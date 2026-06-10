Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 11 juin 2026
Nouvelles fournies parCabinet de la première ministre
10 juin, 2026, 17:57 ET
QUÉBEC, le 10 juin 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 11 juin 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.
Période de questions et réponses
Heure : 10 h 00
Lieu : Assemblée nationale, Québec
Allocution à la Chambre de commerce et d'industrie de Québec
Heure : 17 h 30
Lieu : Québec, Québec
Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, et de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa.
SOURCE Cabinet de la première ministre
Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]
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