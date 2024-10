Mise en valeur du Parc de la Chute-Montmorency - Un projet qui valorise l'histoire et facilite l'accès

QUÉBEC, le 31 oct. 2024 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, le ministre responsable des Infrastructures et de la région de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, le président-directeur général de la Sépaq, Martin Soucy, et le député de Montmorency, Jean-François Simard, ont présenté aujourd'hui les détails du projet de réaménagement et de mise en valeur du Parc de la Chute-Montmorency.

Les travaux, estimés à 19,8 millions $ et prévus principalement dans le secteur du haut de la chute, incluront la création de jardins anglais, le déplacement du stationnement et de l'entrée des visiteurs pour améliorer la fluidité de l'accès et la mise à niveau de certains sentiers. Le Parc de la Chute-Montmorency demeurera ouvert pendant la durée des travaux, qui débuteront dès cet automne et se termineront à l'été 2026.

Mise en valeur du patrimoine et réfection de certains sentiers

Les jardins anglais et leurs allées de plantations indigènes seront situés dans l'espace du stationnement actuel et recréeront l'ambiance de l'époque victorienne. Accessible aux personnes à mobilité réduite, le projet prévoit également de l'éclairage adapté pour profiter des installations en soirée, ainsi que des espaces gazonnés permettant d'accueillir divers événements.

Des travaux de mise à niveau et de rehaussement de sentiers dans le secteur est, notamment le sentier des Résurgences, seront également effectués afin d'offrir une surface de marche plus sécuritaire et accessible à la population.

Réaménagement complet du stationnement et de l'espace d'accueil des visiteurs

Le nouveau stationnement, situé à l'arrière du manoir Montmorency, le réaménagement des voies d'accès via un parcours à sens unique de même que la disparition des guérites à l'entrée amélioreront la fluidité de la circulation. Une fois stationnés, les visiteurs se rendront au pavillon d'accueil et se procureront un billet d'accès à un guichet prévu à cette fin, à une borne, ou même en ligne avant de se rendre sur place.

Ce réaménagement devrait réduire considérablement le temps d'attente ainsi que le goulot d'étranglement actuel à l'entrée et les embouteillages sur l'avenue Royale et le boulevard des Chutes. De plus, le projet prévoit que le nombre de places de stationnement disponibles dans le secteur du manoir passera de 135 à 300, dont certaines seront gazonnées afin de réduire les îlots de chaleur, et inclut la plantation de 179 nouveaux arbres afin de préserver l'aspect naturel du site.

Préservation des vestiges historiques

Un inventaire archéologique a par ailleurs révélé les vestiges d'un puits, d'une grange-étable et d'une neigière, qui seront préservés, recouverts et valorisés grâce à des panneaux d'interprétation et des visites guidées. Tous les travaux réalisés et à venir sur ce site patrimonial, l'un des plus prisés de la région de Québec, ont reçu l'autorisation du ministère de la Culture.

Citations

" Le Parc de la Chute-Montmorency est une destination exceptionnelle pour profiter du grand air en famille ou entre amis. L'aménagement des jardins anglais et la réfection des sentiers seront autant d'invitations à sortir s'amuser et prendre une marche en nature. Et pour les amateurs de défis, les 487 marches de l'escalier panoramique, la tyrolienne, ou encore les parcours de via ferrata demeurent des activités incontournables à faire sur place."

Mme Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

"La chute Montmorency est un symbole majeur de la région. Elle attire plus de 900000 visiteurs par année et génère des retombées importantes. Ces nouveaux investissements contribueront à faire vivre l'histoire du Parc et bonifieront la qualité de vie des citoyens de la Capitale-Nationale. "

M. Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et de la région de la Capitale-Nationale

"Je suis très fier de ce projet qui vient bonifier à plusieurs égards l'expérience du visiteur tout en mettant en valeur le caractère historique de ce site unique. Un soin particulier a été mis à recréer les jardins anglais dans le respect de leur présentation de l'époque. Et le déplacement du stationnement permettra au visiteur de s'en mettre plein les yeux et de s'approprier pleinement les lieux sans croiser de véhicules."

M. Martin Soucy, PDG de la Sépaq

" Le Parc de la Chute-Montmorency est l'un de nos joyaux naturel et patrimonial du Québec, et constitue un attrait touristique incontournable de notre Capitale-Nationale. Je suis heureux que la préservation et la mise en valeur de ses charmes historiques soient au cœur du projet présenté aujourd'hui. Ce chantier aura par ailleurs un impact positif direct sur les résidents du quartier, avec la réduction de la congestion automobile sur l'avenue Royale et le boulevard des Chutes et du stationnement dans les rues avoisinantes."

Jean-François Simard, député de Montmorency

Pour télécharger les maquettes du projet et des photos historiques, cliquez ici.

Crédit Sépaq.

Le Parc de la Chute-Montmorency en quelques chiffres:

Plus de 900 000 visiteurs par année sur le site

visiteurs par année sur le site Hauteur de la chute: 83 mètres (30 mètres de plus que les chutes Niagara)

mètres (30 mètres de plus que les chutes Niagara) Nombre de marches dans l'escalier panoramique: 487

1 ère attraction touristique de la région de Québec à obtenir en 2024 la certification Biosphere en tourisme durable

attraction touristique de la région de Québec à obtenir en 2024 la certification Biosphere en tourisme durable Retombée moyenne par jour de visite d'un établissement de la Sépaq: 62$

