SIX NATIONS DE LA RIVIÈRE GRAND, ON, le 27 nov. 2025 /CNW/ - L'évolution du système commercial mondial cause d'énormes perturbations et de l'incertitude pour la population canadienne. Le monde a changé, et la stratégie économique du Canada doit aussi changer.

Le Budget 2025 : Un Canada fort est notre plan pour transformer notre économie, qui dépend actuellement d'un seul partenaire commercial, en une économie plus forte, autonome et résiliente face aux secousses mondiales. Le budget prévoit des investissements de 1 billion de dollars au cours des cinq prochaines années. Il s'agit d'un plan pour que le Canada donne plus à sa population que ce que tout gouvernement étranger pourrait lui enlever. Un plan pour bâtir un Canada fort.

Maisons Canada, une toute nouvelle entité du gouvernement du Canada, sera au cœur de cet engagement et aidera à accélérer la construction de logements abordables pour accroître l'offre de logements. Maisons Canada aidera aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permettra la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associera à des promoteurs du marché privé pour construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des initiatives ont lieu dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au Canada.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de plus de 4,2 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour les Autochtones afin de soutenir l'agrandissement de l'ensemble de logements de transition Gayenawahsra et la construction de sept logements de transition sécurisés à Six Nations de la rivière Grand. Cela comprend le financement de démarrage et le financement opérationnel continu provenant de Services aux Autochtones Canada (SAC)

L'ensemble de logements de transition Gayenawahsra, situé au 36 Sunrise Court, compte actuellement 8 logements offrant au total 19 chambres. Le projet d'agrandissement viendra y ajouter 7 logements, soit 14 chambres de plus, et augmentera considérablement le soutien pouvant être offert à la communauté.

La dernière année a révélé qu'il y a des limites à l'indépendance économique du Canada. Le Budget 2025 s'attaque de front à ce défi. Nous avons l'intention de prendre les rênes et de bâtir l'avenir que nous voulons pour nous-mêmes. Nous voulons bâtir un Canada fort.

Citations :

« Notre gouvernement est fier de soutenir cette initiative, qui s'inscrit dans notre engagement continu à travailler de concert avec les communautés autochtones. L'agrandissement de l'ensemble de logements de transition Gayenawahsra, situé au 36 Sunrise Court, offrira aux familles un espace sûr, abordable, adapté à la culture et avec services de soutien, dans le respect des traditions autochtones. C'est un autre pas en avant dans notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones, ainsi que leurs familles, continuent d'être touchées de manière disproportionnée par la violence fondée sur le genre partout au Canada. L'expansion du centre de logement transitoire Gayenawahsra constitue une étape importante. En offrant des services sûrs et culturellement adaptés, ancrés dans la communauté, Gayenawahsra aide les familles à guérir, à se reconstruire et à s'épanouir. Lorsque les organisations autochtones, les gouvernements et les partenaires travaillent ensemble, nous pouvons créer les espaces sécuritaires dont nos communautés ont besoin et qu'elles méritent. » - L'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref :

L' Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour les Autochtones , de 420 millions de dollars, a été lancée en novembre 2021 pour soutenir la construction de maisons d'hébergement et de logements de transition supplémentaires pour les femmes, les enfants et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones fuyant la violence fondée sur le sexe, y compris en milieu urbain et dans le Nord. Le financement fait partie de l'enveloppe budgétaire de 724,1 millions de dollars allouée à la Stratégie globale de prévention de la violence, annoncée dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020. Le budget est réparti comme suit : La SCHL affecte 420 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir la construction de maisons d'hébergement et de logements de transition. Services aux Autochtones Canada (SAC) investit 304,1 millions de dollars sur cinq ans et 96,6 millions de dollars par année pour soutenir les charges opérationnelles des nouvelles maisons d'hébergement et des nouveaux logements de transition. Cet investissement a aussi pour but d'accroître le financement d'activités de prévention de la violence adaptées à la culture. La SCHL et SAC ont sollicité les commentaires d'organisations autochtones et de spécialistes du domaine afin de former des comités et d'élaborer le processus d'évaluation. Les demandes admissibles sont évaluées par des comités dirigés par des Autochtones. Ces comités sont composés de représentants de la SCHL, de SAC et d'organisations autochtones, de spécialistes des maisons d'hébergement et de la production de logements, ainsi que de personnes ayant une expérience vécue. On s'assure ainsi que les ensembles de logements sélectionnés sont adaptés à la culture et répondent aux besoins des personnes à qui ils sont destinés. Les comités fournissent une orientation et un ordre de priorité globaux. De plus, ils examinent et notent les propositions.

, de 420 millions de dollars, a été lancée en novembre 2021 pour soutenir la construction de maisons d'hébergement et de logements de transition supplémentaires pour les femmes, les enfants et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones fuyant la violence fondée sur le sexe, y compris en milieu urbain et dans le Nord. Le financement fourni pour l'ensemble d'habitation est le suivant : 4,2 millions de dollars du gouvernement fédéral dans le cadre de l'Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour les Autochtones de la Stratégie nationale sur le logement. Financement de démarrage et financement opérationnel continu provenant de Services aux Autochtones Canada (SAC)



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Apprenez-en plus sur Maisons Canada

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à rendre le logement plus abordable. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]