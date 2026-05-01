Grille tarifaire 2026-2027 : l'ARTM maintient l'indexation tarifaire moyenne à 3% pour le transport collectif

Un équilibre entre accessibilité pour les usagers et pérennité du réseau

MONTRÉAL, le 1er mai 2026 /CNW/ - L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) présente les ajustements tarifaires qui entreront en vigueur le 1er juillet prochain dans le réseau de transport collectif de la région métropolitaine de Montréal.

Consciente de l'importance du transport collectif dans le quotidien de centaines de milliers de citoyens, l'ARTM a choisi de maintenir l'indexation tarifaire moyenne à 3 % pour l'année 2026-2027, soit le seuil minimal prévu par la stratégie de financement 2025-2028 convenue avec la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et le gouvernement du Québec.

Chaque année, la loi encadrant l'ARTM prévoit une indexation des tarifs. En respectant la cible d'indexation moyenne des tarifs de 3 % par année, le conseil d'administration de l'ARTM souhaite limiter l'impact sur les usagers, tout en assurant une gestion responsable des finances et la qualité des services offerts.

« Nous sommes pleinement conscients de l'impact que représente l'indexation annuelle dans un contexte où le coût de la vie exerce une pression importante sur les ménages. Notre priorité est de préserver l'accessibilité du transport collectif, sur lequel les citoyens comptent chaque jour, tout en assurant la stabilité financière et la pérennité du réseau », a déclaré Benoît Gendron, directeur général de l'ARTM.

Faits saillants - grille tarifaire 2026-2027

À compter du 1er juillet 2026, la majorité des titres de transport feront l'objet d'une indexation moyenne d'environ 3 % , en cohérence avec la stratégie tarifaire de l'ARTM.

, en cohérence avec la stratégie tarifaire de l'ARTM. Aucune augmentation des titres unitaires , incluant les titres 1 et 2 passages Bus ainsi que les titres Tous modes (A, AB, ABC et ABCD).

, incluant les titres 1 et 2 passages Bus ainsi que les titres Tous modes (A, AB, ABC et ABCD). Augmentation uniforme en dollars des titres mensuels Tous modes , soit : +5,50 $ pour le tarif ordinaire ; +3,25 $ pour le tarif réduit.

, soit : Ajustement du titre mensuel Bus , avec une augmentation de : +4,75 $ pour le tarif ordinaire ; +3,00 $ pour le tarif réduit.

, avec une augmentation de :

Retrait des titres transitoires pour le REM sur la Rive-Sud

Les titres transitoires pour le REM sur la Rive-Sud avaient été introduits en 2023 dans le cadre de la refonte tarifaire afin de faciliter la transition vers les titres Tous modes pour les usagers du corridor du pont Champlain. Cette période de transition arrive à échéance en 2026. À compter du 1er juillet, les usagers du REM sur la Rive-Sud devront donc se procurer les titres Tous modes requis pour leurs déplacements en REM et en autobus.

Ainsi, les titres suivants seront retirés de la grille tarifaire 2026-2027 :

Dix (10) passages, Transit RTL/REM ;

Mensuel, Transit RTL/REM ;

Mensuel, SJU-VR-CRC-REM ;

Mensuel, LR-ROUS-REM ;

Mensuel, CRC-Marieville-REM ;

Mensuel, VR St-Hyacinthe-REM.

Grilles tarifaires

Pour prendre connaissance de la tarification qui sera en vigueur dans la région métropolitaine de Montréal à compter du 1er juillet 2026, consultez la section Titres et grilles tarifaires du site Web de l'ARTM :

Transport collectif régulier : artm.quebec/grille-tarifaire/

Transport adapté : artm.quebec/titres-ta/

À propos de l'ARTM

Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'Autorité régionale de transport métropolitain planifie, organise, finance, développe et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Pour ce faire, l'Autorité travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

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SOURCE Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)

Information aux médias : Équipe des relations médias, [email protected]