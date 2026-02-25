Mises à jour gratuites de la gamme Antidote

MONTRÉAL, le 25 févr. 2026 /CNW/ - Druide informatique annonce la parution d'Antidote 12 v4, source de nouvelles mises à jour gratuites pour l'ensemble de la gamme de son grand logiciel d'aide à la rédaction. Ces mises à jour enrichissent les dictionnaires de centaines de nouvelles entrées, améliorent l'analyse du correcteur et renforcent la stabilité des connecteurs dans les navigateurs.

Une correction plus précise

La correction bénéficie de nombreuses améliorations, dont une meilleure analyse des nombres, de certaines abréviations et de confusions diverses, comme au temps/autant et après/auprès. Le correcteur fait davantage appel à la reformulation pour résoudre certaines erreurs plus complexes.

Des dictionnaires et des guides enrichis

Tous les dictionnaires sont mis à jour, avec notamment l'ajout de plus de 750 mots et locutions, comme vélostation, compostabilité et contenu dégénératif. Ils s'enrichissent aussi de 38 remarques étymologiques, entre autres sur côté jardin/côté cour, tailler des croupières et maganer. Les guides linguistiques accueillent 4 articles, dont un sur le piège sournois de l'anacoluthe.

L'anglais reçoit pour sa part 350 mots et locutions, dont workslop, yassify et rain chain, ainsi que 7 articles de guides. Les utilisateurs des deux langues bénéficient de 9 000 nouvelles traductions de mots, locutions et cooccurrences et de 6 articles supplémentaires dans les guides bilingues.

Antidote 12 v4 permet de réordonner les compléments de recherche ajoutés au dictionnaire de définitions. De plus, un nouveau complément donne accès aux fiches détaillées de la Commission de toponymie du Québec.

Des intégrations plus efficaces

Les connecteurs pour les navigateurs Chrome et Safari offrent une stabilité accrue, notamment dans Gmail et Google Docs, et la Correction Express s'intègre à Outlook en ligne. Adobe InDesign dispose d'un connecteur amélioré, et les raccourcis clavier des commandes Corriger la sélection et Corriger le presse-papier peuvent être personnalisés.

Toute la gamme Antidote se met à jour

Antidote Web hérite de la plupart des nouveautés, et Antidote Mobile profite des ajouts aux dictionnaires et aux guides. Antidote 12 proposera automatiquement le téléchargement de la mise à jour, l'App Store fera de même pour Antidote Mobile, et Antidote Web est déjà à jour. Les gens qui détiennent une édition antérieure à Antidote 12 peuvent la mettre à niveau sur www.antidote.info.

À propos de Druide informatique

Druide informatique est une société spécialisée en intelligence artificielle linguistique depuis 1993. Elle produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

