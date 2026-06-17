Mises à jour relatives aux mesures de surveillance et aux restrictions d'activités après un traitement par la thérapie cellulaire CAR-T BREYANZI(MD) approuvées au Canada

Les modifications apportées à la monographie canadienne du produit pourraient offrir une plus grande souplesse aux patients après le traitement

MONTRÉAL, le 17 juin 2026 /CNW/ - Bristol Myers Squibb Canada (BMS) est heureuse d'annoncer une mise à jour de la monographie canadienne de BREYANZIMD (lisocabtagène maraleucel), un traitement par cellules T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T) dirigées contre l'antigène CD19, qui réduit la durée de certaines mesures de surveillance et de certaines restrictions d'activités après la perfusion pour les patients admissibles.

Les directives mises à jour comprennent une réduction de la durée recommandée du séjour des patients à proximité d'un centre de traitement spécialisé de 28 à 14 jours ainsi qu'une réduction de la durée des restrictions en matière de conduite de huit à quatre semaines. Les décisions cliniques concernant le congé du patient et la surveillance continue continueront d'être déterminées par le professionnel de la santé traitant en fonction des besoins de chaque patient.

Les mises à jour de la monographie de produit s'appuient sur un ensemble croissant de données probantes qui démontrent que le risque d'effets indésirables liés au traitement diminue considérablement après les 14 premiers jours suivant la perfusion. Elles reposent également sur des données sur l'innocuité tirées de sept essais cliniques menés auprès de 691 patients, ainsi que des données en contexte réel provenant de 877 patients traités par BREYANZI.

« À mesure que l'expérience acquise en contexte réel et dans le cadre des essais cliniques portant sur BREYANZI continue de s'enrichir, notre capacité de mieux soutenir et de mieux répondre aux besoins des patients après une thérapie cellulaire CAR-T s'améliore également », a déclaré le Dr Christopher Lemieux, hématologue, CHU de Québec-Université Laval. « Une plus grande adaptabilité après le traitement peut véritablement changer la vie des patients, en leur permettant de retourner plus rapidement à la maison tout en continuant d'assurer leur sécurité. Ces mises à jour pourraient aider à atténuer certaines difficultés pratiques liées aux soins tout en permettant aux patients de continuer à bénéficier de la surveillance et du soutien dont ils ont besoin. »

Les nouvelles exigences en matière de surveillance assouplissent les mesures relatives aux soins de suivi et réduisent la pression sur les capacités des centres spécialisés offrant les traitements par cellules CAR-T en permettant aux patients appropriés de retourner plus rapidement aux soins offerts dans leur communauté.

« Pour les patients, leurs familles ou leurs proches aidants qui font déjà face au poids émotionnel d'un diagnostic de cancer, la nécessité de se déplacer pour recevoir une thérapie cellulaire CAR-T et de rester près d'un centre de traitement spécialisé pendant de longues périodes peut ajouter une autre source de stress supplémentaire, ainsi que des contraintes logistiques et financières à cette période déjà difficile », a déclaré Antonella Rizza, cheffe de la direction, Lymphome Canada. « La possibilité pour les patients éligibles de rentrer à la maison plus tôt après leur traitement, peut aider à alléger le fardeau émotionnel et logistique pour les Canadiens et leurs proches aidants. »

BREYANZI est une thérapie cellulaire personnalisée au patient qui est fabriquée à partir de ses propres globules blancs. Ces cellules sont prélevées dans le sang du patient et envoyées dans un établissement spécialisé, où elles sont reprogrammées pour les aider à reconnaître les cellules du lymphome. Les cellules modifiées sont conçues pour identifier les cellules du lymphome et les attaquer lorsqu'elles sont de retour dans le corps du patient1.

« Nous estimons que l'innovation ne se résume pas seulement à faire progresser les traitements révolutionnaires, mais également à contribuer à l'amélioration de l'expérience globale des patients en matière de traitement, des proches aidants et des équipes soignantes, a déclaré Elaine Phillips, directrice générale, Bristol Myers Squibb Canada. « Ces mises à jour reflètent l'expérience croissante avec BREYANZI et témoignent des progrès constants réalisés dans la façon dont la thérapie cellulaire CAR-T peut être administrée et vécue par les patients au Canada. Elles réaffirment notre engagement continu à faire progresser les connaissances relatives à la thérapie cellulaire afin d'aider les patients atteints de lymphomes et d'autres cancers hématologiques. »

BREYANZI est approuvé au Canada pour le traitement de certains adultes atteints de lymphomes à grandes cellules B récidivant ou réfractaire, y compris l'utilisation chez les patients admissibles présentant une maladie réfractaire à une immunochimiothérapie de première ligne ou une récidive au cours des 12 mois suivant ce traitement1.

Pour obtenir des renseignements complets sur l'innocuité et la posologie de BREYANZI, veuillez consulter la monographie canadienne du produit ici.

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Bristol Myers Squibb Canada Co. est une filiale indirecte en propriété exclusive de Bristol Myers Squibb Company, une société biopharmaceutique d'envergure mondiale dont la mission est de découvrir, de mettre au point et de fournir des médicaments novateurs qui aident les patients à vaincre des maladies graves. Bristol Myers Squibb Canada Co. emploie près de 170 personnes partout au pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://www.bms.com/ca/fr.

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BREYANZI est une marque déposée de Juno Therapeutics Inc., utilisée sous licence par la Société Bristol Myers Squibb Canada.

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Monographie de BREYANZIMD (lisocabtagène maraleucel). Accessible à l'adresse : https://www.bms.com/assets/bms/ca/documents/productmonograph_fr/BREYANZI_FR_PM.pdf

SOURCE Bristol-Myers Squibb Canada

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