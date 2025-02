Mission à Paris et à Bruxelles : le ministre poursuit son objectif de rallier nos partenaires francophones autour du dossier de la découvrabilité des contenus culturels

QUÉBEC, le 8 févr. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, se rendra à Paris et à Bruxelles du 9 au 14 février 2025 afin de promouvoir les actions du gouvernement du Québec en matière de découvrabilité des contenus culturels francophones et de mobiliser les États et gouvernements en faveur d'une plus grande diversité linguistique des contenus culturels en ligne, notamment en vue de la cinquième conférence des ministres de la Culture qui aura lieu à Québec du 22 au 24 mai prochain.

La Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles a été adoptée il y a 20 ans. Depuis, la place du numérique n'a cessé de croître et de bouleverser les pratiques artistiques et culturelles. C'est pourquoi il importe de réfléchir aux moyens pour renforcer la diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique. Il faut désormais prendre en compte l'influence grandissante des nouvelles technologies sur les industries culturelles et les artistes. Cette mission fait suite à celle du Premier ministre en France à l'automne dernier, à l'occasion du Sommet de la Francophonie. Il avait alors pris la parole à l'UNESCO pour défendre la diversité des langues et des cultures face à l'homogénéisation qu'amènent les plateformes numériques. Elle s'inscrit également dans une démarche entamée par le ministre Lacombe au Québec et sur la scène internationale en faveur de la découvrabilité des contenus culturels.

Paris

Lors de son passage à Paris, le ministre aura l'occasion de s'entretenir pour une deuxième fois avec la ministre de la Culture de France, Mme Rachida Dati. Il sera question de leurs préoccupations communes quant au rayonnement des contenus culturels francophones à l'ère du numérique. Ils reviendront sur l'importance d'assurer une plus grande diversité des contenus culturels dans l'environnement numérique. Le ministre prendra la parole à l'UNESCO à l'occasion de la 18e session du Comité intergouvernemental de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Il participera également au Sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. Des rencontres avec des hauts dirigeants de l'UNESCO, de TV5 et de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) sont aussi au programme.

Bruxelles

À Bruxelles, le ministre s'entretiendra avec ses homologues ministres de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Luxembourg et de la Flandre. Le ministre prendra la parole devant les membres du Cercle francophone des affaires européennes (CFAE) au sujet de la découvrabilité des contenus culturels francophones, ainsi que devant le Groupe des Ambassadeurs Francophones.

Citation

« Avec cette troisième mission en Europe, nous poursuivons nos efforts pour rallier nos partenaires francophones autour du dossier de la découvrabilité. C'est un combat que le Québec mène de front et il est nécessaire de travailler aux côtés d'autres États de la Francophonie pour que les contenus culturels francophones ou dans d'autres langues locales puissent rayonner à leur juste valeur dans l'environnement numérique. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

La découvrabilité d'un contenu dans l'environnement numérique fait référence à sa disponibilité en ligne et à sa capacité à être repéré parmi un vaste ensemble d'autres contenus, notamment par une personne qui n'en faisait pas précisément la recherche.

Le ministère de la Culture et des Communications du Québec et le ministère de la Culture de France : ont publié en novembre 2020 la stratégie commune de la Mission franco-québécoise sur la découvrabilité en ligne des contenus culturels francophones assurent les travaux du groupe de travail Québec- France portant sur la diversité linguistique des contenus culturels à l'ère du numérique. Le lancement du groupe de travail a été annoncé par les ministres Mathieu Lacombe et Rachida Dati, qui coprésident le groupe, à l'occasion du Festival du Livre de Paris en avril 2024, durant lequel le Québec était à l'honneur.

: La Consultation publique pour un encadrement législatif sur la découvrabilité des contenus culturels francophones s'est tenue du 27 mai au 8 juillet 2024. Les personnes s'intéressant à ces enjeux étaient invitées à déposer un mémoire afin d'alimenter les travaux visant l'encadrement de plateformes numériques culturelles. Des travaux sont en cours afin de proposer un nouveau cadre législatif visant à garantir aux Québécoises et Québécois la découvrabilité des contenus culturels francophones et l'accès à ces derniers dans l'environnement numérique.

Liens connexes

