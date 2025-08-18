OTTAWA, ON, le 18 août 2025 /CNW/ - La tendance sur six mois des mises en chantier d'habitations a augmenté de 3,7 % en juillet pour se chiffrer à 263 088, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations au Canada.

Mises en chantier d'habitations (toutes les régions) (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))

Le nombre réel de mises en chantier d'habitations s'est accru de 4 % d'une année à l'autre dans les centres de 10 000 habitants ou plus. Il s'est élevé à 23 464 en juillet 2025, alors qu'il était de 22 610 en juillet 2024. Le cumul annuel s'est établi à 137 875, en hausse de 4 % par rapport à la même période en 2024.

Le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a augmenté de 4 % en juillet (294 085) par rapport à juin (283 523) dans l'ensemble des régions du pays.

« Au cours des sept premiers mois de l'année, le nombre réel de mises en chantier d'habitations est demeuré supérieur aux niveaux de 2024, principalement en raison de l'augmentation des mises en chantier de logements collectifs dans les provinces des Prairies et au Québec. Ces résultats nationaux constamment élevés reflètent les décisions d'investissement prises il y a des mois, voire des années. Ils soulignent l'influence des conditions antérieures du marché et le sentiment des constructeurs sur les tendances actuelles de la construction », a déclaré Tania Bourassa-Ochoa, économiste en chef adjointe à la SCHL.

Faits saillants :

Le Relevé des mises en chantier et des achèvements de la SCHL fournit à la population des renseignements objectifs, exacts et à jour sur la construction résidentielle réelle au Canada . Apprenez-en plus sur l'importance des mises en chantier d'habitations dans l'Observateur du logement de la SCHL .

. Dans les centres de 10 000 habitants ou plus au Canada , le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a augmenté de 5 % en juillet (273 618) par rapport à juin (261 171).

, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a augmenté de 5 % en juillet (273 618) par rapport à juin (261 171). Dans les régions rurales, ce nombre a été estimé à 20 467.

Parmi les trois plus grandes villes du Canada, Vancouver a connu une hausse de 24 % du nombre réel de mises en chantier en juillet. Ce résultat s'explique par l'augmentation des mises en chantier de logements collectifs. Montréal a connu une hausse de 212 % du nombre réel de mises en chantier d'une année à l'autre, en raison de la forte augmentation des mises en chantier de logements collectifs. À Toronto , le recul de l'activité dans ce segment et dans celui des maisons individuelles explique le recul

(-69 %) du nombre total d'habitations mises en chantier en juillet par rapport à un an plus tôt.

a connu une hausse de 24 % du nombre réel de mises en chantier en juillet. Ce résultat s'explique par l'augmentation des mises en chantier de logements collectifs. a connu une hausse de 212 % du nombre réel de mises en chantier d'une année à l'autre, en raison de la forte augmentation des mises en chantier de logements collectifs. À le recul de l'activité dans ce segment et dans celui des maisons individuelles explique le recul (-69 %) du nombre total d'habitations mises en chantier en juillet par rapport à un an plus tôt. Les mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur notre site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.

Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le 11 e jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données sur les mises en chantier d'août le 16 septembre à 8 h 15 (HE) .

jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données sur les mises en chantier d'août . Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Les définitions et les méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.

Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que la SCHL recueille dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

Suivez la SCHL sur X, LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube.

Liens connexes :

Tableau 2

















Données sur les mises en chantier d'habitations de 10 000 habitants et plus





















janvier - juillet 2024 - 2025















Province

Maisons individuelles Autres Total

























2024 2025 % 2024 2025 % 2024 2025 % T.-N.-L.

323 376 16 136 217 60 459 593 29 Î.-P.-É.

119 172 45 667 614 -8 786 786 - N.-É.

872 872 - 3 787 4 516 19 4 659 5 388 16 N.-B.

492 450 -9 1 844 2 356 28 2 336 2 806 20 Atlantique

1 806 1 870 4 6 434 7 703 20 8 240 9 573 16 Qc

2 349 2 607 11 19 757 27 913 41 22 106 30 520 38 Ont.

6 746 5 421 -20 38 576 28 400 -26 45 322 33 821 -25 Man.

935 1 291 38 2 414 2 154 -11 3 349 3 445 3 Sask.

646 926 43 1 482 2 276 54 2 128 3 202 50 Alb.

8 410 9 205 9 17 402 23 089 33 25 812 32 294 25 Prairies

9 991 11 422 14 21 298 27 519 29 31 289 38 941 24 C.-B.

2 516 2 236 -11 23 630 22 784 -4 26 146 25 020 -4 Canada

23 408 23 556 1 109 695 114 319 4 133 103 137 875 4 Régions métropolitaines









































Abbotsford-Mission

103 99 -4 500 1 392 178 603 1 491 147 Barrie

234 92 -61 189 472 150 423 564 33 Belleville - Quinte West

101 89 -12 101 271 168 202 360 78 Brantford

114 188 65 19 1 054 ## 133 1 242 ## Calgary

3 968 4 129 4 9 681 12 472 29 13 649 16 601 22 Chilliwack

87 71 -18 269 266 -1 356 337 -5 Drummondville

85 140 65 470 568 21 555 708 28 Edmonton

3 664 4 103 12 6 392 8 956 40 10 056 13 059 30 Fredericton

153 136 -11 121 619 412 274 755 176 Greater/Grand Sudbury

40 53 33 37 111 200 77 164 113 Guelph

33 16 -52 271 77 -72 304 93 -69 Halifax

465 443 -5 3 387 4 071 20 3 852 4 514 17 Hamilton

163 160 -2 1 187 1 658 40 1 350 1 818 35 Kamloops

63 57 -10 131 300 129 194 357 84 Kelowna

192 162 -16 2 948 1 849 -37 3 140 2 011 -36 Kingston

107 108 1 77 730 ## 184 838 355 Kitchener-Cambridge-Waterloo

241 208 -14 1 639 1 409 -14 1 880 1 617 -14 Lethbridge

114 214 88 187 198 6 301 412 37 London

299 282 -6 2 026 895 -56 2 325 1 177 -49 Moncton

137 134 -2 1 161 1 429 23 1 298 1 563 20 Montréal

616 751 22 9 524 14 332 50 10 140 15 083 49 Nanaimo

94 49 -48 664 169 -75 758 218 -71 Oshawa

250 188 -25 879 236 -73 1 129 424 -62 Ottawa-Gatineau 946 947 0 4 665 6 938 49 5 611 7 885 41 Gatineau

207 236 14 1 654 1 335 -19 1 861 1 571 -16 Ottawa

739 711 -4 3 011 5 603 86 3 750 6 314 68 Peterborough

91 41 -55 40 17 -58 131 58 -56 Québec

330 402 22 3 890 5 097 31 4 220 5 499 30 Red Deer

47 78 66 247 219 -11 294 297 1 Regina

136 198 46 679 811 19 815 1 009 24 Saguenay

131 142 8 135 251 86 266 393 48 St. Catharines-Niagara

431 261 -39 602 972 61 1 033 1 233 19 Saint John

116 113 -3 339 160 -53 455 273 -40 St. John's

276 346 25 117 205 75 393 551 40 Saskatoon

469 685 46 788 1 364 73 1 257 2 049 63 Sherbrooke

154 153 -1 618 732 18 772 885 15 Thunder Bay

34 46 35 102 63 -38 136 109 -20 Toronto

2 291 1 724 -25 25 761 12 571 -51 28 052 14 295 -49 Trois-Rivières

93 102 10 524 683 30 617 785 27 Vancouver

1 244 1 138 -9 15 550 14 741 -5 16 794 15 879 -5 Victoria

167 158 -5 2 092 2 762 32 2 259 2 920 29 Windsor

219 188 -14 1 032 469 -55 1 251 657 -47 Winnipeg

771 1 178 53 2 152 1 859 -14 2 923 3 037 4 Total

19 269 19 772 3 101 193 103 448 2 120 462 123 220 2 Données de 2022 fondées sur les définitions du recensement de 2016 et les données de 2023, 2024 et 2025 fondées sur les définitions du recensement de 2021. Source : Enquête sur les mises en chantier et les achèvements et Enquête sur les logements écoulés de la SCHL



Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus

Maisons individuelles Autres Tous les logements



juillet 2024 juillet 2025 % juillet 2024 juillet 2025 % juillet 2024 juillet 2025 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L. 69 102 48 32 38 19 101 140 39 Î.-P.-É. 46 48 4 151 170 13 197 218 11 N.-É. 180 181 1 333 1 259 278 513 1 440 181 N.-B. 148 125 -16 226 609 169 374 734 96 Atlantique 443 456 3 742 2 076 180 1 185 2 532 114 Qc 395 526 33 2 532 4 139 63 2 927 4 665 59 Ont. 1 246 1 009 -19 7 705 5 444 -29 8 951 6 453 -28 Man. 162 225 39 611 223 -64 773 448 -42 Sask. 122 137 12 490 274 -44 612 411 -33 Alb. 1 461 1 413 -3 2 841 2 979 5 4 302 4 392 2 Prairies 1 745 1 775 2 3 942 3 476 -12 5 687 5 251 -8 C.-B. 402 362 -10 3 458 4 201 21 3 860 4 563 18 Canada(10 000+) 4 231 4 128 -2 18 379 19 336 5 22 610 23 464 4 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 20 21 5 29 198 ## 49 219 347 Barrie 36 17 -53 62 317 411 98 334 241 Belleville - Quinte West 14 21 50 10 87 ## 24 108 350 Brantford 23 17 -26 2 0 -100 25 17 -32 Calgary 625 581 -7 1 846 1 308 -29 2 471 1 889 -24 Chilliwack 18 3 -83 9 16 78 27 19 -30 Drummondville 15 20 33 209 87 -58 224 107 -52 Edmonton 706 655 -7 902 1 536 70 1 608 2 191 36 Fredericton 53 49 -8 7 217 ## 60 266 343 Greater/Grand Sudbury 2 27 ## 13 23 77 15 50 233 Guelph 8 5 -38 107 42 -61 115 47 -59 Halifax 92 78 -15 237 1 115 370 329 1 193 263 Hamilton 16 33 106 299 893 199 315 926 194 Kamloops 3 7 133 21 174 ## 24 181 ## Kelowna 36 27 -25 390 170 -56 426 197 -54 Kingston 14 22 57 11 15 36 25 37 48 Kitchener-Cambridge-Waterloo 27 56 107 212 330 56 239 386 62 Lethbridge 8 41 413 4 8 100 12 49 308 London 35 44 26 569 352 -38 604 396 -34 Moncton 46 27 -41 167 335 101 213 362 70 Montréal 98 134 37 669 2 257 237 767 2 391 212 Nanaimo 11 2 -82 36 6 -83 47 8 -83 Oshawa 28 41 46 43 64 49 71 105 48 Ottawa-Gatineau 162 171 6 1 098 1 295 18 1 260 1 466 16 Gatineau 42 82 95 301 220 -27 343 302 -12 Ottawa 120 89 -26 797 1 075 35 917 1 164 27 Peterborough 13 13 - 0 14 ## 13 27 108 Québec 59 62 5 573 639 12 632 701 11 Red Deer 16 10 -38 0 3 ## 16 13 -19 Regina 25 28 12 121 42 -65 146 70 -52 Saguenay 19 30 58 23 42 83 42 72 71 St. Catharines-Niagara 66 56 -15 85 232 173 151 288 91 Saint John 32 32 - 27 42 56 59 74 25 St. John's 58 90 55 23 33 43 81 123 52 Saskatoon 88 103 17 358 219 -39 446 322 -28 Sherbrooke 19 33 74 51 40 -22 70 73 4 Thunder Bay 11 17 55 64 26 -59 75 43 -43 Toronto 502 259 -48 5 021 1 461 -71 5 523 1 720 -69 Trois-Rivières 22 14 -36 38 51 34 60 65 8 Vancouver 187 194 4 2 329 2 914 25 2 516 3 108 24 Victoria 24 32 33 329 549 67 353 581 65 Windsor 56 38 -32 130 204 57 186 242 30 Winnipeg 121 200 65 432 196 -55 553 396 -28 Toutes les régions 3 414 3 310 -3 16 556 17 552 6 19 970 20 862 4 Données de 2022 fondées sur les définitions du recensement de 2016. Les données de 2023, 2024 et 2025 fondées sur les définitions du recensement de 2021. Source : Enquête sur les mises en chantier et les achèvements et Enquête sur les logements écoulés de la SCHL ## non calculable / valeurs extrêmes



Données sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)

Maisons individuelles Autres Tous les logements



juin 2024 juillet 2025 % juin 2024 juillet 2025 % juin 2024 juillet 2025 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L. 617 804 30 478 435 -9 1 095 1 239 13 Î.-P.-É. 359 390 9 180 2 040 ## 539 2 430 351 N.-É. 1 992 1 671 -16 6 033 15 033 149 8 025 16 704 108 N.-B. 833 1 006 21 6 300 7 236 15 7 133 8 242 16 Qc 4 745 5 099 7 46 014 51 242 11 50 759 56 341 11 Ont. 11 704 10 492 -10 46 652 63 856 37 58 356 74 348 27 Man. 2 124 2 355 11 2 964 2 676 -10 5 088 5 031 -1 Sask. 1 689 1 525 -10 2 844 3 288 16 4 533 4 813 6 Alb. 14 282 15 181 6 47 059 34 942 -26 61 341 50 123 -18 C.-B. 3 929 3 953 1 60 373 50 394 -17 64 302 54 347 -15 Canada (10 000+) 42 274 42 476 0 218 897 231 142 6 261 171 273 618 5 Canada (toutes les régions) 56 110 55 740 -1 227 412 238 342 5 283 523 294 085 4 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 238 256 8 3 504 2 376 -32 3 742 2 632 -30 Barrie 242 187 -23 408 3 804 ## 650 3 991 ## Belleville - Quinte West 211 223 6 228 1 044 358 439 1 267 189 Brantford 773 231 -70 1 452 0 -100 2 225 231 -90 Calgary 6 227 6 471 4 20 652 15 696 -24 26 879 22 167 -18 Chilliwack 176 52 -70 176 192 9 284 244 -14 Drummondville 289 200 -31 1 728 1 044 -40 2 017 1 244 -38 Edmonton 6 210 6 723 8 24 468 18 432 -25 30 678 25 155 -18 Fredericton 251 346 38 2 016 2 604 29 2 267 2 950 30 Greater/Grand Sudbury 177 191 8 168 276 64 345 467 35 Guelph 14 35 150 120 504 320 134 539 302 Halifax 709 704 -1 4 812 13 380 178 5 521 14 084 155 Hamilton 519 408 -21 888 10 716 ## 1 407 11 124 ## Kamloops 55 90 64 192 2 088 ## 247 2 178 ## Kelowna 260 308 18 7 584 2 040 -73 7 844 2 348 -70 Kingston 219 200 -9 5 964 180 -97 6 183 380 -94 Kitchener-Cambridge-Waterloo 295 694 135 288 3 960 ## 583 4 654 ## Lethbridge 446 388 -13 120 96 -20 566 484 -14 London 629 523 -17 3 504 4 224 21 4 133 4 747 15 Moncton 298 194 -35 3 420 4 020 18 3 718 4 214 13 Montréal 1 180 1 302 10 30 859 26 935 -13 32 039 28 237 -12 Nanaimo 142 40 -72 480 72 -85 622 112 -82 Oshawa 418 414 -1 312 768 146 730 1 182 62 Ottawa-Gatineau 1 639 1 690 3 12 468 15 540 25 14 107 17 230 22 Gatineau 711 721 1 1 200 2 640 120 1 911 3 361 76 Ottawa 928 969 4 11 268 12 900 14 12 196 13 869 14 Peterborough 79 111 41 0 168 ## 79 279 253 Québec 562 593 6 6 408 7 668 20 6 970 8 261 19 Red Deer 265 157 -41 228 36 -84 493 193 -61 Regina 362 280 -23 576 504 -13 938 784 -16 Saguenay 208 311 50 96 504 425 304 815 168 St. Catharines-Niagara 612 549 -10 3 264 2 784 -15 3 876 3 333 -14 Saint John 176 265 51 492 504 2 668 769 15 St. John's 542 792 46 444 396 -11 986 1 188 20 Saskatoon 1 155 1 239 7 2 124 2 628 24 3 279 3 867 18 Sherbrooke 255 350 37 3 084 480 -84 3 339 830 -75 Thunder Bay 114 113 -1 72 312 333 186 425 128 Toronto 4 655 2 590 -44 16 092 17 532 9 20 747 20 122 -3 Trois-Rivières 101 125 24 1 116 612 -45 1 217 737 -39 Vancouver 1 861 2 124 14 34 668 34 968 1 36 529 37 092 2 Victoria 569 332 -42 11 004 6 588 -40 11 573 6 920 -40 Windsor 364 366 1 1 512 2 448 62 1 876 2 814 50 Winnipeg 1 957 2 209 13 2 184 2 352 8 4 141 4 561 10 Données de 2022 fondées sur les définitions du recensement de 2016. Les données de 2023, 2024 et 2025 fondées sur les définitions du recensement de 2021. Source : Enquête sur les mises en chantier et les achèvements et Enquête sur les logements écoulés de la SCHL ## non calculable / valeurs extrêmes



SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements sur ce communiqué : Pour demander une entrevue avec un ou une économiste de la SCHL, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, SCHL, [email protected]