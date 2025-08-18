Mises en chantier d'habitations en juillet 2025 English

OTTAWA, ON, le 18 août 2025 /CNW/ - La tendance sur six mois des mises en chantier d'habitations a augmenté de 3,7 % en juillet pour se chiffrer à 263 088, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations au Canada.

Continue Reading
Mises en chantier d'habitations (toutes les régions) (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))
Mises en chantier d'habitations (toutes les régions) (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))

Le nombre réel de mises en chantier d'habitations s'est accru de 4 % d'une année à l'autre dans les centres de 10 000 habitants ou plus. Il s'est élevé à 23 464 en juillet 2025, alors qu'il était de 22 610 en juillet 2024. Le cumul annuel s'est établi à 137 875, en hausse de 4 % par rapport à la même période en 2024.

Le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a augmenté de 4 % en juillet (294 085) par rapport à juin (283 523) dans l'ensemble des régions du pays.

« Au cours des sept premiers mois de l'année, le nombre réel de mises en chantier d'habitations est demeuré supérieur aux niveaux de 2024, principalement en raison de l'augmentation des mises en chantier de logements collectifs dans les provinces des Prairies et au Québec. Ces résultats nationaux constamment élevés reflètent les décisions d'investissement prises il y a des mois, voire des années. Ils soulignent l'influence des conditions antérieures du marché et le sentiment des constructeurs sur les tendances actuelles de la construction », a déclaré Tania Bourassa-Ochoa, économiste en chef adjointe à la SCHL.

Faits saillants :

  • Le Relevé des mises en chantier et des achèvements de la SCHL fournit à la population des renseignements objectifs, exacts et à jour sur la construction résidentielle réelle au Canada. Apprenez-en plus sur l'importance des mises en chantier d'habitations dans l'Observateur du logement de la SCHL.
  • Dans les centres de 10 000 habitants ou plus au Canada, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a augmenté de 5 % en juillet (273 618) par rapport à juin (261 171).
  • Dans les régions rurales, ce nombre a été estimé à 20 467.
  • Parmi les trois plus grandes villes du Canada, Vancouver a connu une hausse de 24 % du nombre réel de mises en chantier en juillet. Ce résultat s'explique par l'augmentation des mises en chantier de logements collectifs. Montréal a connu une hausse de 212 % du nombre réel de mises en chantier d'une année à l'autre, en raison de la forte augmentation des mises en chantier de logements collectifs. À Toronto, le recul de l'activité dans ce segment et dans celui des maisons individuelles explique le recul
    (-69 %) du nombre total d'habitations mises en chantier en juillet par rapport à un an plus tôt.
  • Les mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur notre site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.
  • Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le 11e jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données sur les mises en chantier d'août le 16 septembre à 8 h 15 (HE).
  • Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.
  • Les définitions et les méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.

Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que la SCHL recueille dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement. 

Tableau 2








Données sur les mises en chantier d'habitations de 10 000 habitants et plus











janvier - juillet 2024 - 2025







Province

Maisons individuelles

Autres

Total













2024

2025

%

2024

2025

%

2024

2025

%

T.-N.-L.

323

376

16

136

217

60

459

593

29

Î.-P.-É.

119

172

45

667

614

-8

786

786

-

N.-É.

872

872

-

3 787

4 516

19

4 659

5 388

16

N.-B.

492

450

-9

1 844

2 356

28

2 336

2 806

20

Atlantique

1 806

1 870

4

6 434

7 703

20

8 240

9 573

16

Qc

2 349

2 607

11

19 757

27 913

41

22 106

30 520

38

Ont.   

6 746

5 421

-20

38 576

28 400

-26

45 322

33 821

-25

Man.   

935

1 291

38

2 414

2 154

-11

3 349

3 445

3

Sask.    

646

926

43

1 482

2 276

54

2 128

3 202

50

Alb.

8 410

9 205

9

17 402

23 089

33

25 812

32 294

25

Prairies

9 991

11 422

14

21 298

27 519

29

31 289

38 941

24

C.-B.

2 516

2 236

-11

23 630

22 784

-4

26 146

25 020

-4

Canada

23 408

23 556

1

109 695

114 319

4

133 103

137 875

4

Régions métropolitaines




















Abbotsford-Mission

103

99

-4

500

1 392

178

603

1 491

147

Barrie

234

92

-61

189

472

150

423

564

33

Belleville - Quinte West

101

89

-12

101

271

168

202

360

78

Brantford

114

188

65

19

1 054

##

133

1 242

##

Calgary

3 968

4 129

4

9 681

12 472

29

13 649

16 601

22

Chilliwack

87

71

-18

269

266

-1

356

337

-5

Drummondville

85

140

65

470

568

21

555

708

28

Edmonton

3 664

4 103

12

6 392

8 956

40

10 056

13 059

30

Fredericton

153

136

-11

121

619

412

274

755

176

Greater/Grand Sudbury

40

53

33

37

111

200

77

164

113

Guelph

33

16

-52

271

77

-72

304

93

-69

Halifax

465

443

-5

3 387

4 071

20

3 852

4 514

17

Hamilton

163

160

-2

1 187

1 658

40

1 350

1 818

35

Kamloops

63

57

-10

131

300

129

194

357

84

Kelowna

192

162

-16

2 948

1 849

-37

3 140

2 011

-36

Kingston

107

108

1

77

730

##

184

838

355

Kitchener-Cambridge-Waterloo

241

208

-14

1 639

1 409

-14

1 880

1 617

-14

Lethbridge

114

214

88

187

198

6

301

412

37

London

299

282

-6

2 026

895

-56

2 325

1 177

-49

Moncton

137

134

-2

1 161

1 429

23

1 298

1 563

20

Montréal

616

751

22

9 524

14 332

50

10 140

15 083

49

Nanaimo

94

49

-48

664

169

-75

758

218

-71

Oshawa

250

188

-25

879

236

-73

1 129

424

-62

Ottawa-Gatineau

946

947

0

4 665

6 938

49

5 611

7 885

41

  Gatineau

207

236

14

1 654

1 335

-19

1 861

1 571

-16

  Ottawa

739

711

-4

3 011

5 603

86

3 750

6 314

68

Peterborough

91

41

-55

40

17

-58

131

58

-56

Québec

330

402

22

3 890

5 097

31

4 220

5 499

30

Red Deer

47

78

66

247

219

-11

294

297

1

Regina

136

198

46

679

811

19

815

1 009

24

Saguenay

131

142

8

135

251

86

266

393

48

St. Catharines-Niagara

431

261

-39

602

972

61

1 033

1 233

19

Saint John

116

113

-3

339

160

-53

455

273

-40

St. John's

276

346

25

117

205

75

393

551

40

Saskatoon

469

685

46

788

1 364

73

1 257

2 049

63

Sherbrooke

154

153

-1

618

732

18

772

885

15

Thunder Bay

34

46

35

102

63

-38

136

109

-20

Toronto

2 291

1 724

-25

25 761

12 571

-51

28 052

14 295

-49

Trois-Rivières

93

102

10

524

683

30

617

785

27

Vancouver

1 244

1 138

-9

15 550

14 741

-5

16 794

15 879

-5

Victoria

167

158

-5

2 092

2 762

32

2 259

2 920

29

Windsor

219

188

-14

1 032

469

-55

1 251

657

-47

Winnipeg

771

1 178

53

2 152

1 859

-14

2 923

3 037

4

Total

19 269

19 772

3

101 193

103 448

2

120 462

123 220

2

Données de 2022 fondées sur les définitions du recensement de 2016 et les données de 2023, 2024 et 2025 fondées sur les définitions du recensement de 2021.

Source : Enquête sur les mises en chantier et les achèvements et Enquête sur les logements écoulés de la SCHL

Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus

Maisons individuelles

Autres

Tous les logements


juillet 2024

juillet 2025

%

juillet 2024

juillet 2025

%

juillet 2024

juillet 2025

%

Provinces (10 000+)








T.-N.-L.

69

102

48

32

38

19

101

140

39

Î.-P.-É.

46

48

4

151

170

13

197

218

11

N.-É.

180

181

1

333

1 259

278

513

1 440

181

N.-B.

148

125

-16

226

609

169

374

734

96

Atlantique

443

456

3

742

2 076

180

1 185

2 532

114

Qc  

395

526

33

2 532

4 139

63

2 927

4 665

59

Ont.    

1 246

1 009

-19

7 705

5 444

-29

8 951

6 453

-28

Man.    

162

225

39

611

223

-64

773

448

-42

Sask.    

122

137

12

490

274

-44

612

411

-33

Alb.    

1 461

1 413

-3

2 841

2 979

5

4 302

4 392

2

Prairies

1 745

1 775

2

3 942

3 476

-12

5 687

5 251

-8

C.-B.

402

362

-10

3 458

4 201

21

3 860

4 563

18

Canada(10 000+)

4 231

4 128

-2

18 379

19 336

5

22 610

23 464

4

Régions métropolitaines








Abbotsford-Mission

20

21

5

29

198

##

49

219

347

Barrie

36

17

-53

62

317

411

98

334

241

Belleville - Quinte West

14

21

50

10

87

##

24

108

350

Brantford

23

17

-26

2

0

-100

25

17

-32

Calgary

625

581

-7

1 846

1 308

-29

2 471

1 889

-24

Chilliwack

18

3

-83

9

16

78

27

19

-30

Drummondville

15

20

33

209

87

-58

224

107

-52

Edmonton

706

655

-7

902

1 536

70

1 608

2 191

36

Fredericton

53

49

-8

7

217

##

60

266

343

Greater/Grand Sudbury

2

27

##

13

23

77

15

50

233

Guelph

8

5

-38

107

42

-61

115

47

-59

Halifax

92

78

-15

237

1 115

370

329

1 193

263

Hamilton

16

33

106

299

893

199

315

926

194

Kamloops

3

7

133

21

174

##

24

181

##

Kelowna

36

27

-25

390

170

-56

426

197

-54

Kingston

14

22

57

11

15

36

25

37

48

Kitchener-Cambridge-Waterloo

27

56

107

212

330

56

239

386

62

Lethbridge

8

41

413

4

8

100

12

49

308

London

35

44

26

569

352

-38

604

396

-34

Moncton

46

27

-41

167

335

101

213

362

70

Montréal

98

134

37

669

2 257

237

767

2 391

212

Nanaimo

11

2

-82

36

6

-83

47

8

-83

Oshawa

28

41

46

43

64

49

71

105

48

Ottawa-Gatineau

162

171

6

1 098

1 295

18

1 260

1 466

16

  Gatineau

42

82

95

301

220

-27

343

302

-12

  Ottawa

120

89

-26

797

1 075

35

917

1 164

27

Peterborough

13

13

-

0

14

##

13

27

108

Québec

59

62

5

573

639

12

632

701

11

Red Deer

16

10

-38

0

3

##

16

13

-19

Regina

25

28

12

121

42

-65

146

70

-52

Saguenay

19

30

58

23

42

83

42

72

71

St. Catharines-Niagara

66

56

-15

85

232

173

151

288

91

Saint John

32

32

-

27

42

56

59

74

25

St. John's

58

90

55

23

33

43

81

123

52

Saskatoon

88

103

17

358

219

-39

446

322

-28

Sherbrooke

19

33

74

51

40

-22

70

73

4

Thunder Bay

11

17

55

64

26

-59

75

43

-43

Toronto

502

259

-48

5 021

1 461

-71

5 523

1 720

-69

Trois-Rivières

22

14

-36

38

51

34

60

65

8

Vancouver

187

194

4

2 329

2 914

25

2 516

3 108

24

Victoria

24

32

33

329

549

67

353

581

65

Windsor

56

38

-32

130

204

57

186

242

30

Winnipeg

121

200

65

432

196

-55

553

396

-28

Toutes les régions

3 414

3 310

-3

16 556

17 552

6

19 970

20 862

4

Données de 2022 fondées sur les définitions du recensement de 2016.

Les données de 2023, 2024 et 2025 fondées sur les définitions du recensement de 2021.

Source : Enquête sur les mises en chantier et les achèvements et Enquête sur les logements écoulés de la SCHL

## non calculable / valeurs extrêmes

Données sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)

Maisons individuelles

Autres

Tous les logements


juin 2024

juillet 2025

%

juin 2024

juillet 2025

%

juin 2024

juillet 2025

%

Provinces (10 000+)








T.-N.-L.

617

804

30

478

435

-9

1 095

1 239

13

Î.-P.-É.

359

390

9

180

2 040

##

539

2 430

351

N.-É.

1 992

1 671

-16

6 033

15 033

149

8 025

16 704

108

N.-B.    

833

1 006

21

6 300

7 236

15

7 133

8 242

16

Qc

4 745

5 099

7

46 014

51 242

11

50 759

56 341

11

Ont.    

11 704

10 492

-10

46 652

63 856

37

58 356

74 348

27

Man.    

2 124

2 355

11

2 964

2 676

-10

5 088

5 031

-1

Sask.    

1 689

1 525

-10

2 844

3 288

16

4 533

4 813

6

Alb.    

14 282

15 181

6

47 059

34 942

-26

61 341

50 123

-18

C.-B.

3 929

3 953

1

60 373

50 394

-17

64 302

54 347

-15

Canada (10 000+)

42 274

42 476

0

218 897

231 142

6

261 171

273 618

5

Canada (toutes les régions)

56 110

55 740

-1

227 412

238 342

5

283 523

294 085

4

Régions métropolitaines








Abbotsford-Mission

238

256

8

3 504

2 376

-32

3 742

2 632

-30

Barrie

242

187

-23

408

3 804

##

650

3 991

##

Belleville - Quinte West

211

223

6

228

1 044

358

439

1 267

189

Brantford

773

231

-70

1 452

0

-100

2 225

231

-90

Calgary

6 227

6 471

4

20 652

15 696

-24

26 879

22 167

-18

Chilliwack

176

52

-70

176

192

9

284

244

-14

Drummondville

289

200

-31

1 728

1 044

-40

2 017

1 244

-38

Edmonton

6 210

6 723

8

24 468

18 432

-25

30 678

25 155

-18

Fredericton

251

346

38

2 016

2 604

29

2 267

2 950

30

Greater/Grand Sudbury

177

191

8

168

276

64

345

467

35

Guelph

14

35

150

120

504

320

134

539

302

Halifax

709

704

-1

4 812

13 380

178

5 521

14 084

155

Hamilton

519

408

-21

888

10 716

##

1 407

11 124

##

Kamloops

55

90

64

192

2 088

##

247

2 178

##

Kelowna

260

308

18

7 584

2 040

-73

7 844

2 348

-70

Kingston

219

200

-9

5 964

180

-97

6 183

380

-94

Kitchener-Cambridge-Waterloo

295

694

135

288

3 960

##

583

4 654

##

Lethbridge

446

388

-13

120

96

-20

566

484

-14

London

629

523

-17

3 504

4 224

21

4 133

4 747

15

Moncton

298

194

-35

3 420

4 020

18

3 718

4 214

13

Montréal

1 180

1 302

10

30 859

26 935

-13

32 039

28 237

-12

Nanaimo

142

40

-72

480

72

-85

622

112

-82

Oshawa

418

414

-1

312

768

146

730

1 182

62

Ottawa-Gatineau

1 639

1 690

3

12 468

15 540

25

14 107

17 230

22

  Gatineau

711

721

1

1 200

2 640

120

1 911

3 361

76

  Ottawa

928

969

4

11 268

12 900

14

12 196

13 869

14

Peterborough

79

111

41

0

168

##

79

279

253

Québec

562

593

6

6 408

7 668

20

6 970

8 261

19

Red Deer

265

157

-41

228

36

-84

493

193

-61

Regina

362

280

-23

576

504

-13

938

784

-16

Saguenay

208

311

50

96

504

425

304

815

168

St. Catharines-Niagara

612

549

-10

3 264

2 784

-15

3 876

3 333

-14

Saint John

176

265

51

492

504

2

668

769

15

St. John's

542

792

46

444

396

-11

986

1 188

20

Saskatoon

1 155

1 239

7

2 124

2 628

24

3 279

3 867

18

Sherbrooke

255

350

37

3 084

480

-84

3 339

830

-75

Thunder Bay

114

113

-1

72

312

333

186

425

128

Toronto

4 655

2 590

-44

16 092

17 532

9

20 747

20 122

-3

Trois-Rivières

101

125

24

1 116

612

-45

1 217

737

-39

Vancouver

1 861

2 124

14

34 668

34 968

1

36 529

37 092

2

Victoria

569

332

-42

11 004

6 588

-40

11 573

6 920

-40

Windsor

364

366

1

1 512

2 448

62

1 876

2 814

50

Winnipeg

1 957

2 209

13

2 184

2 352

8

4 141

4 561

10

Données de 2022 fondées sur les définitions du recensement de 2016.

Les données de 2023, 2024 et 2025 fondées sur les définitions du recensement de 2021.

Source : Enquête sur les mises en chantier et les achèvements et Enquête sur les logements écoulés de la SCHL

## non calculable / valeurs extrêmes

