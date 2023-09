Miser sur l'éolien pour accélérer la transition énergétique - Le gouvernement veut racheter l'énergie des parcs éoliens existants

QUÉBEC, le 14 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec dépose un projet de règlement qui servira à déterminer la capacité maximale de production d'un parc éolien visé dans un programme d'achat d'électricité de source éolienne. Le projet de règlement a été publié dans la Gazette officielle du Québec aujourd'hui, pour une période de consultation de 45 jours.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Ce projet de règlement est un premier jalon menant vers un programme d'achat d'électricité élaboré par Hydro-Québec et dont les modalités seront approuvées par la Régie de l'énergie. Il vise la prolongation de l'achat d'électricité de certains contrats d'approvisionnement éoliens existants. Les parcs éoliens visés par ce programme sont ceux dont le contrat vient à échéance d'ici 2032. Les autres éléments, tels que le site, la technologie et la puissance installée, demeurent inchangés.

Cette initiative permettra de bénéficier de toute la valeur de production des installations existantes et de répondre ainsi à une partie des importants besoins énergétiques du Québec, et ce, à un prix moindre.

Citation :

« La décarbonation de notre économie ne se fera pas sans augmenter notre production d'énergie propre. Il faut permettre aux acteurs des filières comme l'éolienne d'avoir une meilleure prévisibilité, tout en s'assurant de diminuer le prix d'achat de l'électricité, au bénéfice des Québécois. C'est ce qu'on veut faire avec ce règlement. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Selon le Plan d'approvisionnement 2023-2032 d'Hydro-Québec, de nouveaux approvisionnements en énergie seront essentiels au cours des prochaines années pour combler les besoins énergétiques du Québec. Pendant cette période, dix contrats d'approvisionnement en électricité conclus entre des producteurs privés de parcs éoliens et Hydro-Québec et totalisant une puissance installée de 1 143,1 MW viendront à échéance, dont le premier en 2026. Ces parcs sont en bon état et leur durée de vie utile excède la période couverte par les contrats actuels.

La conclusion de nouveaux contrats d'approvisionnement en électricité permettra d'optimiser la vie utile des équipements actuels à un prix de vente plus bas, de maintenir les retombées pour les communautés d'accueil et d'optimiser les bénéfices sur les investissements réalisés.

