Les mises en chantier de logements unifamiliaux en décembre, la plus grande part du marché et la construction qui utilise le plus de bois, ont grimpé de + 12% à un rythme de 1,34 million. C'était la huitième augmentation mensuelle consécutive, la plus longue période de ce genre en 50 ans. Les permis de construire unifamiliaux progressent de + 7,8% à 1,226 million d'unités en décembre. La construction de maisons est soutenue par des inventaires allégés, en particulier pour les maisons précédemment possédées.

Au fur et à mesure que janvier 2021 avançait, les prix du bois se sont quelque peu corrigés à la baisse par rapport à la hausse non saisonnière de la première semaine de l'année. Au cours de la semaine se terminant le 22 janvier 2021, le prix de l'article de référence du bois d'œuvre résineux Western S-P-F KD 2x4 # 2 & Btr a chuté de - 50 $, ou -5,6%, à 894 $ US mfbm, contre 944 $ la semaine précédente. Le prix de la semaine dernière est de + 20 $, soit + 2,3%, de plus qu'il y a un mois quand il était de 874 $.

Mises en chantier de logements totaux et d'une unité aux États-Unis en décembre 2020 et prix de référence du bois d'œuvre résineux en janvier 2021

"Les acteurs du bois d'oeuvre ont été plus circonspects la semaine dernière, la baisse des prix demandés dans les scieries ayant séduit certains acheteurs." -- Madison's Lumber Reporter

Après avoir augmenté de manière significative au cours de la première semaine de travail complète de 2021, les prix de référence du bois d'oeuvre et des panneaux de résineux de la semaine dernière ont été corrigés à la baisse pour atteindre des niveaux plus durables alors que la demande restait forte, mais l'offre a pu répondre à une explosion de commandes. Cette année, les scieries du Canada et des États-Unis sont bien placées pour produire d'importants volumes de bois pour les activités de construction chauffées à blanc à travers le continent.

En effet, les données sur les mises en chantier et les ventes de maisons au Canada et aux États-Unis pour toute l'année 2020 ont montré des marchés immobiliers extrêmement robustes, qui ne vont pas ralentir cette année et peut-être jusqu'en 2022. Une mesure importante à noter est que le plus grand groupe démographique entrant dans la cohorte des acheteurs d'une première maison est la génération Y. Cela suggère une forte demande soutenue et à long terme pour les ventes de maisons. De fortes ventes de maisons mènent inévitablement à des taux élevés de construction de maisons, ce qui signifie bien sûr que les matériaux de construction - en particulier le bois d'œuvre - continueront de bien se vendre pendant un certain temps encore.

Les permis de construction de logements unifamiliaux aux États-Unis pour décembre 2020 ont augmenté de + 7,8% à 1,23 million, le plus rapide depuis 2006

La construction a grimpé dans trois des quatre régions, entraînée par une poussée de + 32% dans le Midwest, les mises en chantier dans le Nord-Est enregistrant le seul déclin

Le nombre total de projets résidentiels autorisés mais non encore commencés a légèrement baissé à 185 000, mais demeure historiquement élevé, ce qui suggère que le carnet de commandes des constructeurs reste solide

Prix de référence du bois d'oeuvre en Amérique du Nord: janvier 2021

Le prix de vente médian d'une maison unifamiliale précédemment possédée aux États-Unis a atteint 314300 $ US en décembre, en hausse de + 93% en 11 ans.

"Les scieries S-P-F de l'Ouest américain ont traversé une autre semaine sournoise forte alors que l'hiver s'approfondissait. Les prix ont été ajustés à la baisse par la plupart des producteurs dans le but de trouver des niveaux commerciaux attrayants pour les acheteurs, et un sous-courant constant des activités a maintenu des volumes décents de produits WSPF en mouvement.

Après un autre démarrage tranquille la semaine dernière, les ventes de S-P-F de l'Ouest canadien ont repris jeudi, alors que les stocks limités des acheteurs ont généré une vague d'achats." -- Madison's Lumber Reporter.

Benchmark Bois de résineux Produit de base Épinette de l'Ouest-Pin-Sapin KD 2x4 # 2 & Btr Prix: Janvier 2021

Les attentes des fabricants de bois d'œuvre résineux sont donc que les prix du bois d'œuvre pourraient ralentir quelque peu à mesure que l'offre continue d'être en ligne, mais une demande toujours très forte signifie que les prix resteront élevés par rapport aux normes historiques.

Le tableau ci-dessous est une comparaison des sommets récents, en septembre 2020, et des prix de référence actuels du bois d'oeuvre résineux 2x4 en janvier 2021 par rapport aux sommets historiques de juin 2018 et aux bas récents de septembre 2015:

Benchmark 2x4 Dimension Lumber Prices: Current Compared to Recent and Historical Highs, and to Recent Lows



2015 to 2021









madisonsreport.com R/L in US$ per thousand board feet (net FOB sawmill) Current: 1/15/2021

Recent High:

Sept 2020 %

Change

Previous

High:

June 2018 % Change:

Current vs.

Previous High

Previous Low:

Sept 2015 %

Change





















SYP East Side KD #2&Btr $ 1,145

$ 985 16.2%

$ 460 148.9%

$ 311 268.2%





















WSPF KD #2&Btr $ 944

$ 960 -1.7%

$ 443 113.1%

$ 249 279.1%





















ESPF KD #2&Btr $ 1,055

$ 1,080 -2.3%

$ 529 99.4%

$ 350 201.4%





















Douglas fir Green $ 845

$ 940 -10.1%

$ 500 69.0%

$ 302 179.8%





















WSPF 2x4 STUDS (PET) $ 806

$ 900 -10.4%

$ 445 81.1%

$ 230 250.4%

