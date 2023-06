GATINEAU, QC, le 9 juin 2023 /CNW/ - Le Bureau de la concurrence, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) et le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP) unissent leurs forces pour renforcer l'échange d'information et la collaboration sur les questions liées aux marchés et aux plateformes numériques.

Grâce à la mise sur pied du Forum canadien des organismes de réglementation numérique, les trois organismes pourront échanger des pratiques exemplaires, mener des recherches et collaborer sur des questions d'intérêt commun, telles que l'intelligence artificielle et la portabilité des données.

Ce partenariat renforcera le travail de l'ensemble des trois agences alors qu'elles s'adaptent au rythme de l'évolution rapide de l'économie numérique.

Citations

« Ce partenariat offre au Bureau une occasion fantastique de renforcer ses relations avec le CPVP et le CRTC, et de développer une compréhension globale des enjeux émergents dans le domaine du numérique. Je suis impatient de voir ce que ce forum permettra de réaliser. »

Matthew Boswell

Commissaire de la concurrence, Bureau de la concurrence

« Nous devons veiller à ce que tous les Canadiens disposent de ce dont ils ont besoin pour tirer profit des possibilités offertes par l'ère numérique. Nous sommes impatients de continuer à collaborer avec le Bureau de la concurrence et le CPVP pour trouver des solutions aux enjeux émergents. »

Vicky Eatrides

Présidente et première dirigeante, CRTC

« Pour mieux servir les Canadiennes et les Canadiens dans l'économie numérique en pleine évolution, il est essentiel que les autorités de réglementation se concertent dans les domaines qui se recoupent. Ce forum nous permet de tirer parti des connaissances et de l'expertise de chacun, et je me réjouis à l'idée de travailler avec mes collègues pour veiller à ce que nous puissions profiter des avantages des technologies numériques émergentes en vue de favoriser une économie numérique dynamique où on assure la promotion et le respect du droit fondamental à la vie privée. »

Philippe Dufresne

Commissaire à la protection de la vie privée du Canada, CPVP

Les faits en bref

Le Forum est dirigé par le commissaire de la concurrence, la présidente et première dirigeante du CRTC et le commissaire à la protection de la vie privée.

Le Bureau, le CRTC et le CPVP se partagent la responsabilité d'assurer l'application de la loi canadienne anti-pourriel (LCAP).

Produits connexes

SOURCE Bureau de la concurrence

Renseignements: Bureau de la concurrence Canada, Renseignements à l'intention des médias : Relations avec les médias, Courriel : [email protected]; Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Renseignements à l'intention des médias : Relations avec les médias, Téléphone : 819-997-9403, Courriel : [email protected]; Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, Renseignements à l'intention des médias : Courriel : [email protected]