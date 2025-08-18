Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
18 août, 2025, 08:15 ET
OTTAWA, ON, le 18 août 2025 /CNW/ - La tendance sur six mois des mises en chantier d'habitations a augmenté de 3,7 % en juillet pour se chiffrer à 263 088, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations au Canada.
Le nombre réel de mises en chantier d'habitations s'est accru de 4 % d'une année à l'autre dans les centres de 10 000 habitants ou plus. Il s'est élevé à 23 464 en juillet 2025, alors qu'il était de 22 610 en juillet 2024. Le cumul annuel s'est établi à 137 875, en hausse de 4 % par rapport à la même période en 2024.
Le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a augmenté de 4 % en juillet (294 085) par rapport à juin (283 523) dans l'ensemble des régions du pays.
« Au cours des sept premiers mois de l'année, le nombre réel de mises en chantier d'habitations est demeuré supérieur aux niveaux de 2024, principalement en raison de l'augmentation des mises en chantier de logements collectifs dans les provinces des Prairies et au Québec. Ces résultats nationaux constamment élevés reflètent les décisions d'investissement prises il y a des mois, voire des années. Ils soulignent l'influence des conditions antérieures du marché et le sentiment des constructeurs sur les tendances actuelles de la construction », a déclaré Tania Bourassa-Ochoa, économiste en chef adjointe à la SCHL.
Faits saillants :
- Le Relevé des mises en chantier et des achèvements de la SCHL fournit à la population des renseignements objectifs, exacts et à jour sur la construction résidentielle réelle au Canada. Apprenez-en plus sur l'importance des mises en chantier d'habitations dans l'Observateur du logement de la SCHL.
- Dans les centres de 10 000 habitants ou plus au Canada, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a augmenté de 5 % en juillet (273 618) par rapport à juin (261 171).
- Dans les régions rurales, ce nombre a été estimé à 20 467.
- Parmi les trois plus grandes villes du Canada, Vancouver a connu une hausse de 24 % du nombre réel de mises en chantier en juillet. Ce résultat s'explique par l'augmentation des mises en chantier de logements collectifs. Montréal a connu une hausse de 212 % du nombre réel de mises en chantier d'une année à l'autre, en raison de la forte augmentation des mises en chantier de logements collectifs. À Toronto, le recul de l'activité dans ce segment et dans celui des maisons individuelles explique le recul
(-69 %) du nombre total d'habitations mises en chantier en juillet par rapport à un an plus tôt.
- Les mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur notre site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.
- Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le 11e jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données sur les mises en chantier d'août le 16 septembre à 8 h 15 (HE).
- Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.
- Les définitions et les méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.
Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que la SCHL recueille dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.
La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.
|
Tableau 2
|
Données sur les mises en chantier d'habitations de 10 000 habitants et plus
|
janvier - juillet 2024 - 2025
|
Province
|
Maisons individuelles
|
Autres
|
Total
|
2024
|
2025
|
%
|
2024
|
2025
|
%
|
2024
|
2025
|
%
|
T.-N.-L.
|
323
|
376
|
16
|
136
|
217
|
60
|
459
|
593
|
29
|
Î.-P.-É.
|
119
|
172
|
45
|
667
|
614
|
-8
|
786
|
786
|
-
|
N.-É.
|
872
|
872
|
-
|
3 787
|
4 516
|
19
|
4 659
|
5 388
|
16
|
N.-B.
|
492
|
450
|
-9
|
1 844
|
2 356
|
28
|
2 336
|
2 806
|
20
|
Atlantique
|
1 806
|
1 870
|
4
|
6 434
|
7 703
|
20
|
8 240
|
9 573
|
16
|
Qc
|
2 349
|
2 607
|
11
|
19 757
|
27 913
|
41
|
22 106
|
30 520
|
38
|
Ont.
|
6 746
|
5 421
|
-20
|
38 576
|
28 400
|
-26
|
45 322
|
33 821
|
-25
|
Man.
|
935
|
1 291
|
38
|
2 414
|
2 154
|
-11
|
3 349
|
3 445
|
3
|
Sask.
|
646
|
926
|
43
|
1 482
|
2 276
|
54
|
2 128
|
3 202
|
50
|
Alb.
|
8 410
|
9 205
|
9
|
17 402
|
23 089
|
33
|
25 812
|
32 294
|
25
|
Prairies
|
9 991
|
11 422
|
14
|
21 298
|
27 519
|
29
|
31 289
|
38 941
|
24
|
C.-B.
|
2 516
|
2 236
|
-11
|
23 630
|
22 784
|
-4
|
26 146
|
25 020
|
-4
|
Canada
|
23 408
|
23 556
|
1
|
109 695
|
114 319
|
4
|
133 103
|
137 875
|
4
|
Régions métropolitaines
|
Abbotsford-Mission
|
103
|
99
|
-4
|
500
|
1 392
|
178
|
603
|
1 491
|
147
|
Barrie
|
234
|
92
|
-61
|
189
|
472
|
150
|
423
|
564
|
33
|
Belleville - Quinte West
|
101
|
89
|
-12
|
101
|
271
|
168
|
202
|
360
|
78
|
Brantford
|
114
|
188
|
65
|
19
|
1 054
|
##
|
133
|
1 242
|
##
|
Calgary
|
3 968
|
4 129
|
4
|
9 681
|
12 472
|
29
|
13 649
|
16 601
|
22
|
Chilliwack
|
87
|
71
|
-18
|
269
|
266
|
-1
|
356
|
337
|
-5
|
Drummondville
|
85
|
140
|
65
|
470
|
568
|
21
|
555
|
708
|
28
|
Edmonton
|
3 664
|
4 103
|
12
|
6 392
|
8 956
|
40
|
10 056
|
13 059
|
30
|
Fredericton
|
153
|
136
|
-11
|
121
|
619
|
412
|
274
|
755
|
176
|
Greater/Grand Sudbury
|
40
|
53
|
33
|
37
|
111
|
200
|
77
|
164
|
113
|
Guelph
|
33
|
16
|
-52
|
271
|
77
|
-72
|
304
|
93
|
-69
|
Halifax
|
465
|
443
|
-5
|
3 387
|
4 071
|
20
|
3 852
|
4 514
|
17
|
Hamilton
|
163
|
160
|
-2
|
1 187
|
1 658
|
40
|
1 350
|
1 818
|
35
|
Kamloops
|
63
|
57
|
-10
|
131
|
300
|
129
|
194
|
357
|
84
|
Kelowna
|
192
|
162
|
-16
|
2 948
|
1 849
|
-37
|
3 140
|
2 011
|
-36
|
Kingston
|
107
|
108
|
1
|
77
|
730
|
##
|
184
|
838
|
355
|
Kitchener-Cambridge-Waterloo
|
241
|
208
|
-14
|
1 639
|
1 409
|
-14
|
1 880
|
1 617
|
-14
|
Lethbridge
|
114
|
214
|
88
|
187
|
198
|
6
|
301
|
412
|
37
|
London
|
299
|
282
|
-6
|
2 026
|
895
|
-56
|
2 325
|
1 177
|
-49
|
Moncton
|
137
|
134
|
-2
|
1 161
|
1 429
|
23
|
1 298
|
1 563
|
20
|
Montréal
|
616
|
751
|
22
|
9 524
|
14 332
|
50
|
10 140
|
15 083
|
49
|
Nanaimo
|
94
|
49
|
-48
|
664
|
169
|
-75
|
758
|
218
|
-71
|
Oshawa
|
250
|
188
|
-25
|
879
|
236
|
-73
|
1 129
|
424
|
-62
|
Ottawa-Gatineau
|
946
|
947
|
0
|
4 665
|
6 938
|
49
|
5 611
|
7 885
|
41
|
Gatineau
|
207
|
236
|
14
|
1 654
|
1 335
|
-19
|
1 861
|
1 571
|
-16
|
Ottawa
|
739
|
711
|
-4
|
3 011
|
5 603
|
86
|
3 750
|
6 314
|
68
|
Peterborough
|
91
|
41
|
-55
|
40
|
17
|
-58
|
131
|
58
|
-56
|
Québec
|
330
|
402
|
22
|
3 890
|
5 097
|
31
|
4 220
|
5 499
|
30
|
Red Deer
|
47
|
78
|
66
|
247
|
219
|
-11
|
294
|
297
|
1
|
Regina
|
136
|
198
|
46
|
679
|
811
|
19
|
815
|
1 009
|
24
|
Saguenay
|
131
|
142
|
8
|
135
|
251
|
86
|
266
|
393
|
48
|
St. Catharines-Niagara
|
431
|
261
|
-39
|
602
|
972
|
61
|
1 033
|
1 233
|
19
|
Saint John
|
116
|
113
|
-3
|
339
|
160
|
-53
|
455
|
273
|
-40
|
St. John's
|
276
|
346
|
25
|
117
|
205
|
75
|
393
|
551
|
40
|
Saskatoon
|
469
|
685
|
46
|
788
|
1 364
|
73
|
1 257
|
2 049
|
63
|
Sherbrooke
|
154
|
153
|
-1
|
618
|
732
|
18
|
772
|
885
|
15
|
Thunder Bay
|
34
|
46
|
35
|
102
|
63
|
-38
|
136
|
109
|
-20
|
Toronto
|
2 291
|
1 724
|
-25
|
25 761
|
12 571
|
-51
|
28 052
|
14 295
|
-49
|
Trois-Rivières
|
93
|
102
|
10
|
524
|
683
|
30
|
617
|
785
|
27
|
Vancouver
|
1 244
|
1 138
|
-9
|
15 550
|
14 741
|
-5
|
16 794
|
15 879
|
-5
|
Victoria
|
167
|
158
|
-5
|
2 092
|
2 762
|
32
|
2 259
|
2 920
|
29
|
Windsor
|
219
|
188
|
-14
|
1 032
|
469
|
-55
|
1 251
|
657
|
-47
|
Winnipeg
|
771
|
1 178
|
53
|
2 152
|
1 859
|
-14
|
2 923
|
3 037
|
4
|
Total
|
19 269
|
19 772
|
3
|
101 193
|
103 448
|
2
|
120 462
|
123 220
|
2
|
Données de 2022 fondées sur les définitions du recensement de 2016 et les données de 2023, 2024 et 2025 fondées sur les définitions du recensement de 2021.
|
Source : Enquête sur les mises en chantier et les achèvements et Enquête sur les logements écoulés de la SCHL
|
Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus
|
Maisons individuelles
|
Autres
|
Tous les logements
|
juillet 2024
|
juillet 2025
|
%
|
juillet 2024
|
juillet 2025
|
%
|
juillet 2024
|
juillet 2025
|
%
|
Provinces (10 000+)
|
T.-N.-L.
|
69
|
102
|
48
|
32
|
38
|
19
|
101
|
140
|
39
|
Î.-P.-É.
|
46
|
48
|
4
|
151
|
170
|
13
|
197
|
218
|
11
|
N.-É.
|
180
|
181
|
1
|
333
|
1 259
|
278
|
513
|
1 440
|
181
|
N.-B.
|
148
|
125
|
-16
|
226
|
609
|
169
|
374
|
734
|
96
|
Atlantique
|
443
|
456
|
3
|
742
|
2 076
|
180
|
1 185
|
2 532
|
114
|
Qc
|
395
|
526
|
33
|
2 532
|
4 139
|
63
|
2 927
|
4 665
|
59
|
Ont.
|
1 246
|
1 009
|
-19
|
7 705
|
5 444
|
-29
|
8 951
|
6 453
|
-28
|
Man.
|
162
|
225
|
39
|
611
|
223
|
-64
|
773
|
448
|
-42
|
Sask.
|
122
|
137
|
12
|
490
|
274
|
-44
|
612
|
411
|
-33
|
Alb.
|
1 461
|
1 413
|
-3
|
2 841
|
2 979
|
5
|
4 302
|
4 392
|
2
|
Prairies
|
1 745
|
1 775
|
2
|
3 942
|
3 476
|
-12
|
5 687
|
5 251
|
-8
|
C.-B.
|
402
|
362
|
-10
|
3 458
|
4 201
|
21
|
3 860
|
4 563
|
18
|
Canada(10 000+)
|
4 231
|
4 128
|
-2
|
18 379
|
19 336
|
5
|
22 610
|
23 464
|
4
|
Régions métropolitaines
|
Abbotsford-Mission
|
20
|
21
|
5
|
29
|
198
|
##
|
49
|
219
|
347
|
Barrie
|
36
|
17
|
-53
|
62
|
317
|
411
|
98
|
334
|
241
|
Belleville - Quinte West
|
14
|
21
|
50
|
10
|
87
|
##
|
24
|
108
|
350
|
Brantford
|
23
|
17
|
-26
|
2
|
0
|
-100
|
25
|
17
|
-32
|
Calgary
|
625
|
581
|
-7
|
1 846
|
1 308
|
-29
|
2 471
|
1 889
|
-24
|
Chilliwack
|
18
|
3
|
-83
|
9
|
16
|
78
|
27
|
19
|
-30
|
Drummondville
|
15
|
20
|
33
|
209
|
87
|
-58
|
224
|
107
|
-52
|
Edmonton
|
706
|
655
|
-7
|
902
|
1 536
|
70
|
1 608
|
2 191
|
36
|
Fredericton
|
53
|
49
|
-8
|
7
|
217
|
##
|
60
|
266
|
343
|
Greater/Grand Sudbury
|
2
|
27
|
##
|
13
|
23
|
77
|
15
|
50
|
233
|
Guelph
|
8
|
5
|
-38
|
107
|
42
|
-61
|
115
|
47
|
-59
|
Halifax
|
92
|
78
|
-15
|
237
|
1 115
|
370
|
329
|
1 193
|
263
|
Hamilton
|
16
|
33
|
106
|
299
|
893
|
199
|
315
|
926
|
194
|
Kamloops
|
3
|
7
|
133
|
21
|
174
|
##
|
24
|
181
|
##
|
Kelowna
|
36
|
27
|
-25
|
390
|
170
|
-56
|
426
|
197
|
-54
|
Kingston
|
14
|
22
|
57
|
11
|
15
|
36
|
25
|
37
|
48
|
Kitchener-Cambridge-Waterloo
|
27
|
56
|
107
|
212
|
330
|
56
|
239
|
386
|
62
|
Lethbridge
|
8
|
41
|
413
|
4
|
8
|
100
|
12
|
49
|
308
|
London
|
35
|
44
|
26
|
569
|
352
|
-38
|
604
|
396
|
-34
|
Moncton
|
46
|
27
|
-41
|
167
|
335
|
101
|
213
|
362
|
70
|
Montréal
|
98
|
134
|
37
|
669
|
2 257
|
237
|
767
|
2 391
|
212
|
Nanaimo
|
11
|
2
|
-82
|
36
|
6
|
-83
|
47
|
8
|
-83
|
Oshawa
|
28
|
41
|
46
|
43
|
64
|
49
|
71
|
105
|
48
|
Ottawa-Gatineau
|
162
|
171
|
6
|
1 098
|
1 295
|
18
|
1 260
|
1 466
|
16
|
Gatineau
|
42
|
82
|
95
|
301
|
220
|
-27
|
343
|
302
|
-12
|
Ottawa
|
120
|
89
|
-26
|
797
|
1 075
|
35
|
917
|
1 164
|
27
|
Peterborough
|
13
|
13
|
-
|
0
|
14
|
##
|
13
|
27
|
108
|
Québec
|
59
|
62
|
5
|
573
|
639
|
12
|
632
|
701
|
11
|
Red Deer
|
16
|
10
|
-38
|
0
|
3
|
##
|
16
|
13
|
-19
|
Regina
|
25
|
28
|
12
|
121
|
42
|
-65
|
146
|
70
|
-52
|
Saguenay
|
19
|
30
|
58
|
23
|
42
|
83
|
42
|
72
|
71
|
St. Catharines-Niagara
|
66
|
56
|
-15
|
85
|
232
|
173
|
151
|
288
|
91
|
Saint John
|
32
|
32
|
-
|
27
|
42
|
56
|
59
|
74
|
25
|
St. John's
|
58
|
90
|
55
|
23
|
33
|
43
|
81
|
123
|
52
|
Saskatoon
|
88
|
103
|
17
|
358
|
219
|
-39
|
446
|
322
|
-28
|
Sherbrooke
|
19
|
33
|
74
|
51
|
40
|
-22
|
70
|
73
|
4
|
Thunder Bay
|
11
|
17
|
55
|
64
|
26
|
-59
|
75
|
43
|
-43
|
Toronto
|
502
|
259
|
-48
|
5 021
|
1 461
|
-71
|
5 523
|
1 720
|
-69
|
Trois-Rivières
|
22
|
14
|
-36
|
38
|
51
|
34
|
60
|
65
|
8
|
Vancouver
|
187
|
194
|
4
|
2 329
|
2 914
|
25
|
2 516
|
3 108
|
24
|
Victoria
|
24
|
32
|
33
|
329
|
549
|
67
|
353
|
581
|
65
|
Windsor
|
56
|
38
|
-32
|
130
|
204
|
57
|
186
|
242
|
30
|
Winnipeg
|
121
|
200
|
65
|
432
|
196
|
-55
|
553
|
396
|
-28
|
Toutes les régions
|
3 414
|
3 310
|
-3
|
16 556
|
17 552
|
6
|
19 970
|
20 862
|
4
|
Données de 2022 fondées sur les définitions du recensement de 2016.
|
Les données de 2023, 2024 et 2025 fondées sur les définitions du recensement de 2021.
|
Source : Enquête sur les mises en chantier et les achèvements et Enquête sur les logements écoulés de la SCHL
|
## non calculable / valeurs extrêmes
|
Données sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)
|
Maisons individuelles
|
Autres
|
Tous les logements
|
juin 2024
|
juillet 2025
|
%
|
juin 2024
|
juillet 2025
|
%
|
juin 2024
|
juillet 2025
|
%
|
Provinces (10 000+)
|
T.-N.-L.
|
617
|
804
|
30
|
478
|
435
|
-9
|
1 095
|
1 239
|
13
|
Î.-P.-É.
|
359
|
390
|
9
|
180
|
2 040
|
##
|
539
|
2 430
|
351
|
N.-É.
|
1 992
|
1 671
|
-16
|
6 033
|
15 033
|
149
|
8 025
|
16 704
|
108
|
N.-B.
|
833
|
1 006
|
21
|
6 300
|
7 236
|
15
|
7 133
|
8 242
|
16
|
Qc
|
4 745
|
5 099
|
7
|
46 014
|
51 242
|
11
|
50 759
|
56 341
|
11
|
Ont.
|
11 704
|
10 492
|
-10
|
46 652
|
63 856
|
37
|
58 356
|
74 348
|
27
|
Man.
|
2 124
|
2 355
|
11
|
2 964
|
2 676
|
-10
|
5 088
|
5 031
|
-1
|
Sask.
|
1 689
|
1 525
|
-10
|
2 844
|
3 288
|
16
|
4 533
|
4 813
|
6
|
Alb.
|
14 282
|
15 181
|
6
|
47 059
|
34 942
|
-26
|
61 341
|
50 123
|
-18
|
C.-B.
|
3 929
|
3 953
|
1
|
60 373
|
50 394
|
-17
|
64 302
|
54 347
|
-15
|
Canada (10 000+)
|
42 274
|
42 476
|
0
|
218 897
|
231 142
|
6
|
261 171
|
273 618
|
5
|
Canada (toutes les régions)
|
56 110
|
55 740
|
-1
|
227 412
|
238 342
|
5
|
283 523
|
294 085
|
4
|
Régions métropolitaines
|
Abbotsford-Mission
|
238
|
256
|
8
|
3 504
|
2 376
|
-32
|
3 742
|
2 632
|
-30
|
Barrie
|
242
|
187
|
-23
|
408
|
3 804
|
##
|
650
|
3 991
|
##
|
Belleville - Quinte West
|
211
|
223
|
6
|
228
|
1 044
|
358
|
439
|
1 267
|
189
|
Brantford
|
773
|
231
|
-70
|
1 452
|
0
|
-100
|
2 225
|
231
|
-90
|
Calgary
|
6 227
|
6 471
|
4
|
20 652
|
15 696
|
-24
|
26 879
|
22 167
|
-18
|
Chilliwack
|
176
|
52
|
-70
|
176
|
192
|
9
|
284
|
244
|
-14
|
Drummondville
|
289
|
200
|
-31
|
1 728
|
1 044
|
-40
|
2 017
|
1 244
|
-38
|
Edmonton
|
6 210
|
6 723
|
8
|
24 468
|
18 432
|
-25
|
30 678
|
25 155
|
-18
|
Fredericton
|
251
|
346
|
38
|
2 016
|
2 604
|
29
|
2 267
|
2 950
|
30
|
Greater/Grand Sudbury
|
177
|
191
|
8
|
168
|
276
|
64
|
345
|
467
|
35
|
Guelph
|
14
|
35
|
150
|
120
|
504
|
320
|
134
|
539
|
302
|
Halifax
|
709
|
704
|
-1
|
4 812
|
13 380
|
178
|
5 521
|
14 084
|
155
|
Hamilton
|
519
|
408
|
-21
|
888
|
10 716
|
##
|
1 407
|
11 124
|
##
|
Kamloops
|
55
|
90
|
64
|
192
|
2 088
|
##
|
247
|
2 178
|
##
|
Kelowna
|
260
|
308
|
18
|
7 584
|
2 040
|
-73
|
7 844
|
2 348
|
-70
|
Kingston
|
219
|
200
|
-9
|
5 964
|
180
|
-97
|
6 183
|
380
|
-94
|
Kitchener-Cambridge-Waterloo
|
295
|
694
|
135
|
288
|
3 960
|
##
|
583
|
4 654
|
##
|
Lethbridge
|
446
|
388
|
-13
|
120
|
96
|
-20
|
566
|
484
|
-14
|
London
|
629
|
523
|
-17
|
3 504
|
4 224
|
21
|
4 133
|
4 747
|
15
|
Moncton
|
298
|
194
|
-35
|
3 420
|
4 020
|
18
|
3 718
|
4 214
|
13
|
Montréal
|
1 180
|
1 302
|
10
|
30 859
|
26 935
|
-13
|
32 039
|
28 237
|
-12
|
Nanaimo
|
142
|
40
|
-72
|
480
|
72
|
-85
|
622
|
112
|
-82
|
Oshawa
|
418
|
414
|
-1
|
312
|
768
|
146
|
730
|
1 182
|
62
|
Ottawa-Gatineau
|
1 639
|
1 690
|
3
|
12 468
|
15 540
|
25
|
14 107
|
17 230
|
22
|
Gatineau
|
711
|
721
|
1
|
1 200
|
2 640
|
120
|
1 911
|
3 361
|
76
|
Ottawa
|
928
|
969
|
4
|
11 268
|
12 900
|
14
|
12 196
|
13 869
|
14
|
Peterborough
|
79
|
111
|
41
|
0
|
168
|
##
|
79
|
279
|
253
|
Québec
|
562
|
593
|
6
|
6 408
|
7 668
|
20
|
6 970
|
8 261
|
19
|
Red Deer
|
265
|
157
|
-41
|
228
|
36
|
-84
|
493
|
193
|
-61
|
Regina
|
362
|
280
|
-23
|
576
|
504
|
-13
|
938
|
784
|
-16
|
Saguenay
|
208
|
311
|
50
|
96
|
504
|
425
|
304
|
815
|
168
|
St. Catharines-Niagara
|
612
|
549
|
-10
|
3 264
|
2 784
|
-15
|
3 876
|
3 333
|
-14
|
Saint John
|
176
|
265
|
51
|
492
|
504
|
2
|
668
|
769
|
15
|
St. John's
|
542
|
792
|
46
|
444
|
396
|
-11
|
986
|
1 188
|
20
|
Saskatoon
|
1 155
|
1 239
|
7
|
2 124
|
2 628
|
24
|
3 279
|
3 867
|
18
|
Sherbrooke
|
255
|
350
|
37
|
3 084
|
480
|
-84
|
3 339
|
830
|
-75
|
Thunder Bay
|
114
|
113
|
-1
|
72
|
312
|
333
|
186
|
425
|
128
|
Toronto
|
4 655
|
2 590
|
-44
|
16 092
|
17 532
|
9
|
20 747
|
20 122
|
-3
|
Trois-Rivières
|
101
|
125
|
24
|
1 116
|
612
|
-45
|
1 217
|
737
|
-39
|
Vancouver
|
1 861
|
2 124
|
14
|
34 668
|
34 968
|
1
|
36 529
|
37 092
|
2
|
Victoria
|
569
|
332
|
-42
|
11 004
|
6 588
|
-40
|
11 573
|
6 920
|
-40
|
Windsor
|
364
|
366
|
1
|
1 512
|
2 448
|
62
|
1 876
|
2 814
|
50
|
Winnipeg
|
1 957
|
2 209
|
13
|
2 184
|
2 352
|
8
|
4 141
|
4 561
|
10
|
Données de 2022 fondées sur les définitions du recensement de 2016.
|
Les données de 2023, 2024 et 2025 fondées sur les définitions du recensement de 2021.
|
Source : Enquête sur les mises en chantier et les achèvements et Enquête sur les logements écoulés de la SCHL
|
## non calculable / valeurs extrêmes
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Renseignements sur ce communiqué : Pour demander une entrevue avec un ou une économiste de la SCHL, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, SCHL, [email protected]
