Mise en valeur du site Louvain Est - La Ville de Montréal franchit une nouvelle étape vers la création d'un écoquartier exemplaire

MONTRÉAL, le 20 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a approuvé ce matin l'adoption de deux projets de règlements visant à modifier son plan d'urbanisme et à adopter une nouvelle règlementation spécifique au site Louvain Est afin de permettre la création d'un nouveau quartier animé et écologique dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. Les modifications proposées permettront entre autres d'ajuster les paramètres de densités permises, afin d'autoriser la construction de 800 à 1 000 logements, dans des bâtiments allant de 3 à 10 étages. Le projet comprendra également plusieurs espaces verts, des commerces de proximité, une école, un point de service de la bibliothèque, ainsi que des services communautaires, afin d'en faire un quartier complet et exemplaire.

« Le développement du site Louvain Est franchit une étape importante aujourd'hui avec ces modifications. On se rapproche un peu plus de la construction des logements sur le site, dont plusieurs seront abordables et communautaires, qui permettront à des centaines de ménages de s'y établir, afin d'en faire un quartier vibrant et inclusif, à l'image du reste de l'arrondissement et de Montréal. C'est très inspirant de voir ce secteur se redynamiser ainsi, en collaboration avec les citoyennes et les citoyens qui se l'approprieront », a déclaré Éric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme et de la mobilité au sein du comité exécutif.

« Je suis très fière de voir tout le travail qui a été accompli par le Bureau de projet partagé, qui a été créé pour planifier le redéveloppement de ce site. La Ville, l'arrondissement et la table de concertation Solidarité Ahuntsic ont innové en travaillant ensemble pour développer un plan et des propositions d'aménagement qui répondent aux besoins du secteur et qui permettront de créer un nouveau quartier solidaire et durable. Au cours des prochains mois, la population sera invitée à bonifier le projet en participant à une consultation de l'Office de consultation publique de Montréal », a souligné Émilie Thuillier, mairesse d'Ahuntsic-Cartierville.

« Cette nouvelle étape franchie dans le projet de redéveloppement du site Louvain Est est prometteuse. La communauté d'Ahuntsic travaille depuis plusieurs années à concrétiser la vision d'un nouveau quartier solidaire et durable, et nous sommes ravis de cet heureux dénouement », a mentionné Ghislaine Raymond, présidente du comité de pilotage Louvain Est.

Le secteur Louvain Est est un site de près de huit hectares bordé par l'avenue Christophe-Colomb, la rue de Louvain Est, la rue St-Hubert et la voie ferrée du CN. Il s'agit d'un secteur prioritaire de planification pour lequel la Ville dispose d'une maîtrise foncière totale. Un bureau de projet partagé réunissant la Ville de Montréal, l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville et l'organisme Solidarité Ahuntsic a été mis sur pied en 2019 afin d'impliquer directement les citoyennes et les citoyens dans le développement du secteur.

L'écoquartier Louvain Est est un site laboratoire pour plusieurs pratiques innovantes : développement d'une offre élargie en matière de logements communautaire et abordable pérenne, création d'un pôle alimentaire visant à renforcer la sécurité alimentaire, implantation de mesures d'aménagement durable, réalisation d'un projet-pilote d'urbanisme transitoire, et instauration de mesures favorisant l'engagement et le vivre-ensemble pour n'en nommer que quelques-uns.

L'Office de consultation publique de Montréal a été mandaté afin de tenir une consultation publique sur les deux projets de règlements au printemps 2021.

