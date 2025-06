Mission à Paris : le ministre Mathieu Lacombe fera la promotion des actions et des intérêts du Québec en faveur de la diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique

QUÉBEC, le 13 juin 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, poursuit ses actions pour promouvoir la découvrabilité des contenus culturels et mobiliser les États Parties à la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Il se rendra à Paris du 18 au 20 juin 2025 afin de participer à la 10e session de la Conférence des Parties à la Convention de 2005, qui réunit 158 États signataires et l'Union européenne.

Cette mission fait notamment suite à la 5e Conférence des ministres de la Culture de la Francophonie, qui a eu lieu à Québec en mai dernier. Coorganisé par le gouvernement du Québec et l'Organisation internationale de la Francophonie, cet événement s'est conclu par l'adoption de la Déclaration de Québec dont l'engagement phare est de « porter une position concertée dans les enceintes internationales dont les travaux peuvent concourir au renforcement de la diversité culturelle et linguistique dans l'environnement numérique, notamment l'UNESCO, afin d'y favoriser des avancées concrètes et cohérentes avec les priorités francophones ».

Dans cet esprit, le ministre prendra la parole à l'UNESCO, à l'ouverture de la Conférence des Parties, afin de réaffirmer tout l'attachement du Québec pour la Convention de 2005. Il insistera sur l'importance pour les États de passer de la parole aux actes en s'engageant résolument pour des actions qui permettront de s'assurer que les idéaux de la Convention puissent aussi s'appliquer dans le monde numérique.

Le ministre prendra également la parole lors de la célébration mondiale organisée par l'UNESCO pour souligner le 20e anniversaire de la Convention de 2005, témoignant ainsi du rôle précurseur que le Québec a joué dans son élaboration.

Rappelons que le Québec a notamment coorganisé, conjointement avec le Canada, la 1re rencontre du Groupe de réflexion sur la diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique en mai 2024. Ce groupe, composé de 18 expertes et experts indépendants provenant de 18 pays, a déposé son rapport en décembre de la même année. Celui-ci comportait 11 recommandations visant à mieux outiller les Parties face aux enjeux du numérique, dont une recommandation sur l'adoption d'un protocole rattaché à la Convention de 2005, pour qu'elle reflète davantage les bouleversements numériques actuels, particulièrement dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Enfin, le ministre a déposé en mai dernier le projet de loi no 109, Loi affirmant la souveraineté culturelle du Québec et édictant la Loi sur la découvrabilité des contenus culturels francophones dans l'environnement numérique.

Citation

« La Convention de 2005 représente encore aujourd'hui un cadre fondamental pour affirmer la souveraineté culturelle des gouvernements à l'ère numérique, mais force est d'admettre que nous devons la compléter par de nouveaux engagements contraignants. Un protocole rattaché à la Convention permettrait d'amplifier nos voix, notamment auprès des acteurs du numérique, et ce faisant, d'assurer la survie de nos langues et de nos cultures. Ce combat n'est ni québécois ni uniquement francophone : il est celui de toutes les nations du monde. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

La découvrabilité d'un contenu fait référence à sa disponibilité en ligne et à sa capacité à être repéré parmi un vaste ensemble d'autres contenus, notamment par une personne qui n'en faisait pas précisément la recherche.

Selon l'UNESCO, la diversité des expressions culturelles est la pierre angulaire de notre patrimoine commun et de notre avenir. Le terme englobe la mosaïque de traits distinctifs, de traditions et d'identités qui émergent des différentes cultures à l'échelle mondiale.

La 5 e Conférence des ministres de la Culture de la Francophonie a réuni les États et gouvernements membres, associés et observateurs de l'Organisation internationale de la Francophonie autour des enjeux de découvrabilité des contenus culturels. Au terme de cette conférence, une déclaration commune a été adoptée. Considérant qu'il est urgent d'agir en prenant des mesures concrètes pour que l'environnement numérique reflète la diversité culturelle et linguistique de l'espace francophone, la déclaration énonce des engagements et des actions en faveur de la découvrabilité des contenus culturels francophones et propose de contribuer à mettre en place un mécanisme pour la soutenir.

Conférence des ministres de la Culture de la Francophonie a réuni les États et gouvernements membres, associés et observateurs de l'Organisation internationale de la Francophonie autour des enjeux de découvrabilité des contenus culturels. Au terme de cette conférence, une déclaration commune a été adoptée. Considérant qu'il est urgent d'agir en prenant des mesures concrètes pour que l'environnement numérique reflète la diversité culturelle et linguistique de l'espace francophone, la déclaration énonce des engagements et des actions en faveur de la découvrabilité des contenus culturels francophones et propose de contribuer à mettre en place un mécanisme pour la soutenir. Le ministère de la Culture et des Communications du Québec et le ministère de la Culture de France ont lancé en février 2025 la Stratégie France-Québec 2025-2030 pour la diversité des contenus culturels dans l'environnement numérique.

Liens connexes

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]