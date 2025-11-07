Avis aux médias - Prise d'images en lien avec le transport actif à Baie-Saint-Paul

BAIE-SAINT-PAUL, QC, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, et la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa, invitent les représentants des médias à une prise d'images, au cours de laquelle il sera question de mesures favorisant le transport actif.

Cet événement aura lieu :

DATE : Le 9 novembre 2025



HEURE : 9 h



LIEU : Passerelle cyclo-piétonne

Stationnement chez L'Espace coiffure

2, rue de l'Usine

Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 1Y1

Accréditation obligatoire

Pour participer à l'activité de presse, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant à : [email protected]

