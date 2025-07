GATINEAU, QC, le 16 juill. 2025 /CNW/ - Le Bureau de la concurrence a conclu une entente par voie de consentement avec Schlumberger Limited (Schlumberger) pour résoudre des préoccupations en matière de concurrence liées à son projet d'acquisition de ChampionX Corporation (ChampionX). Les deux entreprises offrent des services pour champs pétroliers au Canada.

Un examen du Bureau a conclu que la transaction proposée aurait vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement la concurrence dans la fourniture de services et d'équipements essentiels pour les champs pétroliers au Canada.

Plus précisément, l'examen a permis de déterminer que la transaction entraînerait vraisemblablement une diminution de l'innovation et de l'accès pour trois produits : les éléments de coupe en diamant polycristallin (PCD), les paliers en PCD et les transducteurs à quartz. Ces produits sont utilisés comme intrants dans la construction d'outils de forage pour les puits de pétrole et de gaz et dans la fourniture de services de forage directionnel et de complétion de puits.

Pour résoudre les préoccupations du Bureau, Schlumberger a accepté de vendre US Synthetic, une filiale de ChampionX qui fabrique des éléments de coupe et des paliers en PCD, et de concéder une licence sur la propriété intellectuelle relative aux transducteurs à quartz détenue par Quartzdyne, une autre entreprise de ChampionX. Le Bureau est convaincu que ces mesures répondent aux préoccupations en matière de concurrence découlant de la transaction proposée.

Le Bureau reconnaît la coopération des parties tout au long de l'examen afin de résoudre ses préoccupations.

Faits en bref

Schlumberger exerce ses activités à l'échelle mondiale dans le secteur de l'énergie et fournit notamment des services et des équipements aux entreprises canadiennes du secteur du pétrole et du gaz naturel.

ChampionX est un fournisseur mondial de solutions, de services et de technologies pour les champs pétroliers.

US Synthetic, une filiale de ChampionX, fournit des technologies de PCD de haute technicité, notamment des éléments de coupe et des paliers.

Quartzdyne, une autre entreprise de ChampionX, conçoit et fabrique des transducteurs à quartz.

Un consentement contient des mesures correctives visant à remédier aux effets anticoncurrentiels qui découleront vraisemblablement d'une fusion. Le consentement a la même force et le même effet qu'une ordonnance judiciaire une fois enregistré auprès du Tribunal de la concurrence.

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique.

