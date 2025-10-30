Mise en service du carrefour giratoire à l'intersection du boulevard Auger Est et de la route du Lac Est, à Alma

ALMA, QC, le 30 oct. 2025 /CNW/ - Le nouveau carrefour giratoire situé à l'intersection du boulevard Auger Est et de la route du Lac Est, à Alma, est officiellement en service. Le ministre délégué au Développement économique régional, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et député de Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard, est ravi d'en faire l'annonce au nom du ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien.

Citations

« Nous soulignons aujourd'hui une étape importante dans l'amélioration de la sécurité routière dans ce secteur d'Alma. Je remercie ceux et celles qui ont contribué à la réalisation de ce carrefour giratoire. »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« La mise en service de ce carrefour giratoire, réclamé par le milieu, est une excellente nouvelle pour nos concitoyens. Non seulement l'intersection du boulevard Auger Est et de la route du Lac Est sera-t-elle désormais nettement plus fluide et sécuritaire, mais en plus, le projet a été réalisé dans le respect de l'échéancier et des coûts prévus. »

Éric Girard, ministre délégué au Développement économique régional, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et député de Lac-Saint-Jean

Fait saillant

Ce projet de construction s'inscrivait dans le cadre du plan d'action en sécurité routière 2023-2028, qui vise à sécuriser les déplacements des usagers à l'échelle du réseau. À cet effet, puisque le carrefour giratoire favorise un abaissement de la vitesse et diminue les points de conflits normalement associés aux intersections, il permet de réduire le nombre d'accidents avec blessés, d'éliminer les collisions à angle droit à grande vitesse et de diminuer la gravité des accidents lorsqu'ils surviennent.

