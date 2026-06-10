Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 11 juin 2026

QUÉBEC, le 10 juin 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 11 juin 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Période de questions et réponses

Heure : 10 h 00

Lieu : Assemblée nationale, Québec

Allocution à la Chambre de commerce et d'industrie de Québec

Heure : 17 h 30

Lieu : Québec, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, et de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa.

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]