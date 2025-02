OTTAWA, ON, le 17 févr. 2025 /CNW/ - La tendance sur 6 mois des mises en chantier d'habitations a diminué de 2,5 % en janvier, pour se chiffrer à 236 892, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de 6 mois du nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier dans l'ensemble des régions du Canada.

Le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations en janvier (239 739) a augmenté de 3 % par rapport à décembre (232 492) dans l'ensemble des régions du pays.

Mises en chantier d'habitations (toutes les régions) (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))

Le nombre réel de mises en chantier d'habitations s'est accru de 7 % d'une année à l'autre dans les centres de 10 000 habitants ou plus. Il s'est élevé à 15 930 en janvier 2025, alors qu'il était de 14 883 en janvier 2024.

Citation :

« Le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé et le nombre réel de mises en chantier d'habitations ont tous les deux augmenté dans les centres urbains du Canada en janvier. Leur hausse s'explique surtout par la croissance de 8 % des mises en chantier de logements collectifs, surtout celles de logements destinés à la location, qui ont été concentrées au Québec et en Colombie-Britannique. Même si ces hausses sont des signes précurseurs positifs en ce début d'année, les risques liés au commerce extérieur créent beaucoup d'incertitude pour l'avenir de la construction résidentielle, a déclaré Tania Bourassa-Ochoa, économiste en chef adjointe à la SCHL. Dans le rapport Perspectives du marché de l'habitation qui vient d'être publié, la SCHL prévoit que les mises en chantier d'habitations ralentiront de 2025 à 2027, surtout en raison d'une diminution des mises en chantier d'appartements en copropriété. »

Faits saillants :

Dans les centres de 10 000 habitants ou plus au Canada , le nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a aussi augmenté de 3 % en janvier (220 643) par rapport à décembre (215 052).

, le nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a aussi augmenté de 3 % en janvier (220 643) par rapport à décembre (215 052). Dans les régions rurales, ce nombre a été estimé à 19 096.

Parmi les trois plus grandes villes du Canada , Montréal a connu une hausse de 112 % du nombre réel de mises en chantier en janvier par rapport à l'année précédente . À Vancouver , ce nombre s'est accru de 37 %. Dans les deux villes, les résultats s'expliquent par l'augmentation des mises en chantier de logements collectifs. À Toronto , les mises en chantier d'habitations ont chuté de 41 % par rapport à janvier 2024, en raison de la baisse enregistrée dans le segment des logements collectifs.

, Montréal a connu une hausse de 112 % du nombre réel de mises en chantier en janvier . À , ce nombre s'est accru de 37 %. Dans les deux villes, les résultats s'expliquent par l'augmentation des mises en chantier de logements collectifs. À , les mises en chantier d'habitations ont chuté de 41 % par rapport à janvier 2024, en raison de la baisse enregistrée dans le segment des logements collectifs. Les mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur notre site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.

Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le 11 e jour ouvrable de chaque mois. Les données de février seront publiées le 17 mars à 8 h 15 (HE).

jour ouvrable de chaque mois. Les données de février seront publiées le 17 mars à 8 h 15 (HE). Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Les définitions et les méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.

Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que nous recueillons dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à rendre le logement plus abordable. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement.

Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus

Maisons individuelles Autres Tous les logements



janvier 2024 janvier 2025 % janvier 2024 janvier 2025 % janvier 2024 janvier 2025 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L. 38 33 -13 36 23 -36 74 56 -24 Î.-P.-É. 17 11 -35 67 188 181 84 199 ## N.-É. 104 114 10 351 516 47 455 630 38 N.-B. 28 30 7 215 48 -78 243 78 -68 Atlantique 187 188 1 669 775 16 856 963 13 Qc 237 256 8 2,347 3,749 60 2,584 4,005 55 Ont. 661 495 -25 5,073 3,575 -30 5,734 4,070 -29 Man. 110 145 32 191 251 31 301 396 32 Sask. 60 59 -2 157 139 -11 217 198 -9 Alb. 815 979 20 2,114 2,220 5 2,929 3,199 9 Prairies 985 1,183 20 2,462 2,610 6 3,447 3,793 10 C.-B. 260 264 2 2,002 2,835 42 2,262 3,099 37 Canada(10 000+) 2,330 2,386 2 12,553 13,544 8 14,883 15,930 7 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 16 10 -38 78 280 259 94 290 ## Barrie 20 3 -85 8 18 125 28 21 -25 Belleville - Quinte West 7 6 -14 0 0 - 7 6 -14 Brantford 13 11 -15 0 242 ## 13 253 ## Calgary 487 552 13 1,464 1,077 -26 1,951 1,629 -17 Chilliwack 8 10 25 1 4 300 9 14 56 Drummondville 4 10 ## 1 18 ## 5 28 ## Edmonton 242 332 37 441 879 99 683 1,211 77 Fredericton 8 10 25 7 2 -71 15 12 -20 Greater/Grand Sudbury 0 2 ## 2 0 ### 2 2 - Guelph 2 1 -50 0 1 ## 2 2 - Halifax 51 60 18 289 451 56 340 511 50 Hamilton 47 13 -72 204 17 -92 251 30 -88 Kamloops 1 11 ## 1 8 ## 2 19 ## Kelowna 11 17 55 107 343 221 118 360 ## Kingston 9 4 -56 2 166 ## 11 170 ## Kitchener-Cambridge-Waterloo 14 17 21 167 179 7 181 196 8 Lethbridge 15 22 47 88 103 17 103 125 21 London 27 32 19 155 22 -86 182 54 -70 Moncton 5 8 60 95 8 -92 100 16 -84 Montréal 63 101 60 1,134 2,439 115 1,197 2,540 ## Nanaimo 27 4 -85 177 0 ### 204 4 -98 Oshawa 17 6 -65 312 0 ### 329 6 -98 Ottawa-Gatineau 93 103 11 308 685 122 401 788 97 Gatineau 11 12 9 181 310 71 192 322 68 Ottawa 82 91 11 127 375 195 209 466 ## Peterborough 5 6 20 0 0 - 5 6 20 Québec 25 38 52 538 488 -9 563 526 -7 Red Deer 5 16 ## 6 12 100 11 28 ## Regina 5 7 40 110 96 -13 115 103 -10 Saguenay 24 9 -63 18 48 167 42 57 36 St. Catharines-Niagara 57 28 -51 38 83 118 95 111 17 Saint John 9 7 -22 90 26 -71 99 33 -67 St. John's 34 30 -12 36 22 -39 70 52 -26 Saskatoon 51 49 -4 46 41 -11 97 90 -7 Sherbrooke 17 8 -53 67 53 -21 84 61 -27 Thunder Bay 0 3 ## 6 14 133 6 17 ## Toronto 281 219 -22 3,724 2,149 -42 4,005 2,368 -41 Trois-Rivières 9 11 22 88 40 -55 97 51 -47 Vancouver 121 141 17 1,342 1,866 39 1,463 2,007 37 Victoria 11 15 36 171 90 -47 182 105 -42 Windsor 11 13 18 196 31 -84 207 44 -79 Winnipeg 99 133 34 171 236 38 270 369 37 Toutes les régions 1,951 2,078 7 11,688 12,237 5 13,639 14,315 5



Données de 2022 fondées sur les définitions du recensement de 2016. Les données de 2023, 2024 et 2025 fondées sur les définitions du recensement de 2021. Source : Enquête sur les mises en chantier et les achèvements et Enquête sur les logements écoulés de la SCHL ## non calculable / valeurs extrêmes

Données sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)

Maisons individuelles Autres Tous les logements



décembre 2024 janvier 2025 % décembre 2024 janvier 2025 % décembre 2024 janvier 2025 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L. 633 707 12 566 274 -52 1,199 981 -18 Î.-P.-É. 294 267 -9 984 2,256 129 1,278 2,523 97 N.-É. 1,700 1,872 10 3,743 6,316 69 5,443 8,188 50 N.-B. 806 964 20 4,022 785 -80 4,828 1,749 -64 Qc 5,854 5,961 2 35,910 52,399 46 41,764 58,360 40 Ont. 12,448 9,426 -24 50,988 47,571 -7 63,436 56,997 -10 Man. 1,656 2,081 26 3,228 3,012 -7 4,884 5,093 4 Sask. 1,508 1,289 -15 1,848 1,668 -10 3,356 2,957 -12 Alb. 16,208 16,918 4 27,197 27,901 3 43,405 44,819 3 C.-B. 4,354 4,898 12 41,105 34,078 -17 45,459 38,976 -14 Canada (10 000+) 45,461 44,383 -2 169,591 176,260 4 215,052 220,643 3 Canada (toutes les régions) 57,284 57,299 0 175,207 182,443 4 232,492 239,739 3 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 187 193 3 1,404 3,360 139 1,591 3,553 123 Barrie 521 73 -86 6,576 216 -97 7,097 289 -96 Belleville - Quinte West 280 186 -34 60 0 ### 340 186 -45 Brantford 117 198 69 24 2,904 ## 141 3,102 ## Calgary 6,486 8,444 30 14,436 12,924 -10 20,922 21,368 2 Chilliwack 146 152 4 146 48 -67 1,178 200 -83 Drummondville 244 262 7 624 216 -65 868 478 -45 Edmonton 7,656 7,781 2 10,524 10,548 0 18,180 18,329 1 Fredericton 294 305 4 48 24 -50 342 329 -4 Greater/Grand Sudbury 127 104 -18 420 0 ### 547 104 -81 Guelph 96 21 -78 132 12 -91 228 33 -86 Halifax 749 1,030 38 3,000 5,412 80 3,749 6,442 72 Hamilton 423 220 -48 5,436 204 -96 5,859 424 -93 Kamloops 59 153 159 24 96 300 83 249 200 Kelowna 135 396 193 36 4,116 ## 171 4,512 ## Kingston 278 166 -40 5,412 1,992 -63 5,690 2,158 -62 Kitchener-Cambridge-Waterloo 349 428 23 7,632 2,148 -72 7,981 2,576 -68 Lethbridge 269 375 39 48 1,236 ## 317 1,611 408 London 630 624 -1 4,944 264 -95 5,574 888 -84 Moncton 283 412 46 3,252 96 -97 3,535 508 -86 Montréal 1,297 1,478 14 12,311 29,880 143 13,608 31,358 130 Nanaimo 111 66 -41 648 0 ### 759 66 -91 Oshawa 458 193 -58 48 0 ### 506 193 -62 Ottawa-Gatineau 2,691 2,358 -12 7,476 8,220 10 10,167 10,578 4 Gatineau 512 265 -48 2,184 3,720 70 2,696 3,985 48 Ottawa 2,179 2,093 -4 5,292 4,500 -15 7,471 6,593 -12 Peterborough 59 164 178 0 0 - 59 164 178 Québec 230 781 240 1,740 5,856 237 1,970 6,637 237 Red Deer 76 208 174 60 144 140 136 352 159 Regina 243 208 -14 984 1,152 17 1,227 1,360 11 Saguenay 561 425 -24 1,224 576 -53 1,785 1,001 -44 St. Catharines-Niagara 384 475 24 288 996 246 672 1,471 119 Saint John 181 217 20 564 312 -45 745 529 -29 St. John's 436 478 10 348 264 -24 784 742 -5 Saskatoon 1,275 1,013 -21 864 492 -43 2,139 1,505 -30 Sherbrooke 450 129 -71 1,332 636 -52 1,782 765 -57 Thunder Bay 157 105 -33 0 168 ## 157 273 74 Toronto 4,066 3,341 -18 7,824 25,788 230 11,890 29,129 145 Trois-Rivières 181 154 -15 1,536 480 -69 1,717 634 -63 Vancouver 2,239 2,596 16 26,808 22,392 -16 29,047 24,988 -14 Victoria 393 299 -24 5,772 1,080 -81 6,165 1,379 -78 Windsor 649 286 -56 684 372 -46 1,333 658 -51 Winnipeg 1,494 1,792 20 1,944 2,832 46 3,438 4,624 34



Données de 2022 fondées sur les définitions du recensement de 2016. Les données de 2023, 2024 et 2025 fondées sur les définitions du recensement de 2021. Source : Enquête sur les mises en chantier et les achèvements et Enquête sur les logements écoulés de la SCHL ## non calculable / valeurs extrêmes

