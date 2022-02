L'activité de construction de maisons a quelque peu ralenti en raison des rigueurs de l'hiver sur tout le continent et des problèmes de chaîne d'approvisionnement qui ont tourmenté l'industrie de la construction. Les longs retards dans les livraisons de matériaux ont causé des problèmes car les constructeurs et les entrepreneurs ont attendu de plus en plus longtemps pour le bois précédemment commandé. Les clients hésitaient à passer d'autres commandes car ils n'avaient pas encore reçu le bois déjà acheté . En effet, les constructeurs pourraient se concentrer sur la finition de projets existants plutôt que sur le démarrage de nouveaux projets , ce qui pourrait être de bon augure pour la saison de construction estivale qui approche.

En raison de ces retards et de projets bloqués par des températures glaciales, la construction de maisons neuves aux États-Unis pour janvier 2022 a chuté de -4,1 % par rapport à décembre 2021, pour atteindre un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 1,638 million d'unités. C'est presque stable, juste +0,8%, au-dessus du même mois il y a un an où il était de 1,625 million. Les permis de construction de logements futurs en janvier étaient les plus élevés depuis 2006, à 1.899 unités, en hausse de seulement +0,7% par rapport au mois précédent, où il était de 1.885 millions. Cela se compare à 1.883 unités en janvier 2021.

Prix de référence du bois d'œuvre résineux février et mises en chantier aux États-Unis janvier : 2022

Les mises en chantier de maisons unifamiliales en janvier, première part du marché et mode de construction le plus consommateur de bois, ont poursuivi les baisses de décembre 2021 alors qu'elles étaient à 1,182 million, encore en baisse de -5,6% à 1,116 million en rythme annualisé. Les permis unifamiliaux de janvier 2022 ont en revanche bondi de +6,8% par rapport à il y a un an, où il était de 1,128 million d'unités. Les permis de construire sont généralement déposés deux mois avant le début de la construction de la maison, c'est donc une indication d'une bonne activité de construction qui se profile en mars.

Mises en chantier et permis de logements aux États-Unis en janvier et prix de référence du bois d'œuvre résineux février : 2022

En ce qui concerne les prix du bois, les clients réticents ont retenu d'acheter plus de bois aussi longtemps que possible, de sorte que dans la semaine du 4 février 2022, le prix de l'article de bois de référence Western SPF 2x4 #2&Btr KD (RL) s'est égalisé, à 1 220 $ US mfbm par rapport à la semaine précédente, a déclaré le bulletin Madison's Lumber Reporter du guide des prix de l'industrie des produits forestiers.

Le prix de cette semaine est en hausse de + 43 $, ou + 4 %, par rapport au mois dernier, alors qu'il était de 1 178 $.

Prix de référence du bois d'œuvre résineux de l'Ouest épinette-pin-sapin : février 2022

L'activité de construction variait considérablement d'une région à l'autre; dans le Nord-Est, les mises en chantier ont globalement augmenté, mais les mises en chantier de maisons individuelles ont chuté de près de -26 %. Dans le même temps, dans l'Ouest, tant le total des mises en chantier que les mises en chantier de maisons unifamiliales ont augmenté de plus de +15 %. Les mises en chantier ont globalement diminué dans le Midwest et le Sud.

L'offre de maisons d'occasion à vendre a atteint des creux records, ce qui indique une demande continue de logements neufs tout au long de cette année.

L'arriéré de maisons autorisées à la construction mais non encore commencées a continué de dépasser toutes les données historiques le mois dernier, à un taux de 278 100 unités, de loin le plus élevé jamais enregistré. De son côté, le nombre de maisons unifamiliales autorisées à la construction mais non encore mises en chantier grimpe de +5,6% à 151 000 en janvier, proche des niveaux records des 15 dernières années.

Par rapport à la même semaine il y a un an, de 960 $, le prix du Western S-P-F 2x4 pour la semaine du 4 février 2022 a augmenté de + 260 $, soit + 27 %. Par rapport à il y a deux ans, quand il était de 402 $, le prix de cette semaine a augmenté de + 818 $, soit + 203 %.

Prix de référence du bois d'œuvre et des panneaux de résineux parmi les six meilleurs de Madison : perspective historique

