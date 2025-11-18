MONTRÉAL, le 18 nov. 2025 /CNW/ - Druide informatique annonce la parution d'Antidote 12 v3, source de nouvelles mises à jour gratuites pour l'ensemble de la gamme de son grand logiciel d'aide à la rédaction. Ces mises à jour perfectionnent les fonctions de reformulation par intelligence artificielle générative, raffinent l'analyse des correcteurs français et anglais, et enrichissent les dictionnaires de milliers d'entrées.

Mises à jour gratuites de la gamme Antidote (Groupe CNW/Druide Informatique Inc.)

Une reformulation améliorée

Pour la clientèle qui profite de la reformulation, la nouvelle version en améliore plusieurs aspects, notamment pour éliminer les répétitions et rester plus fidèle au sens du texte dans les volets Réécrire et Raccourcir. Un nouveau réglage permet de préserver les segments entre guillemets ou en caractères italiques.

Une correction plus précise

La correction bénéficie de multiples améliorations, dont la conversion optionnelle en lettres des nombres de zéro à vingt. La Correction Express, désormais active dans de nouveaux contextes du Web, comprend mieux que le point à la fin de la phrase sera bientôt saisi.

Des dictionnaires et des guides plus riches

Tous les dictionnaires sont mis à jour, notamment avec l'ajout de 1 500 mots et locutions, comme géonef, taquéria et part des anges. Ils s'enrichissent aussi de 5 000 étymologies, accompagnées de 54 remarques étymologiques sur des expressions mystérieuses, comme la petite reine. Les guides accueillent 6 articles supplémentaires, couvrant des sujets tels que l'écriture des fuseaux horaires.

L'anglais reçoit pour sa part 2 350 mots et locutions, dont memeify, solarpunk et angel's share, ainsi que 25 000 synonymes et 6 articles de guides. Les utilisateurs des deux langues bénéficient de 16 600 nouvelles traductions de mots, locutions et cooccurrences et de 12 articles de plus dans les guides bilingues.

Des intégrations améliorées

L'intégration à Microsoft Word profite d'une synchronisation plus rapide et d'un meilleur traitement du formatage. Le connecteur pour LibreOffice offre une stabilité accrue et se met automatiquement à jour. En outre, Antidote Web fonctionne désormais avec Safe Exam Browser, un navigateur utilisé en milieu scolaire pour contrôler les conditions lors d'un examen.

Des nouveautés attendues

L'introduction de l'authentification multifacteur plaira aux gestionnaires informatiques et à toutes les personnes soucieuses de leur sécurité en ligne. De plus, les utilisateurs de Windows pourront maintenant choisir un affichage en mode sombre, pour réduire la fatigue visuelle. Enfin, un exécutable dédié aux processeurs ARM64 sur Windows 11 accélère fortement les prestations d'Antidote sur cette architecture.

Toute la gamme Antidote se met à jour

Antidote Web hérite de la plupart des nouveautés, et Antidote Mobile profite des améliorations des dictionnaires et des guides. Antidote 12 proposera automatiquement le téléchargement de la mise à jour, l'App Store fera de même pour Antidote Mobile, et Antidote Web est déjà à jour. Les propriétaires d'une édition antérieure à Antidote 12 peuvent la mettre à niveau sur www.antidote.info.

À propos de Druide informatique

Druide informatique est une société spécialisée en intelligence artificielle linguistique depuis 1993. Elle produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

Télécharger le dossier de presse

Source : Druide informatique inc., www.druide.com

Renseignements : Jacynthe Bruneau, [email protected], 514-484-4998, poste 896

SOURCE Druide Informatique Inc.