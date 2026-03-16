OTTAWA, ON, le 16 mars 2026 /CNW/ - La tendance sur 6 mois des mises en chantier d'habitations est demeurée presque stable en février en n'augmentant que de 0,4 % pour se chiffrer à 256 005, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations au Canada.

Mises en chantier d'habitations (toutes les régions) (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))

Le nombre réel de mises en chantier d'habitations s'est accru de 10 % d'une année à l'autre dans les centres de 10 000 habitants ou plus. Il s'est élevé à 15 886 en février 2026, alors qu'il était de 14 420 en février 2025. Le cumul annuel s'est établi à 31 974, en hausse de 5 % par rapport à la même période en 2025 étant donné l'augmentation des mises en chantier au début de l'année en Ontario et en Colombie-Britannique. En effet, la hausse des mises en chantier dans l'ensemble de l'Ontario a, jusqu'à présent, compensé pour les baisses enregistrées à Toronto.

Le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a augmenté de 4,5 % en février (250 900) par rapport à janvier (240 148) dans l'ensemble des régions du pays.

Citation :

« En février, la tendance sur 6 mois des mises en chantier d'habitations était essentiellement stable, signe que la tendance de la construction résidentielle demeure relativement constante malgré la volatilité mensuelle persistante, a déclaré Kevin Hughes, économiste en chef adjoint à la SCHL. À l'avenir, nous nous attendons à ce que l'incertitude commerciale accrue et la hausse des coûts de construction pèsent sur le taux et la tendance des mises en chantier d'habitations à court et à moyen terme. »

Faits saillants :

Dans les régions rurales, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a été estimé à 20 400.

Parmi les 3 plus grandes villes du Canada, Montréal a connu une hausse de 18 % du nombre réel de mises en chantier d'habitations en février par rapport à un an plus tôt. Ce résultat s'explique par une augmentation des mises en chantier de logements collectifs et de maisons individuelles. À Vancouver , les mises en chantier ont crû de 60 % en raison d'une hausse dans les segments des logements collectifs et des maisons individuelles. Pour sa part, Toronto a enregistré une baisse de 28 % à cause de la diminution des mises en chantier de logements collectifs et de maisons individuelles.

a connu une hausse de 18 % du nombre réel de mises en chantier d'habitations en février par rapport à un an plus tôt. Ce résultat s'explique par une augmentation des mises en chantier de logements collectifs et de maisons individuelles. À , les mises en chantier ont crû de 60 % en raison d'une hausse dans les segments des logements collectifs et des maisons individuelles. Pour sa part, a enregistré une baisse de 28 % à cause de la diminution des mises en chantier de logements collectifs et de maisons individuelles. Nouveauté : Dans le cadre de l'Initiative de modernisation des données sur le logement, les données sur les logements achevés dans les centres de 10 000 habitants et plus et les données sur les logements écoulés dans les centres de 50 000 habitants et plus sont maintenant disponibles dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation.

Dans le cadre de l'Initiative de modernisation des données sur le logement, les données sur les logements achevés dans les centres de 10 000 habitants et plus et les données sur les logements écoulés dans les centres de 50 000 habitants et plus sont maintenant disponibles dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation. Le Relevé des mises en chantier et des achèvements de la SCHL fournit des renseignements objectifs, exacts et à jour sur la construction résidentielle au Canada. Apprenez-en plus sur l'importance des mises en chantier d'habitations dans l' Observateur du logement de la SCHL .

Les mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur notre site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.

Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le 11 e jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données de mars le 17 avril à 8 h 15 (HE) .

jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données de mars le . Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Les définitions et les méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.

Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que la SCHL recueille dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

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Liens connexes :

Mises en chantier - Nombres désaisonnalisés annualisés - Moyenne mobile sur six mois (tendance) février 2026



Maisons individuelles Autres Total



janvier 2026 février 2026 % janvier 2026 février 2026 % janvier 2026 février 2026 % Provinces (10,000+) Nfld.Lab.

747 769 3 447 454 2 1,194 1,223 2 P.E.I.

322 317 -2 790 646 -18 1,112 963 -13 N.S.

1,588 1,473 -7 5,664 5,673 0 7,252 7,146 -1 N.B.

1,148 1,065 -7 5,306 4,946 -7 6,454 6,011 -7 Que.

4,941 4,999 1 47,041 48,463 3 51,982 53,461 3 Ont.

10,135 9,753 -4 55,622 57,521 3 65,757 67,274 2 Man.

2,103 2,079 -1 5,696 5,564 -2 7,799 7,642 -2 Sask.

1,955 2,066 6 3,372 3,420 1 5,327 5,486 3 Alta.

13,325 13,422 1 35,571 35,015 -2 48,896 48,438 -1 B.C.

4,432 4,423 0 37,060 36,908 0 41,492 41,331 0 Canada (10,000+) 40,696 40,365 -1 196,569 198,609 1 237,266 238,973 1 Canada (Tous les centres) 50,691 49,972 -1 204,210 206,034 1 254,900 256,005 0 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 178 178 - 1,154 1,034 -10 1,332 1,212 -9 Barrie

186 227 22 292 316 8 478 543 14 Belleville - Quinte West 158 136 -14 402 400 0 560 536 -4 Brantford

317 327 3 1,018 666 -35 1,335 992 -26 Calgary

5,844 5,915 1 20,338 19,026 -6 26,182 24,941 -5 Chilliwack

138 132 -4 414 428 3 552 560 1 Drummondville 224 242 8 1,294 1,206 -7 1,518 1,448 -5 Edmonton

5,610 5,560 -1 13,094 13,212 1 18,704 18,772 0 Fredericton

330 306 -7 1,170 1,088 -7 1,500 1,394 -7 Greater/Grand Sudbury 100 95 -5 306 284 -7 406 379 -7 Guelph

33 36 9 448 458 2 481 494 3 Halifax

861 793 -8 4,666 4,690 1 5,527 5,483 -1 Hamilton

347 297 -14 2,592 3,258 26 2,939 3,554 21 Kamloops

112 132 18 898 948 6 1,010 1,080 7 Kelowna

256 285 11 1,348 1,982 47 1,604 2,267 41 Kingston

278 270 -3 324 318 -2 602 588 -2 Kitchener-Cambridge-Waterloo 551 530 -4 5,230 6,060 16 5,781 6,590 14 Lethbridge

337 345 2 114 180 58 451 525 16 London

386 395 2 4,222 4,134 -2 4,608 4,529 -2 Moncton

355 325 -8 2,446 2,003 -18 2,801 2,329 -17 Montréal

1,476 1,474 0 26,963 25,736 -5 28,439 27,210 -4 Nanaimo

101 94 -7 364 152 -58 465 246 -47 Oshawa

553 599 8 818 514 -37 1,371 1,113 -19 Ottawa-Gatineau 1,769 1,790 1 9,529 11,417 20 11,298 13,207 17 Gatineau

355 321 -10 1,079 1,301 21 1,434 1,622 13 Ottawa

1,414 1,469 4 8,450 10,116 20 9,864 11,585 17 Peterborough

80 83 4 0 0 - 80 83 4 Québec

731 777 6 6,020 6,632 10 6,751 7,409 10 Red Deer

91 88 -3 124 120 -3 216 209 -3 Regina

488 549 13 994 1,002 1 1,482 1,551 5 Saguenay

238 240 1 756 762 1 994 1,002 1 St. Catharines-Niagara 566 524 -7 2,380 2,650 11 2,946 3,174 8 Saint John

292 279 -4 530 518 -2 822 797 -3 St. John's

684 694 1 406 390 -4 1,090 1,084 -1 Saskatoon

1,423 1,463 3 2,358 2,386 1 3,781 3,849 2 Sherbrooke

231 253 10 1,740 2,062 19 1,971 2,315 17 Thunder Bay

77 80 4 292 324 11 369 404 9 Toronto

2,982 2,813 -6 24,838 23,090 -7 27,820 25,903 -7 Trois-Rivières

160 159 -1 1,252 1,032 -18 1,412 1,191 -16 Vancouver

2,310 2,313 0 25,818 25,392 -2 28,128 27,705 -2 Victoria

335 314 -6 4,352 3,440 -21 4,687 3,753 -20 Windsor

277 250 -10 940 864 -8 1,217 1,114 -8 Winnipeg

1,770 1,780 1 4,754 4,676 -2 6,524 6,456 -1

Données fondées sur les définitions du recensement de 2021 Source : Centre d'analyse de marché, SCHL

Données sur les mises en chantier d'habitations de 10 000 habitants et plus





















janvier - février 2025 - 2026 Province

Maisons individuelles Autres Total

























2025 2026 % 2025 2026 % 2025 2026 % T.-N.-L.

51 60 18 41 52 27 92 112 22 Î.-P.-É.

28 26 -7 238 179 -25 266 205 -23 N.-É.

133 140 5 919 689 -25 1,052 829 -21 N.-B.

53 56 6 314 496 58 367 552 50 Atlantique

265 282 6 1,512 1,416 -6 1,777 1,698 -4 Qc

421 500 19 6,157 5,052 -18 6,578 5,552 -16 Ont.

1,072 937 -13 6,905 8,183 19 7,977 9,120 14 Man.

308 260 -16 423 667 58 731 927 27 Sask.

160 218 36 510 349 -32 670 567 -15 Alb.

2,099 1,653 -21 5,413 4,982 -8 7,512 6,635 -12 Prairies

2,567 2,131 -17 6,346 5,998 -5 8,913 8,129 -9 C.-B.

490 523 7 4,642 6,952 50 5,132 7,475 46 Canada

4,815 4,373 -9 25,562 27,601 8 30,377 31,974 5 Régions métropolitaines



















Abbotsford-Mission

14 13 -7 432 31 -93 446 44 -90 Barrie

15 22 47 51 36 -29 66 58 -12 Belleville - Quinte West

16 5 -69 165 4 -98 181 9 -95 Brantford

14 46 229 242 213 -12 256 259 1 Calgary

1,052 839 -20 2,984 2,553 -14 4,036 3,392 -16 Chilliwack

18 14 -22 46 17 -63 64 31 -52 Drummondville

16 29 81 85 84 -1 101 113 12 Edmonton

868 629 -28 1,821 1,850 2 2,689 2,479 -8 Fredericton

19 14 -26 2 92 ## 21 106 405 Greater/Grand Sudbury

2 5 150 0 7 ## 2 12 ## Guelph

1 3 200 1 19 ## 2 22 ## Halifax

91 77 -15 861 604 -30 952 681 -28 Hamilton

27 28 4 427 653 53 454 681 50 Kamloops

26 30 15 92 423 360 118 453 284 Kelowna

28 29 4 445 515 16 473 544 15 Kingston

19 35 84 183 12 -93 202 47 -77 Kitchener-Cambridge-Waterloo

29 44 52 460 1,179 156 489 1,223 150 Lethbridge

41 29 -29 103 40 -61 144 69 -52 London

55 45 -18 88 393 347 143 438 206 Moncton

11 11 - 272 242 -11 283 253 -11 Montréal

153 134 -12 3,244 2,300 -29 3,397 2,434 -28 Nanaimo

8 3 -63 79 10 -87 87 13 -85 Oshawa

15 58 287 4 45 ## 19 103 442 Ottawa-Gatineau 246 215 -13 1,637 1,680 3 1,883 1,895 1 Gatineau

30 55 83 401 339 -15 431 394 -9 Ottawa

216 160 -26 1,236 1,341 8 1,452 1,501 3 Peterborough

15 7 -53 1 0 -100 16 7 -56 Québec

69 97 41 981 894 -9 1,050 991 -6 Red Deer

23 12 -48 14 17 21 37 29 -22 Regina

39 70 79 398 70 -82 437 140 -68 Saguenay

16 21 31 108 90 -17 124 111 -10 St. Catharines-Niagara

44 82 86 272 429 58 316 511 62 Saint John

8 22 175 26 14 -46 34 36 6 St. John's

50 58 16 41 48 17 91 106 16 Saskatoon

108 135 25 80 271 239 188 406 116 Sherbrooke

20 36 80 122 235 93 142 271 91 Thunder Bay

3 5 67 14 96 ## 17 101 494 Toronto

386 262 -32 3,461 3,122 -10 3,847 3,384 -12 Trois-Rivières

14 9 -36 63 56 -11 77 65 -16 Vancouver

268 283 6 3,143 4,707 50 3,411 4,990 46 Victoria

27 33 22 219 527 141 246 560 128 Windsor

31 12 -61 64 16 -75 95 28 -71 Winnipeg

270 236 -13 328 596 82 598 832 39 Total

4,175 3,737 -10 23,059 24,190 5 27,234 27,927 3

Données de 2023, 2024 et 2025 fondées sur les définitions du recensement de 2021. Source : Enquête sur les mises en chantier et les achèvements et Enquête sur les logements écoulés de la SCHL

Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus

Maisons individuelles Autres Tous les logements



février 2025 février 2026 % février 2025 février 2026 % février 2025 février 2026 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L. 20 18 -10 19 27 42 39 45 15 Î.-P.-É. 15 13 -13 48 92 92 63 105 67 N.-É. 46 43 -7 435 428 -2 481 471 -2 N.-B. 20 9 -55 270 203 -25 290 212 -27 Atlantique 101 83 -18 772 750 -3 873 833 -5 Qc 178 203 14 2,203 2,526 15 2,381 2,729 15 Ont. 522 387 -26 3,467 4,278 23 3,989 4,665 17 Man. 160 139 -13 159 515 224 319 654 105 Sask. 98 126 29 360 251 -30 458 377 -18 Alb. 1,127 956 -15 3,068 2,338 -24 4,195 3,294 -21 Prairies 1,385 1,221 -12 3,587 3,104 -13 4,972 4,325 -13 C.-B. 236 247 5 1,969 3,087 57 2,205 3,334 51 Canada (10 000+) 2,422 2,141 -12 11,998 13,745 15 14,420 15,886 10 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 4 4 - 152 7 -95 156 11 -93 Barrie 12 18 50 33 30 -9 45 48 7 Belleville - Quinte West 10 1 -90 165 0 -100 175 1 -99 Brantford 3 19 ## 0 0 - 3 19 ## Calgary 500 424 -15 1,907 908 -52 2,407 1,332 -45 Chilliwack 8 7 -13 42 10 -76 50 17 -66 Drummondville 6 10 67 67 33 -51 73 43 -41 Edmonton 536 425 -21 942 1,072 14 1,478 1,497 1 Fredericton 9 2 -78 0 10 ## 9 12 33 Greater/Grand Sudbury 0 1 ## 0 3 ## 0 4 ## Guelph 0 2 ## 0 6 ## 0 8 ## Halifax 31 20 -35 410 383 -7 441 403 -9 Hamilton 14 10 -29 410 501 22 424 511 21 Kamloops 15 9 -40 84 25 -70 99 34 -66 Kelowna 11 11 - 102 330 224 113 341 202 Kingston 15 9 -40 17 1 -94 32 10 -69 Kitchener-Cambridge-Waterloo 12 11 -8 281 1,028 266 293 1,039 255 Lethbridge 19 19 - 0 34 ## 19 53 179 London 23 19 -17 66 42 -36 89 61 -31 Moncton 3 2 -33 264 92 -65 267 94 -65 Montréal 52 56 8 805 955 19 857 1,011 18 Nanaimo 4 3 -25 79 3 -96 83 6 -93 Oshawa 9 24 167 4 38 ## 13 62 377 Ottawa-Gatineau 143 110 -23 952 1,242 30 1,095 1,352 23 Gatineau 18 18 - 91 210 131 109 228 109 Ottawa 125 92 -26 861 1,032 20 986 1,124 14 Peterborough 9 5 -44 1 0 -100 10 5 -50 Québec 31 43 39 493 666 35 524 709 35 Red Deer 7 9 29 2 11 450 9 20 122 Regina 32 49 53 302 51 -83 334 100 -70 Saguenay 7 8 14 60 23 -62 67 31 -54 St. Catharines-Niagara 16 12 -25 189 329 74 205 341 66 Saint John 1 1 - 0 6 ## 1 7 ## St. John's 20 17 -15 19 25 32 39 42 8 Saskatoon 59 70 19 39 194 397 98 264 169 Sherbrooke 12 22 83 69 195 183 81 217 168 Thunder Bay 0 4 ## 0 16 ## 0 20 ## Toronto 167 110 -34 1,312 962 -27 1,479 1,072 -28 Trois-Rivières 3 0 -100 23 8 -65 26 8 -69 Vancouver 127 137 8 1,277 2,104 65 1,404 2,241 60 Victoria 12 14 17 129 139 8 141 153 9 Windsor 18 5 -72 33 8 -76 51 13 -75 Winnipeg 137 126 -8 92 478 420 229 604 164 Toutes les régions 2,097 1,848 -12 10,822 11,968 11 12,919 13,816 7

Les données de 2022 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et les données de 2023, 2024 et 2025, sur les définitions du Recensement de 2021. Source : Relevé des mises en chantier des achèvements et Relevée des logements écoulés sur le marché de la SCHL ## non calculable / valeurs extrêmes

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements sur ce communiqué : Pour demander une entrevue avec les économistes de la SCHL, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, SCHL, [email protected]