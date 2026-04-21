Mise en service de l'antenne Anse-à-l'Orme du REM - L'ARTM et ses partenaires sont prêts pour l'intégration de cette nouvelle antenne au réseau de transport collectif métropolitain

MONTRÉAL, le 21 avril 2026 /CNW/ - Tel qu'annoncé le 14 avril dernier, et sous réserve du déroulement prévu des essais, CDPQ Infra vise une mise en service de l'antenne Anse‑à‑l'Orme du Réseau express métropolitain (REM) le lundi 18 mai 2026. Cette étape majeure est le fruit d'un travail de coordination étroite entre tous les partenaires de la mobilité dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'assurer une intégration harmonieuse au réseau de transport collectif et d'offrir de nouvelles alternatives de déplacement à la population.

Dès la mise en service de l'antenne Anse-à-l'Orme, le REM offrira un service de 5 h 30 à 1 h 30, dans toutes les directions. Les usagers sont invités à consulter l'application Chrono afin de prévoir leurs déplacements et de se familiariser avec leur nouvelle offre de service.

Un réseau de bus redessiné pour mieux connecter l'Ouest-de-l'Île au REM

La mise en service de l'antenne Anse‑à‑l'Orme du REM s'accompagne également d'une réorganisation des réseaux de bus. Elle a pour objectif d'améliorer la couverture du territoire et d'offrir des dessertes plus directes vers les pôles d'emploi, de services et de loisirs, tout en renforçant l'interconnexion entre les services de bus, du REM, du métro et des trains de banlieue.

Conjointement à la mise en service de l'antenne Anse-à-l'Orme du REM, la STM et exo déploieront leur nouveau réseau d'autobus dans leurs secteurs respectifs. Les informations relatives à la refonte du réseau de la STM et d'exo sont disponibles sur leur site web respectif.

Refonte du réseau bus | Société de transport de Montréal

Exo - Refonte du réseau d'autobus*

*Le service de transport collectif d'exo du 18 mai 2026 sera celui du samedi 17 mai, le 18 mai étant un jour férié.

Le plan de relève mis à jour lors de la mise en service de l'antenne Anse-à-l'Orme

En cas d'interruption du service du REM, l'ARTM et ses partenaires recommandent aux usagers d'emprunter, lorsque possible, les services existants d'autobus et de métro. De plus, en fonction du secteur et de la durée de l'interruption, des navettes de relève seront déployées afin d'offrir des options de mobilité supplémentaires à la clientèle.

En cas d'interruption de service, les usagers sont invités à consulter le site REM.info et à utiliser l'application Chrono.

Il est important de rappeler qu'aucun service d'autobus ne peut remplacer la fréquence ni la capacité du REM. Par conséquent, certaines périodes de forte affluence pourraient entraîner un achalandage élevé et des temps d'attente conséquents.

Le portrait complet des mesures prévues par secteur peut être consulté sur la page dédiée du site web de l'ARTM. Autrement, voici les principales mises à jour effectuées au plan de relève, qui prendront effet à partir du 18 mai :

Sur la Rive‑Sud, le plan de relève prévoit désormais d'acheminer les usagers vers le terminus Longueuil, en ayant recours aux navettes et au réseau régulier. Cette décision opérationnelle vise à assurer des déplacements plus sécuritaires et plus fiables pour les usagers, dans un contexte de forte congestion routière et de contraintes importantes au centre‑ville. Le terminus Longueuil offre des installations mieux adaptées pour accueillir et gérer de grands volumes de personnes, tout en facilitant l'interconnexion avec le métro et le réseau régulier d'autobus, avec des impacts réduits sur la circulation et l'espace public.

Opérateur Ligne Parcours RTL 720 Ile-des-Sœurs - Panama - Du Quartier - Brossard RTL 724 Panama - Terminus Longueuil / Métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke RTL 725 Brossard - Du Quartier - Terminus Longueuil / Terminus Longueuil / Métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke STM 568 Gare Centrale - Île-des-Sœurs

Du côté de l'antenne Deux‑Montagnes, la mise en service complète du REM entraîne le retrait progressif des mesures d'atténuation temporaires mises en place depuis la fermeture de la ligne de train de banlieue Deux-Montagnes. De plus, en cas d'interruption de service prolongée, des navettes de relève seront concentrées à la station de métro Côte-Vertu ainsi qu'aux stations Bois-Franc, Sainte-Dorothée et Deux-Montagnes du REM, afin de favoriser l'interconnexion avec les services existants d'autobus et de métro.

Opérateur Ligne Parcours STL 713 Sainte-Dorothée - Bois-Franc - Côte-Vertu STL 714 Deux-Montagnes - Côte-Vertu STL 715 Deux-Montagnes - Bois-Franc STL 716 Deux-Montagnes - Grand-Moulin - Sainte-Dorothée

Du côté du centre de l'Île de Montréal, des navettes seront également déployées pour relier les stations Côte-de-Liesse et Bois-Franc du REM à la station de métro Du Collège, lorsque requis.

Opérateur Ligne Parcours STM 522 Bois-Franc - Du Collège STM 526 Côte-de-Liesse - Du Collège STM 527 Côte-de-Liesse - Montpellier - Du Ruisseau - Bois-Franc

Pour le secteur de l'antenne Anse-à-l'Orme, les usagers seront invités à emprunter en priorité le réseau existant d'autobus qui mène vers la station de métro Côte-Vertu. De plus, des navettes seront déployées pour relier la station de métro Côte-Vertu à la station Bois-Franc du REM au besoin afin de favoriser l'interconnexion avec les réseaux existants d'autobus et de métro.

OPTC Ligne Parcours STM 521 Anse-à-l'Orme - Kirkland - Côte-Vertu STM 523 Anse-à-l'Orme - Kirkland - Fairview-Pointe-Claire STM 524 Anse-à-l'Orme - Kirkland - Fairview-Pointe-Claire - Des Sources - Bois-Franc STM 525 Anse-à-l'Orme - Kirkland - Fairview-Pointe-Claire - Des Sources - Côte-Vertu STM 528 Fairview-Pointe-Claire - Des Sources - Côte-Vertu

Une tarification intégrée au réseau métropolitain

Pour les usagers, le REM ne représente pas un coût additionnel, il s'intègre à la tarification existante et constitue une option de déplacement supplémentaire. Pour y accéder, il suffit de se munir d'un titre Tous modes A, AB, ABC ou ABCD, selon les zones traversées durant le déplacement.

Il est également possible de rehausser un titre mensuel BUS afin d'obtenir un titre Tous modes permettant l'utilisation du REM. Ce rehaussement, qui demeure avantageux pour la clientèle, peut être effectué dans les billetteries métropolitaines, les loges des stations de métro ainsi que dans les points de vente d'exo, moyennant un complément tarifaire correspondant à la différence entre les deux titres.

Pour en savoir plus sur la grille tarifaire et les titres applicables, les usagers sont invités à consulter le site web de l'ARTM : www.artm.quebec/grille-tarifaire.

Un accompagnement renforcé pour les usagers

Depuis plusieurs semaines, la STM et exo déploient diverses campagnes de communication afin de présenter les refontes de leurs services par autobus et les rabattements vers le REM qui entreront en vigueur lors de la mise en service de l'antenne Anse‑à‑l'Orme. Ces initiatives visent à soutenir la clientèle dans l'appropriation de sa nouvelle réalité de déplacement et à faciliter l'adaptation progressive aux changements apportés au réseau. De son côté, le REM a également lancé une vaste campagne d'information afin d'accompagner les usagers dans le dernier droit précédant l'ouverture officielle.

En complément, la clientèle peut compter sur un centre de service à la clientèle ainsi que sur une ligne téléphonique dédiée, REM‑INFO (1 833 736‑4636). Dès la mise en service de l'antenne Anse‑à‑l'Orme, des agents d'information seront présents dans les stations de 6 h à 22 h, sept jours sur sept, afin de renseigner la clientèle sur les services du REM et des réseaux de bus, de soutenir l'achat de titres de transport et d'orienter les usagers dans leurs déplacements.

L'ensemble des partenaires du réseau REM demeurent pleinement mobilisés pour assurer une transition fluide et accompagner la clientèle dans l'adaptation à cette nouvelle offre de transport. Des équipes terrain, des outils numériques et des communications coordonnées seront déployés afin de soutenir les usagers et de répondre aux besoins tout au long de cette période.

Citations

Autorité régionale de transport métropolitain

« Concrètement, l'ouverture de l'antenne Anse‑à‑l'Orme du REM, ça veut dire plus de choix pour se déplacer, sans payer plus cher. L'important pour l'ARTM et ses partenaires est que ce nouveau service s'intègre bien au reste du réseau et que les gens puissent profiter pleinement de ce nouveau service, dès le jour un. »

-- Benoit Gendron, directeur général de l'Autorité régionale de transport métropolitain

REM

« La mise en service de l'antenne Anse‑à‑l'Orme marque une autre étape importante dans le déploiement du REM à l'échelle métropolitaine. Cette ouverture est le résultat d'un important travail de coordination avec l'ensemble des partenaires de la mobilité afin de livrer une infrastructure prête, intégrée et au service des déplacements quotidiens des usagers. Nous saluons le niveau de préparation des réseaux partenaires, qui est essentiel pour assurer une transition fluide dès la mise en service du REM. »

-- Denis Andlauer, vice‑président, Stratégies de transport, de CDPQ Infra

STM

« La mise en service de l'antenne Anse-à-l'Orme du REM constitue une excellente nouvelle pour la mobilité dans l'Ouest-de-l'Île. Elle s'accompagne d'une refonte majeure de notre réseau d'autobus dans le secteur du Centre-Nord et de l'Ouest-de-l'Île, qui viendra améliorer concrètement les déplacements locaux. Cette transformation d'envergure touche près de 80 lignes de notre réseau, dans six arrondissements et neuf villes liées, et vise à offrir un réseau plus performant, mieux arrimé au REM et davantage adapté aux besoins de mobilité actuels et futurs. »

-- Marie-Claude Léonard, directrice générale de la STM

exo

« L'arrivée du REM constituera un gain important en matière de mobilité et de connectivité avec l'ensemble de la région métropolitaine. Cette intégration contribuera à améliorer l'efficacité globale du transport collectif dans le secteur. Exo accompagnera cette évolution en adaptant son réseau d'autobus dans le secteur de la Presqu'Île. Ce nouveau réseau a été conçu pour faciliter l'accès au REM grâce à des trajets plus directs, pour simplifier les correspondances, et à offrir une expérience de mobilité plus fluide et efficace. »,

-- Marc Rousseau, directeur général d'exo.

À propos

Autorité régionale de transport métropolitain

Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) planifie, organise, finance, développe et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Pour ce faire, l'ARTM travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

REM

Le Réseau express métropolitain (REM) est un nouveau réseau intégré de transport collectif de 67 km et 26 stations qui vise à relier à la fois le centre-ville de Montréal, la Rive-Sud, l'Ouest-de-l'Île, la Rive-Nord et l'aéroport Montréal-Trudeau par la mise en service d'un métro léger entièrement automatisé et électrique. Proposant un service à haute fréquence, le REM sera en service 7 jours sur 7, 20 heures par jour et sera connecté aux trois principales lignes du métro de Montréal.

STM

Entreprise publique de transport collectif, la Société de transport de Montréal (STM) est au cœur du développement durable de la région de Montréal. À juste coût, elle exploite et maintient un réseau performant et intégré - métro et bus - qu'elle contribue à développer. Forte de l'engagement de près de 11 000 employés et de ses partenaires, la STM assure à ses clients un service sécuritaire, fiable, rapide, convivial et accessible. La STM est la 3e société de transport collectif en Amérique du Nord, derrière New York et Toronto. Le métro compte quatre lignes desservant 68 stations sur 71 km de tunnel souterrain tandis que 2 000 bus couvrent 500 km2 sur l'île de Montréal. Son budget annuel est de 1,7 G$. Elle assure plus de 80 % des déplacements en transport collectif dans la région de Montréal. Pour plus d'information, consulter stm.info.

exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

STL

Comptant sur une équipe dévouée de plus de 1 000 employé.es, la STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 50 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval.

RTL

Le Réseau de transport de l'agglomération de Longueuil (RTL) assure la mobilité des personnes sur le territoire de l'agglomération de Longueuil. Levier de transformation sociale, économique et environnementale, il soutient la communauté par des solutions innovantes, performantes et bien adaptées à ses besoins. Alliés précieux dans la lutte contre les changements climatiques, le RTL, ses employés et ses usagers sont fiers de prendre ensemble la voie du changement et de la mobilité durable pour léguer un meilleur héritage aux générations futures.

SOURCE Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)

Pour plus d'informations : Isabella Brisson-Urdaneta, Conseillère, Relations publiques et gouvernementales, ARTM, [email protected]; Francis Labbée, Directeur adjoint, relations médias, CDPQ Infra, [email protected]; Rosalie Lavoie, Relations médias, exo, [email protected]; Anne-Sophie Harrois, Conseillère communications et affaires publiques, STL, [email protected]; Laurence Houde-Roy, Conseillère corporative - affaires publiques, STM, [email protected]; Laurence Plourde-Mainville, Conseillère experte aux affaires publiques RTL, [email protected]