Ce problème de livraisons est dû à une série de tempêtes très puissantes et d'inondations massives en novembre, qui ont complètement détruit les quatre autoroutes et les deux voies ferrées du sud de la Colombie-Britannique. Pour plus de détails sur les dommages, veuillez cliquer ici: https://madisonsreport.com/2021/12/01/more-floods-british-columbia-nov-2021/

Une hausse des mises en chantier aux États-Unis, encore une fois inhabituelle pour la saison, a maintenu la pression sur les clients pour qu'ils commandent les matériaux de construction en bois de dimension dont ils savaient qu'ils auraient besoin pour la saison de construction printanière imminente.

La construction de nouvelles maisons aux États-Unis pour décembre 2021 a dépassé la tendance historique pour la période de l'année. En effet, le nombre total de mises en chantier aux États-Unis a augmenté de +1,4 % par rapport à novembre 2021, pour atteindre un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 1,702 million d'unités. Il s'agit d'une amélioration de +2,5 % par rapport au même mois il y a un an, alors qu'il était de 1,661 million. Pendant ce temps, les permis de décembre pour la construction de logements futurs ont atteint 1,873 unités, un gain énorme de +9,1% par rapport au mois précédent, alors qu'il était de 1,717 million. Les permis de décembre 2021 sont en hausse de +6,7% par rapport à il y a un an, où il était de 1,106 million.

L'arriéré de maisons autorisées à la construction mais non encore commencées a bondi de +1,1% à un taux de 270 000 unités le mois dernier, le plus élevé jamais enregistré.

Prix de référence du bois d'œuvre résineux janvier 2022 et mises en chantier aux États-Unis décembre 2021

Les mises en chantier de maisons unifamiliales en novembre, première part du marché et mode de construction le plus consommateur de bois, ont été de 1,172 million en rythme annualisé, soit une baisse de -2,3% par rapport à novembre, où elle était de 1,199 million. Les permis de construire sont généralement soumis deux mois avant le début de la construction de la maison, il est donc assez inhabituel que cette mesure augmente en décembre. Normalement, peu de constructeurs veulent inaugurer une nouvelle maison en février. L'année dernière était différente; Les permis unifamiliaux de décembre 2021 ont augmenté de +8,5% par rapport à il y a un an, où ils étaient de 1,128 million d'unités.

Les investisseurs avisés savent que les prix du bois d'œuvre résineux sont un bon indicateur avancé de l'activité immobilière aux États-Unis, y compris la construction de maisons et les ventes de maisons. Ne manquez pas cette occasion, obtenez des mises à jour des données sur les prix du bois directement sur votre bureau tous les vendredis matins.

Mises en chantier et permis de logements aux États-Unis en décembre 2021 et prix de référence du bois d'œuvre résineux janvier 2022

En ce qui concerne les prix du bois d'œuvre, l'élan de la forte demande à la fin de 2021 a fait grimper les prix, de sorte qu'au cours de la semaine se terminant le 14 janvier 2022, le prix de l'article de bois de référence Western S-P-F 2x4 #2&Btr KD (RL) a continué d'augmenter ; en hausse de +$70 ou +6% à US$1,170 mfbm, à partir de $1,100 the previous week, la semaine précédente, a déclaré le bulletin Madison's Lumber Reporter du guide des prix de l'industrie des produits forestiers. Le prix de cette semaine a augmenté de + 367 $, ou + 46 %, par rapport au mois dernier, alors qu'il était de 803 $. Le prix de cette semaine a augmenté de + 226 $, ou + 24 %, par rapport au mois précédent, alors qu'il était de 944 $.

Prix de référence du bois d'œuvre résineux de l'Ouest épinette-pin-sapin : janvier 2022

Un examen plus approfondi des données sur le logement montre que la disponibilité des terrains entrave la vitesse des nouvelles constructions à venir. Le nombre de maisons unifamiliales dont les constructeurs ont commencé la construction en décembre a en effet baissé d'environ -2% sur une base mensuelle. En d'autres termes, le nombre de logements dont les entreprises de construction n'ont pas commencé les travaux malgré l'autorisation de commencer à construire est en hausse de +44% par rapport à il y a un an et augmente sur une base mensuelle. Pour chaque unité unifamiliale achevée en décembre, il y avait 9,5 unités unifamiliales encore en construction. Il s'agit du ratio le plus élevé de la durée de vie des données.

En décembre, il y avait 769 000 maisons unifamiliales en construction, un gain de + 26 % par rapport à il y a un an, et il y avait 750 000 logements multifamiliaux en construction, une augmentation de 15 % par rapport à décembre 2020.

RESTEZ EN AVANT des données sur les prix des logements aux États-Unis en accédant aux prix du bois d'œuvre résineux. Publié tous les vendredis de cette semaine-là, depuis 1952, les prix du bois de Madison's sont utilisés par l'industrie des produits forestiers comme guide de prix pour le bois d'œuvre résineux de dimension de charpente de construction en Amérique du Nord. Ce sont, bien sûr, les intrants dans les matériaux de construction de maisons aux États-Unis et au Canada.

* Les prix du bois de Madison's, hebdomadaires, sont un bon indicateur prévisionnel del'activité actuelle d'achat de bois des constructeurs de maisons aux États-Unis ----> DÉTAILS

When compared to the same week one year ago, of $944, the price of Western S-P-F 2x4 for the week of January 14, 2022, was up by +$226, or +24%. Compared to two years' ago when it was $402, that week's price was up by +$768, or +191%.

Prix de référence du bois d'œuvre et des panneaux de résineux parmi les six meilleurs de Madison : perspective historique

Pour vous abonner à Madison's Lumber Reporter, remplissez simplement un bon de commande ici : https://madisonsreport.com/subscribe

Fondé en 1952, Madison's Lumber Prices est votre première source de nouvelles, de prix, de renseignements sur l'industrie et de contacts avec le secteur du bois d'œuvre en Amérique du Nord. L'hebdomadaire Madison's Lumber Reporter publie 50 semaines par an les informations actuelles sur les prix des grossistes de bois d'œuvre et de panneaux de dimensions de charpentes de construction au Canada et aux États-Unis, ainsi que l'accès aux prix historiques.

Madison's propose une variété de produits pour répondre à vos besoins d'information concernant l'industrie nord-américaine des produits forestiers, notamment:

Madison's Lumber Prices: https://madisonsreport.com/products/madisons-reporter/

Madison's Heating Wood Pellet Prices: https://madisonsreport.com/products/madisons-north-american-heating-wood-pellet-price-report/

Madison's British Columbia Coast Log Prices: https://madisonsreport.com/bc-coastal-log-prices/

Madison's Forest Pulse: https://madisonsreport.com/products/forest-pulse/

Madison's Canadian Sawmill Listings: https://madisonsreport.com/products/madisons-directory/

SOURCE Madison's Lumber Reporter

Renseignements: Keta Kosman, Éditrice, Madison's Lumber Reporter, est. 1952, Vancouver, BC, Canada, www.madisonsreport.com, 604 319-2266