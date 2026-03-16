Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
16 mars, 2026, 08:15 ET
OTTAWA, ON, le 16 mars 2026 /CNW/ - La tendance sur 6 mois des mises en chantier d'habitations est demeurée presque stable en février en n'augmentant que de 0,4 % pour se chiffrer à 256 005, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations au Canada.
Le nombre réel de mises en chantier d'habitations s'est accru de 10 % d'une année à l'autre dans les centres de 10 000 habitants ou plus. Il s'est élevé à 15 886 en février 2026, alors qu'il était de 14 420 en février 2025. Le cumul annuel s'est établi à 31 974, en hausse de 5 % par rapport à la même période en 2025 étant donné l'augmentation des mises en chantier au début de l'année en Ontario et en Colombie-Britannique. En effet, la hausse des mises en chantier dans l'ensemble de l'Ontario a, jusqu'à présent, compensé pour les baisses enregistrées à Toronto.
Le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a augmenté de 4,5 % en février (250 900) par rapport à janvier (240 148) dans l'ensemble des régions du pays.
Citation :
« En février, la tendance sur 6 mois des mises en chantier d'habitations était essentiellement stable, signe que la tendance de la construction résidentielle demeure relativement constante malgré la volatilité mensuelle persistante, a déclaré Kevin Hughes, économiste en chef adjoint à la SCHL. À l'avenir, nous nous attendons à ce que l'incertitude commerciale accrue et la hausse des coûts de construction pèsent sur le taux et la tendance des mises en chantier d'habitations à court et à moyen terme. »
Faits saillants :
- Dans les régions rurales, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a été estimé à 20 400.
- Parmi les 3 plus grandes villes du Canada, Montréal a connu une hausse de 18 % du nombre réel de mises en chantier d'habitations en février par rapport à un an plus tôt. Ce résultat s'explique par une augmentation des mises en chantier de logements collectifs et de maisons individuelles. À Vancouver, les mises en chantier ont crû de 60 % en raison d'une hausse dans les segments des logements collectifs et des maisons individuelles. Pour sa part, Toronto a enregistré une baisse de 28 % à cause de la diminution des mises en chantier de logements collectifs et de maisons individuelles.
- Nouveauté : Dans le cadre de l'Initiative de modernisation des données sur le logement, les données sur les logements achevés dans les centres de 10 000 habitants et plus et les données sur les logements écoulés dans les centres de 50 000 habitants et plus sont maintenant disponibles dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation.
- Le Relevé des mises en chantier et des achèvements de la SCHL fournit des renseignements objectifs, exacts et à jour sur la construction résidentielle au Canada. Apprenez-en plus sur l'importance des mises en chantier d'habitations dans l'Observateur du logement de la SCHL.
- Les mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur notre site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.
- Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le 11e jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données de mars le 17 avril à 8 h 15 (HE).
- Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.
- Les définitions et les méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.
Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que la SCHL recueille dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.
La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.
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Liens connexes :
- Mises en chantier d'habitations en janvier 2026
- Rapport sur l'offre de logements - printemps 2026
- Perspectives du marché de l'habitation 2026 de la SCHL
- Construire les villes : analyse des droits d'aménagement
- Cadre de changement : productivité dans la construction résidentielle
|
Mises en chantier - Nombres désaisonnalisés annualisés - Moyenne mobile sur six mois (tendance)
|
février 2026
|
Maisons individuelles
|
Autres
|
Total
|
janvier 2026
|
février 2026
|
%
|
janvier 2026
|
février 2026
|
%
|
janvier 2026
|
février 2026
|
%
|
Provinces (10,000+)
|
Nfld.Lab.
|
747
|
769
|
3
|
447
|
454
|
2
|
1,194
|
1,223
|
2
|
P.E.I.
|
322
|
317
|
-2
|
790
|
646
|
-18
|
1,112
|
963
|
-13
|
N.S.
|
1,588
|
1,473
|
-7
|
5,664
|
5,673
|
0
|
7,252
|
7,146
|
-1
|
N.B.
|
1,148
|
1,065
|
-7
|
5,306
|
4,946
|
-7
|
6,454
|
6,011
|
-7
|
Que.
|
4,941
|
4,999
|
1
|
47,041
|
48,463
|
3
|
51,982
|
53,461
|
3
|
Ont.
|
10,135
|
9,753
|
-4
|
55,622
|
57,521
|
3
|
65,757
|
67,274
|
2
|
Man.
|
2,103
|
2,079
|
-1
|
5,696
|
5,564
|
-2
|
7,799
|
7,642
|
-2
|
Sask.
|
1,955
|
2,066
|
6
|
3,372
|
3,420
|
1
|
5,327
|
5,486
|
3
|
Alta.
|
13,325
|
13,422
|
1
|
35,571
|
35,015
|
-2
|
48,896
|
48,438
|
-1
|
B.C.
|
4,432
|
4,423
|
0
|
37,060
|
36,908
|
0
|
41,492
|
41,331
|
0
|
Canada (10,000+)
|
40,696
|
40,365
|
-1
|
196,569
|
198,609
|
1
|
237,266
|
238,973
|
1
|
Canada (Tous les centres)
|
50,691
|
49,972
|
-1
|
204,210
|
206,034
|
1
|
254,900
|
256,005
|
0
|
Régions métropolitaines
|
Abbotsford-Mission
|
178
|
178
|
-
|
1,154
|
1,034
|
-10
|
1,332
|
1,212
|
-9
|
Barrie
|
186
|
227
|
22
|
292
|
316
|
8
|
478
|
543
|
14
|
Belleville - Quinte West
|
158
|
136
|
-14
|
402
|
400
|
0
|
560
|
536
|
-4
|
Brantford
|
317
|
327
|
3
|
1,018
|
666
|
-35
|
1,335
|
992
|
-26
|
Calgary
|
5,844
|
5,915
|
1
|
20,338
|
19,026
|
-6
|
26,182
|
24,941
|
-5
|
Chilliwack
|
138
|
132
|
-4
|
414
|
428
|
3
|
552
|
560
|
1
|
Drummondville
|
224
|
242
|
8
|
1,294
|
1,206
|
-7
|
1,518
|
1,448
|
-5
|
Edmonton
|
5,610
|
5,560
|
-1
|
13,094
|
13,212
|
1
|
18,704
|
18,772
|
0
|
Fredericton
|
330
|
306
|
-7
|
1,170
|
1,088
|
-7
|
1,500
|
1,394
|
-7
|
Greater/Grand Sudbury
|
100
|
95
|
-5
|
306
|
284
|
-7
|
406
|
379
|
-7
|
Guelph
|
33
|
36
|
9
|
448
|
458
|
2
|
481
|
494
|
3
|
Halifax
|
861
|
793
|
-8
|
4,666
|
4,690
|
1
|
5,527
|
5,483
|
-1
|
Hamilton
|
347
|
297
|
-14
|
2,592
|
3,258
|
26
|
2,939
|
3,554
|
21
|
Kamloops
|
112
|
132
|
18
|
898
|
948
|
6
|
1,010
|
1,080
|
7
|
Kelowna
|
256
|
285
|
11
|
1,348
|
1,982
|
47
|
1,604
|
2,267
|
41
|
Kingston
|
278
|
270
|
-3
|
324
|
318
|
-2
|
602
|
588
|
-2
|
Kitchener-Cambridge-Waterloo
|
551
|
530
|
-4
|
5,230
|
6,060
|
16
|
5,781
|
6,590
|
14
|
Lethbridge
|
337
|
345
|
2
|
114
|
180
|
58
|
451
|
525
|
16
|
London
|
386
|
395
|
2
|
4,222
|
4,134
|
-2
|
4,608
|
4,529
|
-2
|
Moncton
|
355
|
325
|
-8
|
2,446
|
2,003
|
-18
|
2,801
|
2,329
|
-17
|
Montréal
|
1,476
|
1,474
|
0
|
26,963
|
25,736
|
-5
|
28,439
|
27,210
|
-4
|
Nanaimo
|
101
|
94
|
-7
|
364
|
152
|
-58
|
465
|
246
|
-47
|
Oshawa
|
553
|
599
|
8
|
818
|
514
|
-37
|
1,371
|
1,113
|
-19
|
Ottawa-Gatineau
|
1,769
|
1,790
|
1
|
9,529
|
11,417
|
20
|
11,298
|
13,207
|
17
|
Gatineau
|
355
|
321
|
-10
|
1,079
|
1,301
|
21
|
1,434
|
1,622
|
13
|
Ottawa
|
1,414
|
1,469
|
4
|
8,450
|
10,116
|
20
|
9,864
|
11,585
|
17
|
Peterborough
|
80
|
83
|
4
|
0
|
0
|
-
|
80
|
83
|
4
|
Québec
|
731
|
777
|
6
|
6,020
|
6,632
|
10
|
6,751
|
7,409
|
10
|
Red Deer
|
91
|
88
|
-3
|
124
|
120
|
-3
|
216
|
209
|
-3
|
Regina
|
488
|
549
|
13
|
994
|
1,002
|
1
|
1,482
|
1,551
|
5
|
Saguenay
|
238
|
240
|
1
|
756
|
762
|
1
|
994
|
1,002
|
1
|
St. Catharines-Niagara
|
566
|
524
|
-7
|
2,380
|
2,650
|
11
|
2,946
|
3,174
|
8
|
Saint John
|
292
|
279
|
-4
|
530
|
518
|
-2
|
822
|
797
|
-3
|
St. John's
|
684
|
694
|
1
|
406
|
390
|
-4
|
1,090
|
1,084
|
-1
|
Saskatoon
|
1,423
|
1,463
|
3
|
2,358
|
2,386
|
1
|
3,781
|
3,849
|
2
|
Sherbrooke
|
231
|
253
|
10
|
1,740
|
2,062
|
19
|
1,971
|
2,315
|
17
|
Thunder Bay
|
77
|
80
|
4
|
292
|
324
|
11
|
369
|
404
|
9
|
Toronto
|
2,982
|
2,813
|
-6
|
24,838
|
23,090
|
-7
|
27,820
|
25,903
|
-7
|
Trois-Rivières
|
160
|
159
|
-1
|
1,252
|
1,032
|
-18
|
1,412
|
1,191
|
-16
|
Vancouver
|
2,310
|
2,313
|
0
|
25,818
|
25,392
|
-2
|
28,128
|
27,705
|
-2
|
Victoria
|
335
|
314
|
-6
|
4,352
|
3,440
|
-21
|
4,687
|
3,753
|
-20
|
Windsor
|
277
|
250
|
-10
|
940
|
864
|
-8
|
1,217
|
1,114
|
-8
|
Winnipeg
|
1,770
|
1,780
|
1
|
4,754
|
4,676
|
-2
|
6,524
|
6,456
|
-1
|
Données fondées sur les définitions du recensement de 2021
|
Source : Centre d'analyse de marché, SCHL
|
Données sur les mises en chantier d'habitations de 10 000 habitants et plus
|
janvier - février 2025 - 2026
|
Province
|
Maisons individuelles
|
Autres
|
Total
|
2025
|
2026
|
%
|
2025
|
2026
|
%
|
2025
|
2026
|
%
|
T.-N.-L.
|
51
|
60
|
18
|
41
|
52
|
27
|
92
|
112
|
22
|
Î.-P.-É.
|
28
|
26
|
-7
|
238
|
179
|
-25
|
266
|
205
|
-23
|
N.-É.
|
133
|
140
|
5
|
919
|
689
|
-25
|
1,052
|
829
|
-21
|
N.-B.
|
53
|
56
|
6
|
314
|
496
|
58
|
367
|
552
|
50
|
Atlantique
|
265
|
282
|
6
|
1,512
|
1,416
|
-6
|
1,777
|
1,698
|
-4
|
Qc
|
421
|
500
|
19
|
6,157
|
5,052
|
-18
|
6,578
|
5,552
|
-16
|
Ont.
|
1,072
|
937
|
-13
|
6,905
|
8,183
|
19
|
7,977
|
9,120
|
14
|
Man.
|
308
|
260
|
-16
|
423
|
667
|
58
|
731
|
927
|
27
|
Sask.
|
160
|
218
|
36
|
510
|
349
|
-32
|
670
|
567
|
-15
|
Alb.
|
2,099
|
1,653
|
-21
|
5,413
|
4,982
|
-8
|
7,512
|
6,635
|
-12
|
Prairies
|
2,567
|
2,131
|
-17
|
6,346
|
5,998
|
-5
|
8,913
|
8,129
|
-9
|
C.-B.
|
490
|
523
|
7
|
4,642
|
6,952
|
50
|
5,132
|
7,475
|
46
|
Canada
|
4,815
|
4,373
|
-9
|
25,562
|
27,601
|
8
|
30,377
|
31,974
|
5
|
Régions métropolitaines
|
Abbotsford-Mission
|
14
|
13
|
-7
|
432
|
31
|
-93
|
446
|
44
|
-90
|
Barrie
|
15
|
22
|
47
|
51
|
36
|
-29
|
66
|
58
|
-12
|
Belleville - Quinte West
|
16
|
5
|
-69
|
165
|
4
|
-98
|
181
|
9
|
-95
|
Brantford
|
14
|
46
|
229
|
242
|
213
|
-12
|
256
|
259
|
1
|
Calgary
|
1,052
|
839
|
-20
|
2,984
|
2,553
|
-14
|
4,036
|
3,392
|
-16
|
Chilliwack
|
18
|
14
|
-22
|
46
|
17
|
-63
|
64
|
31
|
-52
|
Drummondville
|
16
|
29
|
81
|
85
|
84
|
-1
|
101
|
113
|
12
|
Edmonton
|
868
|
629
|
-28
|
1,821
|
1,850
|
2
|
2,689
|
2,479
|
-8
|
Fredericton
|
19
|
14
|
-26
|
2
|
92
|
##
|
21
|
106
|
405
|
Greater/Grand Sudbury
|
2
|
5
|
150
|
0
|
7
|
##
|
2
|
12
|
##
|
Guelph
|
1
|
3
|
200
|
1
|
19
|
##
|
2
|
22
|
##
|
Halifax
|
91
|
77
|
-15
|
861
|
604
|
-30
|
952
|
681
|
-28
|
Hamilton
|
27
|
28
|
4
|
427
|
653
|
53
|
454
|
681
|
50
|
Kamloops
|
26
|
30
|
15
|
92
|
423
|
360
|
118
|
453
|
284
|
Kelowna
|
28
|
29
|
4
|
445
|
515
|
16
|
473
|
544
|
15
|
Kingston
|
19
|
35
|
84
|
183
|
12
|
-93
|
202
|
47
|
-77
|
Kitchener-Cambridge-Waterloo
|
29
|
44
|
52
|
460
|
1,179
|
156
|
489
|
1,223
|
150
|
Lethbridge
|
41
|
29
|
-29
|
103
|
40
|
-61
|
144
|
69
|
-52
|
London
|
55
|
45
|
-18
|
88
|
393
|
347
|
143
|
438
|
206
|
Moncton
|
11
|
11
|
-
|
272
|
242
|
-11
|
283
|
253
|
-11
|
Montréal
|
153
|
134
|
-12
|
3,244
|
2,300
|
-29
|
3,397
|
2,434
|
-28
|
Nanaimo
|
8
|
3
|
-63
|
79
|
10
|
-87
|
87
|
13
|
-85
|
Oshawa
|
15
|
58
|
287
|
4
|
45
|
##
|
19
|
103
|
442
|
Ottawa-Gatineau
|
246
|
215
|
-13
|
1,637
|
1,680
|
3
|
1,883
|
1,895
|
1
|
Gatineau
|
30
|
55
|
83
|
401
|
339
|
-15
|
431
|
394
|
-9
|
Ottawa
|
216
|
160
|
-26
|
1,236
|
1,341
|
8
|
1,452
|
1,501
|
3
|
Peterborough
|
15
|
7
|
-53
|
1
|
0
|
-100
|
16
|
7
|
-56
|
Québec
|
69
|
97
|
41
|
981
|
894
|
-9
|
1,050
|
991
|
-6
|
Red Deer
|
23
|
12
|
-48
|
14
|
17
|
21
|
37
|
29
|
-22
|
Regina
|
39
|
70
|
79
|
398
|
70
|
-82
|
437
|
140
|
-68
|
Saguenay
|
16
|
21
|
31
|
108
|
90
|
-17
|
124
|
111
|
-10
|
St. Catharines-Niagara
|
44
|
82
|
86
|
272
|
429
|
58
|
316
|
511
|
62
|
Saint John
|
8
|
22
|
175
|
26
|
14
|
-46
|
34
|
36
|
6
|
St. John's
|
50
|
58
|
16
|
41
|
48
|
17
|
91
|
106
|
16
|
Saskatoon
|
108
|
135
|
25
|
80
|
271
|
239
|
188
|
406
|
116
|
Sherbrooke
|
20
|
36
|
80
|
122
|
235
|
93
|
142
|
271
|
91
|
Thunder Bay
|
3
|
5
|
67
|
14
|
96
|
##
|
17
|
101
|
494
|
Toronto
|
386
|
262
|
-32
|
3,461
|
3,122
|
-10
|
3,847
|
3,384
|
-12
|
Trois-Rivières
|
14
|
9
|
-36
|
63
|
56
|
-11
|
77
|
65
|
-16
|
Vancouver
|
268
|
283
|
6
|
3,143
|
4,707
|
50
|
3,411
|
4,990
|
46
|
Victoria
|
27
|
33
|
22
|
219
|
527
|
141
|
246
|
560
|
128
|
Windsor
|
31
|
12
|
-61
|
64
|
16
|
-75
|
95
|
28
|
-71
|
Winnipeg
|
270
|
236
|
-13
|
328
|
596
|
82
|
598
|
832
|
39
|
Total
|
4,175
|
3,737
|
-10
|
23,059
|
24,190
|
5
|
27,234
|
27,927
|
3
|
Données de 2023, 2024 et 2025 fondées sur les définitions du recensement de 2021.
|
Source : Enquête sur les mises en chantier et les achèvements et Enquête sur les logements écoulés de la SCHL
|
Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus
|
Maisons individuelles
|
Autres
|
Tous les logements
|
février 2025
|
février 2026
|
%
|
février 2025
|
février 2026
|
%
|
février 2025
|
février 2026
|
%
|
Provinces (10 000+)
|
T.-N.-L.
|
20
|
18
|
-10
|
19
|
27
|
42
|
39
|
45
|
15
|
Î.-P.-É.
|
15
|
13
|
-13
|
48
|
92
|
92
|
63
|
105
|
67
|
N.-É.
|
46
|
43
|
-7
|
435
|
428
|
-2
|
481
|
471
|
-2
|
N.-B.
|
20
|
9
|
-55
|
270
|
203
|
-25
|
290
|
212
|
-27
|
Atlantique
|
101
|
83
|
-18
|
772
|
750
|
-3
|
873
|
833
|
-5
|
Qc
|
178
|
203
|
14
|
2,203
|
2,526
|
15
|
2,381
|
2,729
|
15
|
Ont.
|
522
|
387
|
-26
|
3,467
|
4,278
|
23
|
3,989
|
4,665
|
17
|
Man.
|
160
|
139
|
-13
|
159
|
515
|
224
|
319
|
654
|
105
|
Sask.
|
98
|
126
|
29
|
360
|
251
|
-30
|
458
|
377
|
-18
|
Alb.
|
1,127
|
956
|
-15
|
3,068
|
2,338
|
-24
|
4,195
|
3,294
|
-21
|
Prairies
|
1,385
|
1,221
|
-12
|
3,587
|
3,104
|
-13
|
4,972
|
4,325
|
-13
|
C.-B.
|
236
|
247
|
5
|
1,969
|
3,087
|
57
|
2,205
|
3,334
|
51
|
Canada (10 000+)
|
2,422
|
2,141
|
-12
|
11,998
|
13,745
|
15
|
14,420
|
15,886
|
10
|
Régions métropolitaines
|
Abbotsford-Mission
|
4
|
4
|
-
|
152
|
7
|
-95
|
156
|
11
|
-93
|
Barrie
|
12
|
18
|
50
|
33
|
30
|
-9
|
45
|
48
|
7
|
Belleville - Quinte West
|
10
|
1
|
-90
|
165
|
0
|
-100
|
175
|
1
|
-99
|
Brantford
|
3
|
19
|
##
|
0
|
0
|
-
|
3
|
19
|
##
|
Calgary
|
500
|
424
|
-15
|
1,907
|
908
|
-52
|
2,407
|
1,332
|
-45
|
Chilliwack
|
8
|
7
|
-13
|
42
|
10
|
-76
|
50
|
17
|
-66
|
Drummondville
|
6
|
10
|
67
|
67
|
33
|
-51
|
73
|
43
|
-41
|
Edmonton
|
536
|
425
|
-21
|
942
|
1,072
|
14
|
1,478
|
1,497
|
1
|
Fredericton
|
9
|
2
|
-78
|
0
|
10
|
##
|
9
|
12
|
33
|
Greater/Grand Sudbury
|
0
|
1
|
##
|
0
|
3
|
##
|
0
|
4
|
##
|
Guelph
|
0
|
2
|
##
|
0
|
6
|
##
|
0
|
8
|
##
|
Halifax
|
31
|
20
|
-35
|
410
|
383
|
-7
|
441
|
403
|
-9
|
Hamilton
|
14
|
10
|
-29
|
410
|
501
|
22
|
424
|
511
|
21
|
Kamloops
|
15
|
9
|
-40
|
84
|
25
|
-70
|
99
|
34
|
-66
|
Kelowna
|
11
|
11
|
-
|
102
|
330
|
224
|
113
|
341
|
202
|
Kingston
|
15
|
9
|
-40
|
17
|
1
|
-94
|
32
|
10
|
-69
|
Kitchener-Cambridge-Waterloo
|
12
|
11
|
-8
|
281
|
1,028
|
266
|
293
|
1,039
|
255
|
Lethbridge
|
19
|
19
|
-
|
0
|
34
|
##
|
19
|
53
|
179
|
London
|
23
|
19
|
-17
|
66
|
42
|
-36
|
89
|
61
|
-31
|
Moncton
|
3
|
2
|
-33
|
264
|
92
|
-65
|
267
|
94
|
-65
|
Montréal
|
52
|
56
|
8
|
805
|
955
|
19
|
857
|
1,011
|
18
|
Nanaimo
|
4
|
3
|
-25
|
79
|
3
|
-96
|
83
|
6
|
-93
|
Oshawa
|
9
|
24
|
167
|
4
|
38
|
##
|
13
|
62
|
377
|
Ottawa-Gatineau
|
143
|
110
|
-23
|
952
|
1,242
|
30
|
1,095
|
1,352
|
23
|
Gatineau
|
18
|
18
|
-
|
91
|
210
|
131
|
109
|
228
|
109
|
Ottawa
|
125
|
92
|
-26
|
861
|
1,032
|
20
|
986
|
1,124
|
14
|
Peterborough
|
9
|
5
|
-44
|
1
|
0
|
-100
|
10
|
5
|
-50
|
Québec
|
31
|
43
|
39
|
493
|
666
|
35
|
524
|
709
|
35
|
Red Deer
|
7
|
9
|
29
|
2
|
11
|
450
|
9
|
20
|
122
|
Regina
|
32
|
49
|
53
|
302
|
51
|
-83
|
334
|
100
|
-70
|
Saguenay
|
7
|
8
|
14
|
60
|
23
|
-62
|
67
|
31
|
-54
|
St. Catharines-Niagara
|
16
|
12
|
-25
|
189
|
329
|
74
|
205
|
341
|
66
|
Saint John
|
1
|
1
|
-
|
0
|
6
|
##
|
1
|
7
|
##
|
St. John's
|
20
|
17
|
-15
|
19
|
25
|
32
|
39
|
42
|
8
|
Saskatoon
|
59
|
70
|
19
|
39
|
194
|
397
|
98
|
264
|
169
|
Sherbrooke
|
12
|
22
|
83
|
69
|
195
|
183
|
81
|
217
|
168
|
Thunder Bay
|
0
|
4
|
##
|
0
|
16
|
##
|
0
|
20
|
##
|
Toronto
|
167
|
110
|
-34
|
1,312
|
962
|
-27
|
1,479
|
1,072
|
-28
|
Trois-Rivières
|
3
|
0
|
-100
|
23
|
8
|
-65
|
26
|
8
|
-69
|
Vancouver
|
127
|
137
|
8
|
1,277
|
2,104
|
65
|
1,404
|
2,241
|
60
|
Victoria
|
12
|
14
|
17
|
129
|
139
|
8
|
141
|
153
|
9
|
Windsor
|
18
|
5
|
-72
|
33
|
8
|
-76
|
51
|
13
|
-75
|
Winnipeg
|
137
|
126
|
-8
|
92
|
478
|
420
|
229
|
604
|
164
|
Toutes les régions
|
2,097
|
1,848
|
-12
|
10,822
|
11,968
|
11
|
12,919
|
13,816
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7
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Les données de 2022 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et les données de 2023, 2024 et 2025, sur les définitions du Recensement de 2021.
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Source : Relevé des mises en chantier des achèvements et Relevée des logements écoulés sur le marché de la SCHL
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## non calculable / valeurs extrêmes
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Renseignements sur ce communiqué : Pour demander une entrevue avec les économistes de la SCHL, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, SCHL, [email protected]
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