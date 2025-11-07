/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Québec inaugure le nouveau pont Rouge à Saint-Clément/
07 nov, 2025, 07:00 ET
SAINT-CLÉMENT, QC, le 6 nov. 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, au nom du ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, invite les représentants des médias à une prise d'images soulignant l'inauguration du nouveau pont Rouge de Saint-Clément.
Cet événement aura lieu :
DATE :
Le 7 novembre 2025
HEURE :
14 h 30
LIEU :
Accès au stationnement par la route Sainte-Anne
1, route Sainte-Anne, Saint-Clément (Québec) G0L 2N0
Lien Google Maps :
https://maps.app.goo.gl/grDMKcKtq9Y9dWqK9
Le port d'équipements de sécurité individuel sera obligatoire pendant toute la visite.
Accréditation obligatoire
Pour participer à la conférence de presse, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant à [email protected].
SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable
Source : Mona-Kim Lechasseur, Directrice des communications et des relations de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 805-5939, [email protected]
