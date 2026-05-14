Les navettes fluviales sont de retour pour la saison 2026 ! Cet incontournable de l'été montréalais sera disponible dès le 22 mai

Pour se rendre au travail ou pour accéder aux grands événements et festivals de la grande région de Montréal, les usagers des navettes fluviales bénéficieront encore cette année de six liaisons desservant Montréal, Boucherville, Longueuil et Varennes. Chaque saison estivale, la navette fluviale offre une solution de transport supplémentaire, qui permet un gain de temps pour les usagers en leur faisant éviter les embouteillages et les contraintes liées au transport routier.

À retenir pour la saison 2026

Cette année, le service de navettes fluviales commencera le 22 mai pour l'ensemble des six liaisons. Les horaires continuent d'être adaptés aux besoins variés des citoyens, que ce soit pour les déplacements liés au travail, aux études, ou aux loisirs, ou pour assister aux grands événements tenus aux îles Sainte‑Hélène et Notre‑Dame. À titre d'exemple, le premier départ des navettes N1, N2 et N3 ont lieu entre 6 h et 6 h 30, du lundi au vendredi, dès le 22 mai. De plus, la liaison N4, reliant le Vieux‑Port de Montréal, l'île Sainte‑Hélène et Longueuil, offrira encore cette année un service prolongé jusqu'à 23 h, les jeudis, vendredis, samedis et dimanches, permettant ainsi aux usagers de profiter davantage de leur soirée.

Visitez le site Web de l'ARTM pour consulter l'horaire détaillé : ARTM - Les navettes fluviales

Les navettes fluviales offrent un moyen de transport fiable et abordable permettant de se déplacer d'une rive à l'autre du fleuve. Elles s'intègrent facilement aux autres modes de transport collectif grâce à une interconnexion simplifiée avec le réseau de métro et de bus ainsi que les stations BIXI, et sont accessibles sans frais supplémentaires pour les détenteurs de certains titres sur les cartes OPUS.

La proximité des quais avec les réseaux cyclables permet aux usagers de se rendre à destination facilement. Il est toujours possible pour les usagers d'embarquer leur vélo à bord, sans frais supplémentaires.

Astuces pour se déplacer efficacement

Consultez le calendrier et l'horaire complet :

Chrono

Google Maps

Réservez une place à bord dès le 15 mai 2026*. Rendez-vous sur le site Web des opérateurs :

*Les places à bord des navettes fluviales étant limitées, la réservation au préalable est fortement recommandée pour garantir sa place à l'heure désirée.

Procurez-vous un titre de transport valide :

Titre unitaire pour un passage (aller simple) disponible à 6 $ jusqu'au 30 juin et à 7 $ à partir du 1 er juillet.

juillet. Les détenteurs de certains titres de transport achetés sur la carte OPUS peuvent monter à bord de l'ensemble des navettes sans frais supplémentaires.

peuvent monter à bord de l'ensemble des navettes sans frais supplémentaires. La navette fluviale N1 entre Boucherville et Montréal-Mercier demeure gratuite.

Les enfants de 11 ans et moins voyagent gratuitement à bord, lorsqu'ils sont accompagnés d'une personne de 14 ans et plus détenant un titre valide.

Retour sur la saison 2025

La saison 2025 des navettes fluviales, qui s'est déroulée du 17 mai au 31 octobre, a connu une forte croissance avec plus de 543 600 déplacements, soit une hausse de 18 % par rapport à 2024. L'achalandage a particulièrement augmenté sur les lignes N4, N5 et N2, confirmant l'intérêt grandissant des usagers pour ce mode de transport.

L'expérience client a aussi été améliorée grâce à l'aménagement d'un nouveau quai et à la modernisation des installations d'accueil à Pointe‑aux‑Trembles. Avec un taux de satisfaction de 94 %, les navettes fluviales demeurent perçues comme un mode de transport agréable et distinctif, offrant une expérience à la fois dépaysante et à l'abri du trafic routier.

Ce projet est réalisé grâce à la contribution financière de l'ensemble des villes sur le territoire de l'ARTM, du gouvernement du Québec dans le cadre de la stratégie maritime et des mesures mises en place pour atténuer les effets des travaux de réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Citations

« Les navettes fluviales constituent une option de déplacement estivale appréciée, qui vient bonifier l'offre de transport dans la région métropolitaine de Montréal. Pour la saison 2026, nous sommes heureux de reconduire le financement pour maintenir le service sur l'ensemble des liaisons, y compris la gratuité sur la ligne entre Boucherville et Montréal-Mercier, à titre de mesure d'atténuation durant les entraves majeures requises pour la réfection du tunnel Louis‑Hippolyte‑La Fontaine. Cette initiative permet d'offrir une expérience de déplacement conviviale tout en favorisant des choix de mobilité durable. »

-- Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Les navettes fluviales, c'est une façon pratique de se déplacer en empruntant le Saint-Laurent. Et on le fait en mettant en valeur la beauté de notre fleuve. Ce faisant, on développe un moteur de mobilité tout en renforçant notre expertise maritime. Les navettes fluviales s'inscrivent dans notre vision d'une mobilité durable qui facilite la vie de nos citoyens au quotidien. C'est du concret. »

-- Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

« Comme députée de Pointe-aux-Trembles, je vois chaque année à quel point les navettes fluviales font partie du quotidien et de l'identité de l'Est de Montréal. Comme ministre responsable de la Métropole, je suis fière que notre gouvernement continue d'investir dans des solutions de mobilité concrètes, accessibles et durables, qui rapprochent les citoyens de leur fleuve tout en facilitant leurs déplacements. Les navettes fluviales, c'est une façon intelligente de mieux connecter notre métropole, de réduire la congestion et de redonner toute sa place au Saint-Laurent dans la vie des Montréalais et de tous nos visiteurs. »

-- Chantal Rouleau, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Les navettes fluviales offrent aux citoyens une façon simple, efficace et agréable de se déplacer, tout en évitant la congestion routière. À l'ARTM, nous sommes très fiers de piloter ce projet pilote qui permet de redécouvrir le fleuve comme un véritable axe de déplacement. Aujourd'hui, les navettes fluviales sont devenues un mode de transport essentiel du réseau de transport collectif montréalais, apprécié autant pour sa fiabilité que pour l'expérience unique qu'il propose. »

-- Benoit Gendron, directeur général de l'Autorité régionale de transport métropolitain

À propos de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)

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Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'ARTM planifie, organise, finance, développe et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Pour ce faire, l'ARTM travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

SOURCE Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)

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