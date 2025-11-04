Mise en valeur du patrimoine culturel québécois - Pierre Fortin désigné comme personnage historique

QUÉBEC, le 4 nov. 2025 /CNW/ - Le député de Gaspé, M. Stéphane Sainte-Croix, au nom du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, désigne Pierre Fortin (1823-1888) comme personnage historique en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Il en a fait l'annonce à l'Assemblée nationale du Québec, où une exposition en l'honneur de cette figure emblématique de l'histoire maritime et politique du Québec est présentée jusqu'au 7 décembre 2025.

Bien que peu connu du grand public, Pierre Fortin est un personnage hors norme qui a activement pris part à plusieurs événements marquants de l'histoire du Québec. Médecin de formation, il est volontaire pour soigner les immigrants irlandais atteints du typhus à la station de quarantaine de Grosse-Île en 1847 et en 1848. L'année suivante, il commande un corps de police à cheval pour rétablir l'ordre à Montréal à la suite de l'incendie du Parlement par des émeutiers. En 1855, c'est à lui que revient l'honneur d'accueillir sur son bateau, à Québec, le capitaine de « La Capricieuse », premier navire français à remonter le fleuve Saint-Laurent depuis la Conquête.

Fortin se démarque toutefois dans le domaine maritime. Il devient en 1852 le premier magistrat chargé par le gouvernement pour protéger les pêcheries du golfe du Saint-Laurent à une époque où les contrebandiers et les navires étrangers menaçaient les pêcheurs locaux et les populations riveraines. À titre de commandant d'un navire armé, dont la goélette La Canadienne, il veille ainsi à faire respecter l'ordre public, mais dispense également des soins médicaux et documente les espèces marines, devenant une autorité dans le domaine.

À partir de 1867, il poursuit son engagement comme député de Gaspé à l'Assemblée législative du Québec (1867-1878) et à la Chambre des communes (1867-1874 et 1878-1887), occupant des postes clés, dont ministre et président de l'Assemblée législative. Il défend les pêcheurs et soutient la construction de phares, d'écoles de navigation et de projets d'infrastructure dont certains marquent encore le paysage maritime québécois. Visionnaire en matière d'environnement, Pierre Fortin prône une gestion durable des ressources naturelles. Son parcours incarne un modèle de service public alliant justice, science, écologie et développement régional.

Exposition Pierre Fortin : mission Saint-Laurent

À travers une riche sélection d'artefacts, de documents historiques et de récits immersifs, l'exposition Mission Saint-Laurent retrace le parcours de Pierre Fortin, tout en mettant en lumière l'histoire d'une région façonnée par ses habitants et la mer. Cette production est le fruit de la collaboration du Musée de la Gaspésie, de l'Assemblée nationale du Québec, du Musée de la Côte-Nord et du Musée de la mer.

« Surnommé le « roi du Golfe », Pierre Fortin était un serviteur dévoué de l'État et un spécialiste de la question des pêcheries. C'est un honneur pour moi de le désigner ici comme personnage historique, dans cette institution qui l'a accueilli pendant une partie de sa vie parlementaire. En posant ce geste fort dans le cadre du 150e anniversaire de son accession à la fonction de président de l'Assemblée nationale, je reconnais formellement la place importante qu'il occupe dans l'histoire du Québec. »

« Je remercie le ministre de raviver le souvenir de Pierre Fortin. Cela permet à la population gaspésienne de mieux apprécier son histoire. En effet, peu de gens savent que ce personnage a contribué au progrès de notre magnifique région. Il a soutenu des projets majeurs, comme le chemin de fer de la baie des Chaleurs et le télégraphe. Ces initiatives ont marqué un tournant dans notre développement local. »

