VANCOUVER, BC, le 20 déc. 2023 /CNW/ - Les mises en chantier ont explosé en novembre 2023, bondissant de près de +15 % pour atteindre un rythme annualisé de 1,56 million d'unités, le meilleur chiffre depuis mai et le deuxième meilleur depuis un an et demi. Le marché du logement neuf reste soutenu par une grave pénurie de logements anciens disponibles à la vente.

Bill Adams, économiste en chef de la Comerica Bank à Dallas, a déclaré : « La demande de logements aux États-Unis est en permanence plus élevée qu'avant la pandémie, car les gens passent plus de temps chez eux. À mesure que les taux d'intérêt à long terme baissent, les constructeurs augmenteront l'offre sur le marché du logement pour répondre à cette demande, alimentant ainsi la croissance économique. »

Après un peu de volatilité ces derniers mois, le total des mises en chantier aux États-Unis pour novembre 2023 a grimpé à 1,560 million d'unités, contre 1,359 million d'unités signalées pour octobre 2023, et a augmenté de +9 % par rapport au taux de novembre 2022 de 1,427 million. unités. C'est plus de +4% au-dessus du taux de novembre 2022 de 1,402 million. Ces permis finiront par devenir des mises en chantier et contribueront à soutenir la construction résidentielle.

Dans le même temps, l'indice des prix du bois de Madison's pour la semaine se terminant le 15 décembre 2023 était de 446 millions de dollars américains. Il s'agit d'une hausse de +0,5 %, soit +2 $, par rapport à la semaine précédente où il était de 414 $ US.

Les investisseurs avisés savent que les prix du bois d'œuvre résineux sont un bon indicateur avancé de l'activité immobilière aux États-Unis, y compris la construction de maisons et les ventes de maisons. Ne manquez pas cette occasion, obtenez des mises à jour des données sur les prix du bois directement sur votre bureau tous les vendredis matins.

En ce qui concerne les prix du bois d'œuvre, au cours de la semaine se terminant le 15 décembre 2023, le prix de l'épinette de l'Ouest, du pin et du sapin 2x4 #2&Btr KD (RL) était de 414 $ US mfbm, soit une hausse de +6 $, ou +1 %, par rapport au précédent. semaine où c'était 408 $, indique le bulletin hebdomadaire du guide des prix de l'industrie des produits forestiers Madison's Lumber Reporter. Le prix de cette semaine est en hausse de +11 $, soit +3 %, par rapport à il y a un mois, alors qu'il était de 403 $.

Pour plus d'informations sur la construction de l'indice des prix du bois de Madison's (mélange d'espèces, moyennes pondérées), veuillez cliquer ici : https://madisonsreport.com/madisons-lumber-prices-index-a-powerful-tool-for-data-driven-decision-making/

À l'approche des vacances annuelles, les fournisseurs de bois d'œuvre de l'Ouest S-P-F aux États-Unis ont signalé un marché globalement réservé. Il y avait encore quelques achats préparatoires pour l'hiver, mais le nombre et les volumes de commandes étaient faibles, car les clients voulaient seulement une couverture au jour le jour suffisante pour se poursuivre jusqu'en 2024. Les scieries étant en bonne forme pour clôturer l'année et se préparant aux fermetures pour les fêtes, il y avait un léger sentiment de sous-offre sur le marché. Aucune urgence n'a toutefois été manifestée du côté des acheteurs, car ils n'ont ressenti aucune pression de la part de leurs propres charges, l'activité de construction étant saisonnièrement lente.

Les ventes de bois d'œuvre Western S-P-F au Canada ont continué d'entrer en mode hibernation de tous côtés. Les producteurs étaient en train de réduire leurs activités pour les vacances et la demande était stagnante, voire en baisse, les acheteurs se retirant de plus en plus à l'écart. Les clients qui avaient besoin de matériel rapidement n'ont eu aucune difficulté à trouver des mélanges spécifiques et des chargements LTL auprès de fournisseurs secondaires pour une expédition rapide. Les conditions météorologiques dans une grande partie de l'Ouest canadien sont demeurées relativement clémentes pour cette période de l'année, maintenant les perturbations des transports à des niveaux inférieurs à la normale.

RESTEZ EN AVANT des données sur les prix des logements aux États-Unis en accédant aux prix du bois d'œuvre résineux. Publié tous les vendredis de cette semaine-là, depuis 1952, les prix du bois de Madison's sont utilisés par l'industrie des produits forestiers comme guide de prix pour le bois d'œuvre résineux de dimension de charpente de construction en Amérique du Nord. Ce sont, bien sûr, les intrants dans les matériaux de construction de maisons aux États-Unis et au Canada.

« La baisse des taux hypothécaires au cours du dernier mois a déjà contribué à ramener les acheteurs potentiels dans le processus de recherche. … [mais] l'offre de logements existants sur le marché reste extrêmement faible, même si la demande se redresse », a déclaré Stephen Stanley, économiste en chef américain chez Santander U.S. Capital Markets. "Les constructeurs d'habitations ne pourraient pas rêver d'une meilleure configuration, car ils devront fournir l'essentiel de l'offre dont les acheteurs potentiels ont besoin. »

Prix de référence du bois d'œuvre et des panneaux de résineux de Madison : décembre 2023 par rapport aux hauts et aux bas historiques:

Madison's Benchmark 2x4 Dimension Lumber Prices: Current Compared to Recent and Historical Highs & Lows



2015 to 2021



madisonsreport.com R/L in US$ per thousand board feet Current:

Recent High:

May 2021 %

Change

Previous High:

June 2018 % Change:

Current vs.

Previous High

Previous Low:

Sept 2015 %

Change (net FOB sawmill) 12/19/2023





















SYP East Side KD #2&Btr $ 460

$ 1,364 -66.3 %

$ 460 0.0 %

$ 311 47.9 %





















WSPF KD #2&Btr $ 414

$ 1,617 -74.4 %

$ 443 -6.5 %

$ 249 66.3 %





















ESPF KD #2&Btr $ 510

$ 1,687 -69.8 %

$ 529 -3.6 %

$ 350 45.7 %





















Douglas fir Green $ 380

$ 1,344 -71.7 %

$ 500 -24.0 %

$ 302 25.8 %





















WSPF 2x4 STUDS (PET) $ 366

$ 1,489 -75.4 %

$ 445 -17.8 %

$ 230 59.1 %

* Les prix du bois de Madison's, hebdomadaires, sont un bon indicateur prévisionnel de l'activité actuelle d'achat de bois des constructeurs de maisons aux États-Unis ----> DÉTAILS

Commençant à rattraper leur retard après un certain retard pendant la majeure partie de l'année dernière, les achèvements de logements ont augmenté de plus de +5 % par rapport à octobre, pour atteindre un taux annuel estimé de 1,447 million de logements en novembre 2023. Les logements en construction sont restés élevés, à 1,685 millions d'unités. Parmi celles-ci, 680 000 étaient des maisons unifamiliales.

Les mises en chantier de logements unifamiliaux en novembre, qui représentent la plus grande part du marché et le mode de construction qui utilise le plus de bois, ont également augmenté de +18%, à un taux de 1,143 millions d'unités, contre 969.000 unités en octobre. Les autorisations de logements unifamiliaux se sont élevées à 976 000 unités, soit près de +1% au-dessus du chiffre d'octobre de 969 000 unités. Les permis de construire sont généralement soumis deux mois avant le début de la construction de la maison, ces données constituent donc un indicateur de l'activité de construction de janvier 2024.

Quant à ces prix du bois d'œuvre, par rapport à la même semaine de l'année dernière, où il était de 390 $ US mfbm, le prix de l'épinette occidentale-pin-sapin 2x4 #2&Btr KD (RL) pour la semaine se terminant le 15 décembre 2023 a augmenté de +24 $. , soit +6%. Par rapport à il y a deux ans, où il était de 750 $, le prix de cette semaine est en baisse de -336 $, soit -45 %.

