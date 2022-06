Il s'agit de la période habituelle de l'année où les prix du bois d'œuvre résineux de dimension de charpente de construction chutent, car la plupart des constructeurs à grand volume ont reçu le bois dont ils ont besoin pour les projets d'habitation prévus . Pour le moment, les retards de livraison qui affligent l'industrie forestière depuis plus de six mois semblent s'amenuiser; les clients reçoivent leurs commandes dans un délai plus normal.

* Les prix du bois de Madison's, hebdomadaires, sont un bon indicateur prévisionnel de l'activité actuelle d'achat de bois des constructeurs de maisons aux États-Unis ----> DÉTAILS

Alors que les mises en chantier et les permis d'un mois à l'autre sont en baisse en mai par rapport à avril, l'activité de construction et de permis pour les cinq premiers mois de cette année est en hausse par rapport à janvier à mai 2021.

Le nombre total de mises en chantier aux États-Unis pour mai 2022 a chuté de -14,4 % à 1,549 million par rapport à avril, mais n'est que de -3,5 % en dessous du taux de mai 2021 de 1,605 million. Les données d'avril ont été révisées à la hausse à un taux de 1,810 million d'unités par rapport aux 1,724 million d'unités précédemment déclarées. Le total des mises en chantier depuis le début de l'année est en hausse de +8,2 % par rapport aux cinq premiers mois de 2021.

Pendant ce temps, les permis de construire ont chuté de -7% à 1,695 million par rapport au taux révisé d'avril de 1,823 million. C'est +0,2% au-dessus du taux de mai 2021 de 1,691 million. Au cours des cinq premiers mois de l'année, 739 300 permis ont été délivrés, soit une augmentation de +2,7 % par rapport à la même période en 2021.

L'arriéré de maisons approuvées pour la construction qui n'ont pas encore commencé a continué de battre des niveaux records. En effet, le nombre de maisons dont la construction a été approuvée mais qui n'ont pas encore commencé a augmenté de +0,7 % à 283 000 unités. Le carnet de commandes de logements unifamiliaux est resté inchangé à 152 000.

Ensemble, il y a un nombre record de 1,665 million d'unités en construction, dont 822 000 maisons unifamiliales. Cela dépasse le record précédent de 1,628 million d'unités en construction en 1973. Celles-ci deviendront éventuellement des mises en chantier et contribueront à soutenir la construction résidentielle.

Les mises en chantier de maisons unifamiliales en mars, première part du marché et mode de construction le plus consommateur de bois, ont chuté de -9,2% à un rythme de 1,051 million d'unités en mai. Les permis de construire sont généralement soumis deux mois avant le début de la construction de la maison, ces données sont donc un indicateur de l'activité de construction en juillet. Après avoir montré de grands sauts d'une année sur l'autre pendant la majeure partie de l'année écoulée, les autorisations unifamiliales de mai 2022 étaient à un taux de 1,048 million, soit -5,5 % en dessous du chiffre révisé d'avril de 1,109 million.

« Le marché a maintenant dépassé un point d'inflexion où la construction de maisons unifamiliales s'affaiblit », a déclaré Robert Dietz, économiste en chef pour NAHB. « Nous nous attendons à de nouvelles baisses dans les mois à venir, ce qui en soi est un avertissement de récession pour les trimestres à venir. »

En regardant les prix du bois d'œuvre, restant stables par rapport à la semaine précédente, pour la semaine se terminant le 10 juin 2022, le prix de l'article de référence du bois d'œuvre résineux Western Spruce-Pine-Fir 2x4 #2&Btr KD (RL) était à nouveau de 660 $ US mfbm, a déclaré le bulletin hebdomadaire du guide des prix de l'industrie des produits forestiers Madison's Lumber Reporter. Il s'agit d'une baisse de -285 $, soit -30 % par rapport à il y a un mois, alors qu'il était de 945 $.

Les investisseurs avisés savent que les prix du bois d'œuvre résineux sont un bon indicateur avancé de l'activité immobilière aux États-Unis, y compris la construction de maisons et les ventes de maisons. Ne manquez pas cette occasion, obtenez des mises à jour des données sur les prix du bois directement sur votre bureau tous les vendredis matins.

« La construction de logements semble être en transition, le secteur étant pris entre une forte hausse des taux hypothécaires et une baisse de l'accessibilité d'une part et des contraintes de la chaîne d'approvisionnement d'autre part qui continuent d'entraîner une augmentation des arriérés de projets, » a déclaré Conrad DeQuadros, senior conseiller économique chez Brean Capital à New York.

RESTEZ EN AVANT des données sur les prix des logements aux États-Unis en accédant aux prix du bois d'œuvre résineux. Publié tous les vendredis de cette semaine-là, depuis 1952, les prix du bois de Madison's sont utilisés par l'industrie des produits forestiers comme guide de prix pour le bois d'œuvre résineux de dimension de charpente de construction en Amérique du Nord. Ce sont, bien sûr, les intrants dans les matériaux de construction de maisons aux États-Unis et au Canada.

Par rapport à la même semaine l'an dernier, où il était de 1 275 $ US mfbm, pour la semaine se terminant le 10 juin 2022, le prix de Western Spruce-Pine-Fir 2x4 était en baisse de -615 $, ou -48 %. Par rapport à il y a deux ans, où il était de 378 $, le prix de cette semaine est en hausse de + 282 $, soit + 75 %.

