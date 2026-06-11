Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 12 juin 2026

QUÉBEC, le 11 juin 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 12 juin 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Période de questions et réponses

Heure : 10 h 00

Lieu : Assemblée nationale, Québec

Conférence de presse sur le bilan de la session parlementaire

Heure : 13 h 00

Lieu : Édifice Honoré-Mercier, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, et du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et leader parlementaire du gouvernement, M. François Bonnardel.

Les journalistes, caméras, et photographes doivent s'inscrire auprès de Mme Élodie Masson au [email protected].

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]