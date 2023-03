Mise en valeur du territoire public - Québec accorde une aide financière de plus de 62 000 $ à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est pour deux projets de restauration de sablières

QUÉBEC, le 27 mars 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une subvention de 62 240 $ à la Municipalité régionale de comté (MRC) de Lac-Saint-Jean-Est dans le cadre du Programme d'aide financière pour accélérer la mise en valeur du territoire public par la remise en état de sablières et de gravières.

L'annonce a été faite aujourd'hui par M. Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean, au nom de Mme Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Grâce au soutien financier du gouvernement du Québec, la MRC de Lac-Saint-Jean-Est réalisera, au plus tard le 1er novembre 2023, deux projets de restauration de sablières d'une superficie totale de cinq hectares situés sur son territoire. Les travaux consisteront en quatre actions : la caractérisation du sol pour l'une des sablières, l'ajout de matière organique pour l'autre, et le nivellement du sol ainsi que le reboisement pour les deux.

Programme d'aide financière pour accélérer la mise en valeur du territoire public par la remise en état de sablières et de gravières

Par l'intermédiaire du Programme, le Ministère finance les travaux de réaménagement et de restauration de sablières et de gravières sur le territoire public afin d'atteindre les trois objectifs suivants :

Volet 1 : réaménager et restaurer d'anciennes sablières inutilisées depuis plus de 10 ans, des sablières dont la ressource est épuisée ou encore des sablières qui ont dépassé les limites permises par leur autorisation environnementale;

Volet 2 : effectuer la caractérisation environnementale de l'ancienne sablière où de la contamination est suspectée;

Volet 3 : procéder à la revalorisation du site de l'ancienne sablière selon les règles d'utilisation du territoire public.

Citations :

« C'est un plaisir pour moi d'appuyer la MRC de Lac-Saint-Jean-Est dans ses efforts pour restaurer une ancienne sablière grâce au Programme d'aide financière pour accélérer la mise en valeur du territoire public par la remise en état de sablières et de gravières. Notre gouvernement agit pour aider les communautés locales à mettre en valeur les terres du domaine de l'État. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« L'aide financière du ministère des Ressources naturelles et des Forêts va permettre à la MRC de Lac-Saint-Jean Est de transformer deux anciennes sablières en espaces verts. C'est une excellente façon de mettre en valeur le territoire public au bénéfice des gens d'ici. »

Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean

