Mise en service d'un pont unique au Québec, à Saint-Clément

SAINT-CLÉMENT, QC, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Les citoyens de Saint-Clément peuvent désormais circuler sur un tout nouveau pont pour traverser la rivière Sénescoupé. La députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom du ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien.

« Avec l'ouverture de ce nouveau pont, nous offrons désormais aux usagers un lien durable. Ce projet constitue un symbole fort de notre engagement à moderniser et à assurer la pérennité de nos infrastructures. De plus, le caractère innovant de la conception et la méthode de construction de ce pont témoignent de l'ingéniosité et de l'expertise du personnel impliqué. »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Ce nouveau lien routier représente un gain majeur pour de nombreux citoyens de Saint-Clément qui l'empruntent quotidiennement. Je me réjouis d'inaugurer enfin ce pont tant attendu depuis plus de dix ans par la communauté et les usagers de la route. Avec son rouge éclatant, il rappelle à la fois la force des racines de la communauté clémentoise et son regard tourné vers l'avenir. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Le pont Rouge incarne la force de notre communauté : il relie les gens, soutient notre économie et symbolise notre volonté de bâtir un avenir durable pour Saint-Clément et la MRC des Basques. »

Manon-Josée D'Auteuil, mairesse de Saint-Clément

Faits saillants

Le nouveau pont Rouge de Saint-Clément, d'une longueur de 109 mètres et comptant trois travées, a une section centrale composée d'une immense arche en acier, ainsi qu'un tablier supérieur formé de poutres d'acier et d'une dalle de béton. Il s'agit de la première structure au Québec développée selon ce modèle.

Ce projet s'est concrétisé grâce au développement de méthodes innovantes, notamment pour l'installation des arches : des sections ont été assemblées de chaque côté de la rivière sur des consoles pivotantes, puis ont été abaissées au moyen de câbles jusqu'à ce qu'elles soient connectées au centre de la portée du pont. De plus, la construction du pont s'est effectuée exclusivement à partir du haut des deux falaises situées de part et d'autre de la rivière, afin de limiter l'empreinte du projet sur le milieu.

La sécurité routière a également été améliorée dans le secteur grâce au réaménagement de la rue du Pont sur une longueur de près de 1,2 km.

Les éléments structuraux du nouveau pont ont été peints en rouge, afin de commémorer l'aspect patrimonial du tout premier pont Rouge. Cette structure de bois, qui permettait de traverser la rivière Sénescoupé, avait été construite en 1904, démolie en 1939, puis reconstruite la même année.

Le Ministère prévoit démanteler l'ancienne structure d'ici la fin de l'année 2026. Le secteur sera aussi naturalisé et un belvédère sera reconstruit.

Le projet représente un investissement global estimé à 24,4 M$.

Sources : Mona-Kim Lechasseur, Directrice des communications et des relations de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 805-5939; Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 415 554-0551; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724