Mission à Milwaukee de la ministre Biron - Collaboration renforcée avec les villes et les États frontaliers des Grands Lacs et du Saint-Laurent

QUÉBEC, le 16 mai 2025 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, était en mission à Milwaukee, du 14 au 16 mai 2025. Ce déplacement a permis de renforcer les relations économiques et politiques du Québec avec les États-Unis, plus précisément dans la région des Grands Lacs.

La ministre a participé à l'assemblée des maires de l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent (AVGLSL), où elle a prononcé une allocution devant des partenaires stratégiques américains et divers représentants politiques. Elle en a profité pour souligner les défis entourant la préservation de l'eau douce comme ressource naturelle ainsi que le rôle crucial de la voie maritime du Saint-Laurent et des Grands Lacs pour le transport de marchandises.

Ce fut l'occasion pour elle de s'entretenir avec le gouverneur du Wisconsin, Tony Evers. Elle a également échangé avec des leaders locaux, dont le maire de Milwaukee, Cavalier Johnson, le maire de Portage, Austin Bonta, le maire de Sheboygan, Ryan Sorenson, le maire de St. Catharines, Mat Siscoe et le maire de Saint-Anicet, Gino Moretti. La ministre a pu rappeler l'importance stratégique de la relation Québec-États-Unis, en plus de consolider les partenariats économiques et politiques dans l'État du Wisconsin.

Au cours de son déplacement, la ministre Biron a aussi pu rencontrer le président et chef de la direction de la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent, Jim Athanasiou, le président-directeur général de l'AVGLSL, Jonathan Altenberg ainsi que l'administratrice régionale de la U.S. Environmental Protection Agency, Anne Vogel.

Citation :

« Ce déplacement à Milwaukee s'inscrit dans une série de missions prévues aux États-Unis visant à positionner le Québec comme un partenaire fiable et indispensable au niveau économique, commercial et politique. Ce fut également l'occasion de resserrer nos relations avec les villes et les élus des États frontaliers des Grands Lacs, dans le but de mieux collaborer sur des enjeux partagés. Notre travail se poursuit sur le terrain pour faire valoir nos intérêts communs. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Le Québec possède un vaste réseau diplomatique aux États-Unis composé de neuf représentations, dont la Délégation du Québec à Chicago .

. Inaugurée en 1969, la Délégation du Québec à Chicago couvre le territoire des 12 États du Midwest américain, dont le Wisconsin .

couvre le territoire des 12 États du Midwest américain, dont le . La région des Grands Lacs et du Saint-Laurent équivaut à la troisième plus grande puissance économique au monde.

équivaut à la troisième plus grande puissance économique au monde. Le transport de marchandises sur la voie maritime du Saint-Laurent et des Grands Lacs soutient près de 360 000 emplois au Québec, au Canada et aux États-Unis, tout en contribuant à la hauteur de 48 milliards de dollars américains à l'activité économique des provinces et des États de l'axe Grands Lacs-Saint-Laurent.

et des Grands Lacs soutient près de 360 000 emplois au Québec, au et aux États-Unis, tout en contribuant à la hauteur de 48 milliards de dollars américains à l'activité économique des provinces et des États de l'axe Grands Lacs-Saint-Laurent. Il s'agissait du cinquième déplacement de la ministre en sol américain depuis la tenue des élections du 5 novembre dernier aux États-Unis. Elle s'est rendue en Floride en décembre 2024, à Washington, D.C. en janvier dernier, dans le contexte de l'assermentation du président Trump, au New Jersey et en Pennsylvanie, du 24 au 28 février ainsi qu'à New York , du 9 au 12 mars.

SOURCE Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

