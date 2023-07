Mise en service du REM - Assurer la transition des réseaux et accompagner la clientèle dans son nouveau quotidien

MONTRÉAL, le 17 juill. 2023 /CNW/ - Tel qu'annoncé le 7 juillet dernier, CDPQ Infra procèdera à la mise en service d'un premier tronçon du Réseau express métropolitain (REM), le 31 juillet prochain. C'est grâce à un travail de collaboration réalisé au cours des derniers mois avec l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), exo (Réseau de transport métropolitain), le Réseau de transport de Longueuil (RTL) et la Société de transport de Montréal (STM), qui inclut l'intégration des différents réseaux de transport collectif touchés, que les partenaires de la mobilité visent à assurer le succès de la transition ainsi qu'un accompagnement 360Ο de la clientèle actuelle et future.

L'arrivée d'un nouveau réseau de transport collectif et la refonte des services de bus nécessitent l'adoption de nouvelles habitudes et tous les partenaires accordent une grande importance à cette transition. Au cours des prochaines semaines, les équipes d'exo, du RTL, de la STM et de l'ARTM seront également mobilisées pour assurer une présence sur le terrain et répondre aux questions de la clientèle. La mise en service du REM en période estivale facilitera l'appropriation de ces changements en vue de la rentrée en septembre.

De meilleures dessertes de transport sur le corridor A-10 et ses bassins

Avec l'arrivée du REM, la refonte des réseaux locaux de bus se fera au bénéfice de la clientèle qui pourra compter sur un plus grand nombre d'arrêts (montées-descentes), plus de fréquence et des heures de service étendues. En effet, les bus qui empruntaient le pont Samuel-De Champlain seront désormais déployés dans les réseaux locaux afin d'amener la clientèle à l'une des stations du REM, d'où elle pourra se rendre au centre-ville de Montréal ou effectuer un transfert vers d'autres destinations sur la couronne sud.

Le RTL procédera au déploiement de son réseau redessiné le 21 août prochain et offrira alors aux citoyens des villes de Longueuil, Brossard, Boucherville, Saint-Lambert et Saint-Bruno-de-Montarville un réseau encore plus branché sur leurs besoins. Les citoyens de l'agglomération de Longueuil sont invités à consulter le site internet du RTL pour planifier leurs futurs déplacements afin d'être fins prêts pour le 21 août.

Ce réseau redessiné, élaboré à la suite de vastes consultations publiques, sera mieux connecté au REM (29 lignes connectées aux 3 stations du REM) et entre les villes de l'agglomération, plus flexible (horaires adaptés aux nouvelles habitudes de déplacement), plus accessible (temps de parcours améliorés) et simplifié (liens plus faciles à l'intérieur de l'agglomération et meilleure desserte des centres commerciaux, parcs industriels, lieux d'enseignement, installations de santé, etc.).

Tous les détails ici : Vision RTL - LE réseau redessiné du RTL.

Chez exo, alors que plus de 60 lignes ont été entièrement redessinées, 25 d'entre elles se rendront directement au REM. Ainsi, plus de 100 000 résidents auront accès au REM en moins de 30 minutes. Cela se traduit par plus de 540 départs de bus aux stations Panama et Brossard chaque jour.

Tous les détails ici : https://www.exo.quebec/nouveauxparcours.

À la STM, ce seront plus de 1 400 départs et arrivées quotidiens aux stations Gare Centrale et Île-des-Sœurs et 18 lignes de bus connectées au REM. La nouvelle desserte de l'Île-des-Sœurs débutera le 31 juillet prochain.

Tous les détails ici : stm.info

Une tarification intégrée tous modes

Le REM est complètement intégré à la grille tarifaire de l'ARTM. Pour se déplacer entre les stations Gare Centrale et Île-des-Sœurs, les usagers devront se procurer un titre Tous modes A et pour les usagers qui désirent se déplacer de la station Gare Centrale, vers les stations Panama, Du Quartier et Brossard, un titre Tous modes AB sera requis. Les titres Tous modes ABC et Tous modes ABCD sont également disponibles pour les usagers qui combinent différents modes pour accéder au REM en provenance des zones C et D.

À noter qu'une tarification transitoire permettant l'utilisation des services de bus RTL, d'exo et du REM est offerte. Pour la journée du 31 juillet seulement, de façon exceptionnelle, les détenteurs d'un titre mensuel Bus pourront également monter à bord du REM.

Ainsi, la clientèle est invitée à se procurer dès aujourd'hui le titre adéquat pour son déplacement :

Pour trouver le titre qu'il vous faut, utilisez l'outil Sélecteur de titres disponible sur le site Web de l'ARTM.

Pour trouver le point de vente le plus près, consultez l'application Chrono.

Accompagner la clientèle dans ses nouvelles habitudes de déplacement

Depuis l'automne 2022, différentes campagnes de communication ont été menées par exo, le RTL et plus récemment par la STM, afin de présenter les nouvelles dessertes de bus locales ainsi que leur rabattement, qui seront disponibles lors de la mise en service du REM. L'objectif est de guider la clientèle dans l'appropriation de sa nouvelle réalité quotidienne, notamment par des simulations de trajets futurs.

Du côté du REM, une importante campagne de communication a débuté pour accompagner la future clientèle dans le dernier droit avant l'ouverture officielle. Celle-ci mise sur trois piliers d'information :

« Comment me rendre aux stations du REM ? »;

« Combien coûtera et comment me procurer mon titre de transport ? »;

»; « Comment se déroulera mon expérience à bord du REM ? ».

En plus de capsules vidéo, d'un dépliant informatif, d'une campagne publicitaire, un nouveau site Web entièrement dédié au service du REM est maintenant disponible pour informer les usagers : rem.info.

Outre ces outils, les usagers auront accès à un tout nouveau centre de service à la clientèle et à une ligne téléphonique dédiée : 1 833 736-4636 (REM-INFO). Dès la mise en service du REM, ce centre, situé à la Gare Centrale au niveau des quais d'embarquement, sera ouvert du lundi au vendredi de 7 h à 19 h ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés de 8 h 30 à 16 h 30. Des agents mobiles seront également en circulation constante dans le réseau pour répondre aux questions des clients.

À propos

Autorité régionale de transport métropolitain

Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) planifie, organise, finance, développe et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Pour ce faire, l'ARTM travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

REM

Le Réseau express métropolitain (REM) est un nouveau réseau intégré de transport collectif de 67 km et 26 stations qui vise à relier à la fois le centre-ville de Montréal, la Rive-Sud, l'Ouest-de-l'Île, la Rive-Nord et l'aéroport Montréal-Trudeau par la mise en service d'un métro léger entièrement automatisé et électrique. Proposant un service à haute fréquence, le REM sera en service 7 jours sur 7, 20 heures par jour et sera connecté aux trois principales lignes du métro de Montréal.

RTL

Le Réseau de transport de Longueuil est le principal acteur de la mobilité des personnes sur le territoire des cinq villes de l'agglomération de Longueuil. Troisième société de transport en importance au Québec, le RTL comprend un réseau de 793 km. Avec 1 112 employés, le RTL est un employeur important et participe ainsi à la vitalité économique de la région.

Ouvert sur son milieu, il fait partie intégrante de la vie des personnes et de la communauté en apportant des solutions efficaces, novatrices et adaptées aux besoins évolutifs de la clientèle. Le RTL place ainsi l'amélioration de la qualité de vie des citoyens au cœur de son engagement.

exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, son réseau compte 5 lignes de trains, 235 lignes d'autobus et 85 lignes de transport collectif par automobile.

STM

Entreprise publique de transport collectif, la Société de transport de Montréal (STM) est au cœur du développement durable de la région de Montréal. À juste coût, elle exploite et maintient un réseau performant et intégré - métro et bus - qu'elle contribue à développer. Forte de l'engagement de près de 11 000 employés et de ses partenaires, la STM assure à ses clients un service sécuritaire, fiable, rapide, convivial et accessible. La STM est la 3e société de transport collectif en Amérique du Nord, derrière New York et Toronto. Le métro compte quatre lignes desservant 68 stations sur 71 km de tunnel souterrain tandis que 2 000 bus couvrent 500 km2 sur l'île de Montréal. Son budget annuel est de 1,7 G$. Elle assure plus de 80 % des déplacements en transport collectif dans la région de Montréal. Pour plus d'information, consulter stm.info.

