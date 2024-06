OTTAWA, ON, le 12 juin 2024 /CNW/ - Les feux de forêt sont des événements de plus en plus importants qui menacent la santé, la sécurité et la stabilité économique des Canadiens. À ce titre, le gouvernement du Canada s'engage à diffuser des renseignements sur les changements climatiques et leurs répercussions sur la vie quotidienne.

Aujourd'hui, Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile, ainsi que Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, et Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, se sont réunis pour diffuser aux Canadiens la dernière évaluation de la saison des feux de forêt de 2024.

Les dernières prévisions pour 2024 indiquent que le risque de feux de forêt au Canada devrait demeurer élevé au cours des prochains mois, pour une grande partie du pays, en particulier dans les régions qui continuent de connaître une sécheresse intense, incluant le nord‑ouest de l'Alberta, le nord‑est de la Colombie-Britannique et le sud des Territoires du Nord-Ouest.

En juin, il y a un risque d'activité de feux de forêt supérieure à la normale dans une grande partie du pays, de la Colombie-Britannique au Labrador, et dans certaines parties du Canada atlantique. Les prévisions pour juillet indiquent qu'il est possible que les conditions supérieures à la moyenne se maintiennent. Le gouvernement fédéral continuera de surveiller de près la situation. De plus amples renseignements sont disponibles dans le Système canadien d'information sur les feux de végétation.

Les météorologues d'Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) continuent de prédire les conditions météorologiques pour l'été 2024 qui pourraient entraîner des risques accrus de feux de forêt. Les régions à risque élevé de la Colombie-Britannique et de l'Alberta ont connu des températures proches de la normale au printemps. Cependant, comme on peut s'y attendre compte tenu des changements climatiques, ces régions ont connu des conditions plus sèches que la normale au cours de la même période. Les conditions de sécheresse devraient persister dans les régions à risque élevé en juillet, y compris les régions du sud des Prairies et des provinces de l'Ouest. ECCC prévoit que les températures supérieures à la normale se maintiendront à l'échelle nationale pendant la période estivale. De telles conditions exacerbent le risque et l'intensité des feux de forêt d'origine naturelle et humaine.

Avec cette évaluation et le risque persistant de feux de forêt, il est important de se rappeler que tout le monde a un rôle à jouer dans la préparation aux répercussions potentielles des feux de forêt dans nos communautés. Le gouvernement du Canada a pris des mesures pour accroître notre état de préparation. Il a notamment mis l'accent sur la santé et la sécurité des Canadiens, de sorte à veiller à ce que les capacités requises soient disponibles pour soutenir les provinces et les territoires et mobiliser les ressources nécessaires pour la saison des feux de forêt de 2024.

« Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir les Canadiens et à les protéger contre les phénomènes météorologiques extrêmes causés par les changements climatiques. Nous travaillons en étroite collaboration avec les provinces, les territoires, les communautés autochtones et nos alliés internationaux à la protection de tous les Canadiens contre les feux de forêt. Nous continuerons de surveiller la situation des feux de forêt partout au Canada et nous sommes prêts à apporter de l'aide aux provinces et aux territoires, au besoin. »

- L'honorable Harjit Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique du Canada

« L'an dernier, le Canada a connu la saison des feux de forêt la plus destructrice de son histoire. Bien que des conditions météorologiques favorables aient aidé à maîtriser certains des grands feux de forêt dans l'Ouest canadien en mai, on s'attend à ce que le temps plus chaud à venir pose des défis. Le gouvernement fédéral s'efforce de préparer le Canada aux feux de forêt en 2024. Il collabore notamment avec des partenaires à l'échelle du pays en vue de renforcer les compétences, de soutenir la recherche scientifique et d'aider les pompiers à se préparer et à intervenir au cours de la saison 2024 et dans un avenir où les répercussions des changements climatiques sur la gravité des feux de forêt deviennent de plus en plus apparentes. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« La sécurité et le bien-être de tous les Canadiens sont notre priorité absolue, alors que nous faisons face à une autre saison difficile de feux de forêt. Nous soutenons les Canadiens dans les communautés à l'échelle du pays pour les aider à mieux se préparer aux répercussions des feux de forêt et à d'autres formes de conditions météorologiques extrêmes. Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons annoncé un nouveau programme d'un demi-milliard de dollars qui permettra aux municipalités d'investir dans la planification et dans les infrastructures en vue de s'adapter aux changements climatiques et d'améliorer le système d'alerte de la qualité de l'air afin de mieux informer les Canadiens du risque lié à la fumée des feux de forêt. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Tout le monde au Canada mérite de se sentir en sécurité, mais les Premières Nations sont disproportionnellement exposées aux feux de forêt. L'été est déjà difficile pour de nombreuses communautés, mais nous serons à leurs côtés avant, pendant et après les feux de forêt. Et nous le ferons d'une manière qui respecte leur autodétermination et appuie leur leadership. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario

Pour accéder aux renseignements les plus récents sur les conditions météorologiques, les prévisions et les alertes, les Canadiens peuvent télécharger l'application MétéoCAN et recevoir des avis partout au Canada .

. La page Web du gouvernement du Canada sur les feux de forêt en 2024 contient des renseignements sur des programmes, des politiques et des initiatives visant à tenir les Canadiens informés de la situation des feux de forêt et à appuyer les efforts provinciaux et territoriaux de lutte contre les feux de forêt.

sur les feux de forêt en 2024 contient des renseignements sur des programmes, des politiques et des initiatives visant à tenir les Canadiens informés de la situation des feux de forêt et à appuyer les efforts provinciaux et territoriaux de lutte contre les feux de forêt. Au Canada , les urgences sont d'abord gérées à l'échelle locale (hôpitaux, services d'incendie, services de police et municipalités). Si de l'aide est nécessaire à l'échelle locale, une demande est faite auprès de la province ou du territoire concerné. Si une situation d'urgence dépasse les capacités d'une province ou d'un territoire, une demande d'aide fédérale peut être présentée au gouvernement fédéral.

, les urgences sont d'abord gérées à l'échelle locale (hôpitaux, services d'incendie, services de police et municipalités). Si de l'aide est nécessaire à l'échelle locale, une demande est faite auprès de la province ou du territoire concerné. Si une situation d'urgence dépasse les capacités d'une province ou d'un territoire, une demande d'aide fédérale peut être présentée au gouvernement fédéral. Le Centre des opérations du gouvernement (COG), au nom du gouvernement du Canada , est responsable de la coordination de l'intervention fédérale en cas d'urgence touchant l'intérêt national. Le COG a été activé au niveau 2 : Évaluations des risques et planification. Le COG travaille en étroite collaboration avec des organismes fédéraux, des organisations non gouvernementales et des partenaires provinciaux en matière de gestion des urgences.

, est responsable de la coordination de l'intervention fédérale en cas d'urgence touchant l'intérêt national. Le COG a été activé au niveau 2 : Évaluations des risques et planification. Le COG travaille en étroite collaboration avec des organismes fédéraux, des organisations non gouvernementales et des partenaires provinciaux en matière de gestion des urgences. En vue d'aider les personnes au Canada à s'adapter aux changements climatiques et aux conditions météorologiques extrêmes, le gouvernement du Canada a élaboré la Stratégie nationale d'adaptation du Canada en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, des partenaires autochtones, le secteur privé, des organisations non gouvernementales, des experts en adaptation et des jeunes.

à s'adapter aux changements climatiques et aux conditions météorologiques extrêmes, le gouvernement du a élaboré la Stratégie nationale d'adaptation du en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, des partenaires autochtones, le secteur privé, des organisations non gouvernementales, des experts en adaptation et des jeunes. La Stratégie nationale d'adaptation est un plan pansociétal visant à réduire le risque de catastrophes liées au climat, à améliorer les résultats en matière de santé, à protéger la nature et la biodiversité, à construire et à maintenir des infrastructures résilientes et à favoriser une économie et des travailleurs solides.

Une analyse du gouvernement du Canada a révélé que les conséquences des changements climatiques coûtent aujourd'hui 720 dollars par an aux ménages canadiens moyens, et que ce montant atteindra environ 2 000 dollars par an d'ici 2050. En 2023, les conditions météorologiques extrêmes au Canada ont causé plus de 3,1 milliards de dollars en dommages assurés.

a révélé que les conséquences des changements climatiques coûtent aujourd'hui 720 dollars par an aux ménages canadiens moyens, et que ce montant atteindra environ 2 000 dollars par an d'ici 2050. En 2023, les conditions météorologiques extrêmes au ont causé plus de 3,1 milliards de dollars en dommages assurés. Parcs Canada gère les feux de forêt dans les parcs nationaux. En réponse, il intervient avec l'aide de près de 200 pompiers et 100 spécialistes de la gestion des incidents formés pour intervenir en cas de feux de forêt et capables de gérer tous les éléments d'incidents complexes. Parcs Canada collabore avec d'autres administrations et peut fournir de l'équipement et des pompiers lorsqu'on a besoin d'aide au pays et à l'étranger.

Services aux Autochtones Canada finance la préparation, l'atténuation, l'intervention et le rétablissement dans le cadre du Programme d'aide à la gestion des urgences (PAGU). Le PAGU rembourse aux Premières Nations, aux provinces et aux territoires, ainsi qu'aux fournisseurs tiers de services de gestion des urgences, 100 % des coûts d'intervention et de rétablissement admissibles, y compris les coûts liés à l'évacuation.

