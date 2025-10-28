/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Breffage technique - L'ARTM présente les mesures visant l'intégration de l'antenne Deux-Montagnes du REM au réseau métropolitain/

MONTRÉAL, le 28 oct. 2025 /CNW/ - À l'aube de la mise en service de l'antenne Deux-Montagnes du Réseau express métropolitain (REM), l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et CDPQ Infra, en collaboration avec leurs partenaires, la Société de transport de Montréal (STM), exo et la Société de transport de Laval (STL) convient les représentants des médias à une séance d'information technique. Ce sera l'occasion de présenter l'ensemble des mesures qui seront mises en place pour accompagner les clients dans la transition et assurer une intégration fluide de cette nouvelle antenne du REM aux réseaux de transport collectif de la région métropolitaine de Montréal.

Date : 28 octobre 2025 Heure : 10 h Adresse : 1001 Blvd Robert-Bourassa (4e étage), Montréal, QC H3B 4L4 *L'événement se tiendra en présentiel.

Déroulement sommaire

10 h : Accueil des médias 10 h 10 : Début du breffage technique 10 h 40 : Période de questions 11 h : Fin du breffage technique

RSVP- L'inscription à cet événement est obligatoire.

Les journalistes souhaitant prendre part à la séance d'information technique doivent confirmer leur présence avant 9h le 28 octobre à l'adresse courriel suivante : [email protected]

SOURCE Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)