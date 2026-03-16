Mises en chantier d'habitations en février 2026 English

Nouvelles fournies par

Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

16 mars, 2026, 08:15 ET

OTTAWA, ON, le 16 mars 2026 /CNW/ - La tendance sur 6 mois des mises en chantier d'habitations est demeurée presque stable en février en n'augmentant que de 0,4 % pour se chiffrer à 256 005, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations au Canada.

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Mises en chantier d'habitations (toutes les régions) (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))
Mises en chantier d'habitations (toutes les régions) (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))

Le nombre réel de mises en chantier d'habitations s'est accru de 10 % d'une année à l'autre dans les centres de 10 000 habitants ou plus. Il s'est élevé à 15 886 en février 2026, alors qu'il était de 14 420 en février 2025. Le cumul annuel s'est établi à 31 974, en hausse de 5 % par rapport à la même période en 2025 étant donné l'augmentation des mises en chantier au début de l'année en Ontario et en Colombie-Britannique. En effet, la hausse des mises en chantier dans l'ensemble de l'Ontario a, jusqu'à présent, compensé pour les baisses enregistrées à Toronto.

Le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a augmenté de 4,5 % en février (250 900) par rapport à janvier (240 148) dans l'ensemble des régions du pays.

Citation :
« En février, la tendance sur 6 mois des mises en chantier d'habitations était essentiellement stable, signe que la tendance de la construction résidentielle demeure relativement constante malgré la volatilité mensuelle persistante, a déclaré Kevin Hughes, économiste en chef adjoint à la SCHL. À l'avenir, nous nous attendons à ce que l'incertitude commerciale accrue et la hausse des coûts de construction pèsent sur le taux et la tendance des mises en chantier d'habitations à court et à moyen terme. »

Faits saillants :

  • Dans les régions rurales, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a été estimé à 20 400.
  • Parmi les 3 plus grandes villes du Canada, Montréal a connu une hausse de 18 % du nombre réel de mises en chantier d'habitations en février par rapport à un an plus tôt. Ce résultat s'explique par une augmentation des mises en chantier de logements collectifs et de maisons individuelles. À Vancouver, les mises en chantier ont crû de 60 % en raison d'une hausse dans les segments des logements collectifs et des maisons individuelles. Pour sa part, Toronto a enregistré une baisse de 28 % à cause de la diminution des mises en chantier de logements collectifs et de maisons individuelles.
  • Nouveauté : Dans le cadre de l'Initiative de modernisation des données sur le logement, les données sur les logements achevés dans les centres de 10 000 habitants et plus et les données sur les logements écoulés dans les centres de 50 000 habitants et plus sont maintenant disponibles dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation.
  • Le Relevé des mises en chantier et des achèvements de la SCHL fournit des renseignements objectifs, exacts et à jour sur la construction résidentielle au Canada. Apprenez-en plus sur l'importance des mises en chantier d'habitations dans l'Observateur du logement de la SCHL.
  • Les mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur notre site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.
  • Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le 11e jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données de mars le 17 avril à 8 h 15 (HE).
  • Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.
  • Les définitions et les méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.

Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que la SCHL recueille dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

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Liens connexes :

Mises en chantier - Nombres désaisonnalisés annualisés - Moyenne mobile sur six mois (tendance)

février 2026


Maisons individuelles

Autres

Total


janvier 2026

février 2026

%

janvier 2026

février 2026

%

janvier 2026

février 2026

%

Provinces (10,000+)

Nfld.Lab.

747

769

3

447

454

2

1,194

1,223

2

P.E.I.    

322

317

-2

790

646

-18

1,112

963

-13

N.S.    

1,588

1,473

-7

5,664

5,673

0

7,252

7,146

-1

N.B.    

1,148

1,065

-7

5,306

4,946

-7

6,454

6,011

-7

Que.   

4,941

4,999

1

47,041

48,463

3

51,982

53,461

3

Ont.    

10,135

9,753

-4

55,622

57,521

3

65,757

67,274

2

Man.    

2,103

2,079

-1

5,696

5,564

-2

7,799

7,642

-2

Sask.    

1,955

2,066

6

3,372

3,420

1

5,327

5,486

3

Alta.    

13,325

13,422

1

35,571

35,015

-2

48,896

48,438

-1

B.C.    

4,432

4,423

0

37,060

36,908

0

41,492

41,331

0

Canada (10,000+)

40,696

40,365

-1

196,569

198,609

1

237,266

238,973

1

Canada (Tous les centres)

50,691

49,972

-1

204,210

206,034

1

254,900

256,005

0

Régions métropolitaines








Abbotsford-Mission

178

178

-

1,154

1,034

-10

1,332

1,212

-9

Barrie

186

227

22

292

316

8

478

543

14

Belleville - Quinte West

158

136

-14

402

400

0

560

536

-4

Brantford

317

327

3

1,018

666

-35

1,335

992

-26

Calgary

5,844

5,915

1

20,338

19,026

-6

26,182

24,941

-5

Chilliwack

138

132

-4

414

428

3

552

560

1

Drummondville

224

242

8

1,294

1,206

-7

1,518

1,448

-5

Edmonton

5,610

5,560

-1

13,094

13,212

1

18,704

18,772

0

Fredericton

330

306

-7

1,170

1,088

-7

1,500

1,394

-7

Greater/Grand Sudbury

100

95

-5

306

284

-7

406

379

-7

Guelph

33

36

9

448

458

2

481

494

3

Halifax

861

793

-8

4,666

4,690

1

5,527

5,483

-1

Hamilton

347

297

-14

2,592

3,258

26

2,939

3,554

21

Kamloops

112

132

18

898

948

6

1,010

1,080

7

Kelowna

256

285

11

1,348

1,982

47

1,604

2,267

41

Kingston

278

270

-3

324

318

-2

602

588

-2

Kitchener-Cambridge-Waterloo

551

530

-4

5,230

6,060

16

5,781

6,590

14

Lethbridge

337

345

2

114

180

58

451

525

16

London

386

395

2

4,222

4,134

-2

4,608

4,529

-2

Moncton

355

325

-8

2,446

2,003

-18

2,801

2,329

-17

Montréal

1,476

1,474

0

26,963

25,736

-5

28,439

27,210

-4

Nanaimo

101

94

-7

364

152

-58

465

246

-47

Oshawa

553

599

8

818

514

-37

1,371

1,113

-19

Ottawa-Gatineau

1,769

1,790

1

9,529

11,417

20

11,298

13,207

17

  Gatineau

355

321

-10

1,079

1,301

21

1,434

1,622

13

  Ottawa

1,414

1,469

4

8,450

10,116

20

9,864

11,585

17

Peterborough

80

83

4

0

0

-

80

83

4

Québec

731

777

6

6,020

6,632

10

6,751

7,409

10

Red Deer

91

88

-3

124

120

-3

216

209

-3

Regina

488

549

13

994

1,002

1

1,482

1,551

5

Saguenay

238

240

1

756

762

1

994

1,002

1

St. Catharines-Niagara

566

524

-7

2,380

2,650

11

2,946

3,174

8

Saint John

292

279

-4

530

518

-2

822

797

-3

St. John's

684

694

1

406

390

-4

1,090

1,084

-1

Saskatoon

1,423

1,463

3

2,358

2,386

1

3,781

3,849

2

Sherbrooke

231

253

10

1,740

2,062

19

1,971

2,315

17

Thunder Bay

77

80

4

292

324

11

369

404

9

Toronto

2,982

2,813

-6

24,838

23,090

-7

27,820

25,903

-7

Trois-Rivières

160

159

-1

1,252

1,032

-18

1,412

1,191

-16

Vancouver

2,310

2,313

0

25,818

25,392

-2

28,128

27,705

-2

Victoria

335

314

-6

4,352

3,440

-21

4,687

3,753

-20

Windsor

277

250

-10

940

864

-8

1,217

1,114

-8

Winnipeg

1,770

1,780

1

4,754

4,676

-2

6,524

6,456

-1

Données fondées sur les définitions du recensement de 2021

Source :  Centre d'analyse de marché, SCHL

Données sur les mises en chantier d'habitations de 10 000 habitants et plus











janvier - février 2025 - 2026

Province

Maisons individuelles

Autres

Total













2025

2026

%

2025

2026

%

2025

2026

%

T.-N.-L.

51

60

18

41

52

27

92

112

22

Î.-P.-É.

28

26

-7

238

179

-25

266

205

-23

N.-É.

133

140

5

919

689

-25

1,052

829

-21

N.-B.

53

56

6

314

496

58

367

552

50

Atlantique

265

282

6

1,512

1,416

-6

1,777

1,698

-4

Qc

421

500

19

6,157

5,052

-18

6,578

5,552

-16

Ont.   

1,072

937

-13

6,905

8,183

19

7,977

9,120

14

Man.   

308

260

-16

423

667

58

731

927

27

Sask.    

160

218

36

510

349

-32

670

567

-15

Alb.

2,099

1,653

-21

5,413

4,982

-8

7,512

6,635

-12

Prairies

2,567

2,131

-17

6,346

5,998

-5

8,913

8,129

-9

C.-B.

490

523

7

4,642

6,952

50

5,132

7,475

46

Canada

4,815

4,373

-9

25,562

27,601

8

30,377

31,974

5

Régions métropolitaines









Abbotsford-Mission

14

13

-7

432

31

-93

446

44

-90

Barrie

15

22

47

51

36

-29

66

58

-12

Belleville - Quinte West

16

5

-69

165

4

-98

181

9

-95

Brantford

14

46

229

242

213

-12

256

259

1

Calgary

1,052

839

-20

2,984

2,553

-14

4,036

3,392

-16

Chilliwack

18

14

-22

46

17

-63

64

31

-52

Drummondville

16

29

81

85

84

-1

101

113

12

Edmonton

868

629

-28

1,821

1,850

2

2,689

2,479

-8

Fredericton

19

14

-26

2

92

##

21

106

405

Greater/Grand Sudbury

2

5

150

0

7

##

2

12

##

Guelph

1

3

200

1

19

##

2

22

##

Halifax

91

77

-15

861

604

-30

952

681

-28

Hamilton

27

28

4

427

653

53

454

681

50

Kamloops

26

30

15

92

423

360

118

453

284

Kelowna

28

29

4

445

515

16

473

544

15

Kingston

19

35

84

183

12

-93

202

47

-77

Kitchener-Cambridge-Waterloo

29

44

52

460

1,179

156

489

1,223

150

Lethbridge

41

29

-29

103

40

-61

144

69

-52

London

55

45

-18

88

393

347

143

438

206

Moncton

11

11

-

272

242

-11

283

253

-11

Montréal

153

134

-12

3,244

2,300

-29

3,397

2,434

-28

Nanaimo

8

3

-63

79

10

-87

87

13

-85

Oshawa

15

58

287

4

45

##

19

103

442

Ottawa-Gatineau

246

215

-13

1,637

1,680

3

1,883

1,895

1

  Gatineau

30

55

83

401

339

-15

431

394

-9

  Ottawa

216

160

-26

1,236

1,341

8

1,452

1,501

3

Peterborough

15

7

-53

1

0

-100

16

7

-56

Québec

69

97

41

981

894

-9

1,050

991

-6

Red Deer

23

12

-48

14

17

21

37

29

-22

Regina

39

70

79

398

70

-82

437

140

-68

Saguenay

16

21

31

108

90

-17

124

111

-10

St. Catharines-Niagara

44

82

86

272

429

58

316

511

62

Saint John

8

22

175

26

14

-46

34

36

6

St. John's

50

58

16

41

48

17

91

106

16

Saskatoon

108

135

25

80

271

239

188

406

116

Sherbrooke

20

36

80

122

235

93

142

271

91

Thunder Bay

3

5

67

14

96

##

17

101

494

Toronto

386

262

-32

3,461

3,122

-10

3,847

3,384

-12

Trois-Rivières

14

9

-36

63

56

-11

77

65

-16

Vancouver

268

283

6

3,143

4,707

50

3,411

4,990

46

Victoria

27

33

22

219

527

141

246

560

128

Windsor

31

12

-61

64

16

-75

95

28

-71

Winnipeg

270

236

-13

328

596

82

598

832

39

Total

4,175

3,737

-10

23,059

24,190

5

27,234

27,927

3

Données de 2023, 2024 et 2025 fondées sur les définitions du recensement de 2021.

Source : Enquête sur les mises en chantier et les achèvements et Enquête sur les logements écoulés de la SCHL

Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus

Maisons individuelles

Autres

Tous les logements


février 2025

février 2026

%

février 2025

février 2026

%

février 2025

février 2026

%

Provinces (10 000+)








T.-N.-L.

20

18

-10

19

27

42

39

45

15

Î.-P.-É.

15

13

-13

48

92

92

63

105

67

N.-É.

46

43

-7

435

428

-2

481

471

-2

N.-B.

20

9

-55

270

203

-25

290

212

-27

Atlantique

101

83

-18

772

750

-3

873

833

-5

Qc  

178

203

14

2,203

2,526

15

2,381

2,729

15

Ont.    

522

387

-26

3,467

4,278

23

3,989

4,665

17

Man.    

160

139

-13

159

515

224

319

654

105

Sask.    

98

126

29

360

251

-30

458

377

-18

Alb.    

1,127

956

-15

3,068

2,338

-24

4,195

3,294

-21

Prairies

1,385

1,221

-12

3,587

3,104

-13

4,972

4,325

-13

C.-B.

236

247

5

1,969

3,087

57

2,205

3,334

51

Canada (10 000+)

2,422

2,141

-12

11,998

13,745

15

14,420

15,886

10

Régions métropolitaines








Abbotsford-Mission

4

4

-

152

7

-95

156

11

-93

Barrie

12

18

50

33

30

-9

45

48

7

Belleville - Quinte West

10

1

-90

165

0

-100

175

1

-99

Brantford

3

19

##

0

0

-

3

19

##

Calgary

500

424

-15

1,907

908

-52

2,407

1,332

-45

Chilliwack

8

7

-13

42

10

-76

50

17

-66

Drummondville

6

10

67

67

33

-51

73

43

-41

Edmonton

536

425

-21

942

1,072

14

1,478

1,497

1

Fredericton

9

2

-78

0

10

##

9

12

33

Greater/Grand Sudbury

0

1

##

0

3

##

0

4

##

Guelph

0

2

##

0

6

##

0

8

##

Halifax

31

20

-35

410

383

-7

441

403

-9

Hamilton

14

10

-29

410

501

22

424

511

21

Kamloops

15

9

-40

84

25

-70

99

34

-66

Kelowna

11

11

-

102

330

224

113

341

202

Kingston

15

9

-40

17

1

-94

32

10

-69

Kitchener-Cambridge-Waterloo

12

11

-8

281

1,028

266

293

1,039

255

Lethbridge

19

19

-

0

34

##

19

53

179

London

23

19

-17

66

42

-36

89

61

-31

Moncton

3

2

-33

264

92

-65

267

94

-65

Montréal

52

56

8

805

955

19

857

1,011

18

Nanaimo

4

3

-25

79

3

-96

83

6

-93

Oshawa

9

24

167

4

38

##

13

62

377

Ottawa-Gatineau

143

110

-23

952

1,242

30

1,095

1,352

23

  Gatineau

18

18

-

91

210

131

109

228

109

  Ottawa

125

92

-26

861

1,032

20

986

1,124

14

Peterborough

9

5

-44

1

0

-100

10

5

-50

Québec

31

43

39

493

666

35

524

709

35

Red Deer

7

9

29

2

11

450

9

20

122

Regina

32

49

53

302

51

-83

334

100

-70

Saguenay

7

8

14

60

23

-62

67

31

-54

St. Catharines-Niagara

16

12

-25

189

329

74

205

341

66

Saint John

1

1

-

0

6

##

1

7

##

St. John's

20

17

-15

19

25

32

39

42

8

Saskatoon

59

70

19

39

194

397

98

264

169

Sherbrooke

12

22

83

69

195

183

81

217

168

Thunder Bay

0

4

##

0

16

##

0

20

##

Toronto

167

110

-34

1,312

962

-27

1,479

1,072

-28

Trois-Rivières

3

0

-100

23

8

-65

26

8

-69

Vancouver

127

137

8

1,277

2,104

65

1,404

2,241

60

Victoria

12

14

17

129

139

8

141

153

9

Windsor

18

5

-72

33

8

-76

51

13

-75

Winnipeg

137

126

-8

92

478

420

229

604

164

Toutes les régions

2,097

1,848

-12

10,822

11,968

11

12,919

13,816

7

Les données de 2022 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et les données de 2023, 2024 et 2025, sur les définitions du Recensement de 2021.

Source : Relevé des mises en chantier des achèvements et Relevée des logements écoulés sur le marché de la SCHL

## non calculable / valeurs extrêmes

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements sur ce communiqué : Pour demander une entrevue avec les économistes de la SCHL, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, SCHL, [email protected]

Profil de l'entreprise

Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)