Mise en valeur du territoire public - Plus de 270 000 $ à la MRC de Manicouagan pour neuf projets de restauration de sablières

QUÉBEC, le 27 mars 2023 /CNW/ - Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, est fier d'annoncer l'octroi d'une subvention de 272 490 $ à la Municipalité régionale de comté (MRC) de Manicouagan, dans le cadre du Programme d'aide financière pour accélérer la mise en valeur du territoire public par la remise en état de sablières et de gravières.

Cette annonce, au nom de Mme Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, permettra à la MRC de Manicouagan de réaliser, au plus tard le 1er novembre 2023, neuf projets de restauration de sablières d'une superficie totale de 18,3 hectares situés sur son territoire. Évalués à plus de 320 000 $, les travaux consisteront en trois actions : le nivellement du sol, l'ajout de matière organique et le reboisement.

Programme d'aide financière pour accélérer la mise en valeur du territoire public par la remise en état de sablières et de gravières

Par l'intermédiaire du Programme, le Ministère finance les travaux de réaménagement et de restauration de sablières et de gravières sur le territoire public afin d'atteindre les trois objectifs suivants :

Volet 1 : réaménager et restaurer d'anciennes sablières inutilisées depuis plus de 10 ans, des sablières dont la ressource est épuisée ou encore des sablières qui ont dépassé les limites permises par leur autorisation environnementale;

Volet 2 : effectuer la caractérisation environnementale de l'ancienne sablière où de la contamination est suspectée;

Volet 3 : procéder à la revalorisation du site de l'ancienne sablière selon les règles d'utilisation du territoire public.

Citations :

« Le gouvernement du Québec veut aider les communautés à mettre en valeur le territoire public, et l'équipe de la MRC de Manicouagan l'a bien compris. Avec cette subvention du Programme d'aide financière pour accélérer la mise en valeur du territoire public par la remise en état de sablières et de gravières, la nature reprendra ses droits sur neuf anciennes sablières en fin de vie utile. Félicitations! »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« Je félicite la MRC de Manicouagan pour avoir su saisir l'occasion de renaturaliser d'anciennes sablières grâce au soutien financier du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. C'est une excellente nouvelle pour le territoire public de notre coin de pays, qui fait la fierté de la population. »

Yves Montigny, député de René-Lévesque

