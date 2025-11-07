Avis aux médias - Prise d'images en lien avec le transport actif à Baie-Saint-Paul
07 nov, 2025, 12:00 ET
BAIE-SAINT-PAUL, QC, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, et la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa, invitent les représentants des médias à une prise d'images, au cours de laquelle il sera question de mesures favorisant le transport actif.
Cet événement aura lieu :
DATE :
Le 9 novembre 2025
HEURE :
9 h
LIEU :
Passerelle cyclo-piétonne
Accréditation obligatoire
Pour participer à l'activité de presse, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant à : [email protected]
SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable
Source : Mona-Kim Lechasseur, Directrice des communications et des relations de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 805-5939, [email protected]
