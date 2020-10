Mises en chantier aux États-Unis et prix du bois d'oeuvre résineux: Septembre et octobre 2020 - Madison's Lumber Reporter

Les États-Unis achètent environ 65% de la production canadienne de bois d'œuvre, principalement pour la charpente de maisons, tandis que les acheteurs canadiens représentent environ 10% et ceux du Japon 6%.

Nombre total de mises en chantier aux États-Unis en septembre 2020 et prix de référence du bois d'oeuvre résineux en octobre 2020

* Les prix du bois de Madison, hebdomadaires, sont un bon indicateur prévisionnel de l'activité actuelle d'achat de bois par les constructeurs de maisons aux États-Unis ----> DÉTAILS

21 octobre, 2020 "Les prix de l'épinette, du pin et du sapin de l'Ouest se sont maintenus, le S-P-F de l'est a de nouveau chuté et les prix des panneaux sont restés stables." -- Madison's Lumber Reporter

US Housing 1-Unit Starts septembre 2020 et prix de référence du bois d'oeuvre résineux en octobre 2020

Les mises en chantier de logements unifamiliaux en août ont été de 1 108 000; c'est + 8,5% au-dessus du chiffre d'août révisé de 1.021.000. Les mises en chantier unifamiliales ont augmenté de 18,2% par rapport à l'année. Les permis de construction unifamiliale ont augmenté de près de + 20% par rapport à septembre 2019, également un énorme bond, à 1119000 unités.

"Aux États-Unis, les scieries de l'ouest de l'épinette, du pin et du sapin ont bénéficié de dossiers de commandes de deux semaines, tandis que celles du Canada exploitaient du bois commandé il y a trois semaines. Les dossiers de commandes diminuaient à mesure que l'offre rattrapait la demande, mais normalement pour cette période de l'année, les dossiers de commandes des scieries durent environ trois jours, donc les prix de référence de l'épinette, du pin et du sapin de l'Ouest ne devraient donc pas baisser de façon significative de si tôt." -- Madison's Lumber Reporter

Il est prudent de dire qu'un prix plancher du bois d'oeuvre a été atteint, mais où exactement cela va atterrir reste à voir. Madison's Lumber Reporter espère que d'ici Thanksgiving aux États-Unis cette année, nous connaîtrons le «nouveau creux» des prix du bois d'oeuvre, et que janvier 2021 verra un retour à une forte demande pour les produits de bois de charpente de construction.

Benchmark Bois d'oeuvre de résineux Épinette de l'Ouest-Pin-Sapin KD 2x4 # 2 & Btr Prix: oct 2020

Les prix du bois d'oeuvre chutent à l'arrivée de l'automne

Le prix de vente de la plupart du bois d'oeuvre résineux a poursuivi sa récente baisse la semaine dernière, à l'exception des articles de référence Western S-P-F KD 2x4 R / L et des panneaux de référence Panneaux à copeaux orientés et contreplaqué (Ontario). Cela suggère un marché de vendeurs en cours et que les producteurs sont en mesure de maintenir les volumes de fabrication en fonction de leurs dossiers de commandes solides de scierie.

Les fournisseurs n'ont pas besoin de baisser les prix pour conclure des ventes; au lieu de cela, ils se concentrent sur la fabrication du bois déjà commandé et sur la distribution des matériaux déjà vendus aux clients en attente. Le plus gros obstacle à l'heure actuelle reste le transport, car les camions sont toujours difficiles à trouver et les wagons attendus n'arrivent pas.

Les producteurs de produits de base S-P-F occidentaux aux États-Unis ont annoncé des prix stables la semaine dernière, la demande globale étant au point mort. Une disponibilité rapide est apparue avec une régularité croissante, car les fournisseurs primaires et secondaires traitaient en dessous des niveaux d'impression lorsque les conditions semblaient prudentes. Alors que les prix étaient stables par rapport aux niveaux de la semaine précédente en termes de dimensions, les goujons ont chuté alors que les moulins à goujons essayaient d'attirer les acheteurs réticents. La demande est restée forte dans la plupart des régions, avec une activité de construction refoulée robuste là où le temps le permettait.

Ce fut une autre semaine calme selon les producteurs de bois de l'Ouest S-P-F au Canada.

La tendance des clients prudents assis sur leurs mains et attendant l'arrivée des commandes précédemment réservées a persisté, et les fournisseurs ont passé une grande partie de la semaine à rechercher les expéditions pour les acheteurs en colère. Alors que les scieries ont maintenu leurs prix de dimensions fermes aux niveaux de la semaine précédente, les grossistes et les distributeurs ont capturé la majorité des ventes de remplacement avec des prix plus flexibles et des délais d'expédition plus courts.

Par rapport à il y a un an, le prix Western SPF KD 2x4 # 2 & Btr de la semaine dernière était de + 445 $, soit + 86%, supérieur au prix moyen glissant sur 1 an de 515 $ US mfbm et était en hausse de + 521 $, soit + 117%, par rapport au prix moyen glissant sur 2 ans de 439 mfbm, said Madison's Lumber Reporter.

Le tableau ci-dessous est une comparaison des sommets récents, en juin 2018, et des prix de référence actuels du bois d'oeuvre résineux 2x4 d'octobre 2020 par rapport aux sommets historiques de 2004/05 et par rapport aux creux récents de septembre 2015:



2x4 Dimension Lumber Prices: Current Compared to Recent and Historical Highs, and to Recent Lows



2014 to 2020

madisonsreport.com US$ per thousand board feet Current:

10/16/2020 Recent

High:

June 2018 %

Change All Time High

(Previous or

Current) % Change:

Current vs.

All Time High Previous

Low:

Sept 2015 %

Change

















SYP East Side KD #2&Btr $ 998 $ 550 81.5% 3Q2005 $ 460 117.0% $ 311 220.9%

















WSPF KD #2&Btr $ 960 $ 622 54.3% 2Q2004 $ 443 116.7% $ 249 285.5%

















ESPF KD #2&Btr $ 800 $ 690 15.9% 2Q 2004 $ 529 51.2% $ 350 128.6%

















Douglas fir Green $ 830 $ 590 40.7% 2Q 2004 $ 500 66.0% $ 302 174.8%

















WSPF 2x4 STUDS (PET) $ 830 $ 445 86.5% 2Q 2005 $ 445 86.5% $ 230 260.9%

RESTEZ À L'AVANCE des données sur les prix des logements aux États-Unis en ayant accès aux prix du bois d'oeuvre. Publié tous les vendredis de la même semaine, depuis 1952, Madison's Lumber Prices est utilisé par l'industrie des produits forestiers comme guide de prix pour le bois d'œuvre résineux nord-américain. Ce sont, bien sûr, les intrants dans les matériaux de construction résidentiels américains et canadiens.

Les investisseurs avisés savent que la construction qui encadre les prix du bois d'œuvre résineux est un bon indicateur avancé de l'activité immobilière aux États-Unis, y compris la construction et la vente de maisons. Ne manquez pas cette occasion, obtenez les mises à jour des données sur les prix du bois d'œuvre directement sur votre bureau tous les vendredis matin:

Keta Kosman

Éditrice

Madison's Lumber Reporter, est. 1952

Vancouver, BC, Canada

www.madisonsreport.com

604 319-2266

