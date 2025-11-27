TORONTO, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Salma Zahid, députée de Scarborough Centre--Don Valley East, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, à Olivia Chow, mairesse de Toronto, et à Michael Thompson, conseiller municipal Scarborough-Centre pour une annonce en matière de logement.

Date : 28 novembre 2025



Heure : 10 H 30 (HE)



Lieu : 2444 Eglinton Avenue E, Toronto, Ontario, M1K2P7

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]