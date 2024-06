Mise en place d'un projet pilote : implantation d'une première chaussée à voie centrale bidirectionnelle

SHERBROOKE, QC, le 18 juin 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest, annoncent un projet pilote portant sur l'implantation d'un aménagement de type chaussée à voie centrale bidirectionnelle (CVCB), aussi connu sous le nom de « chaucidou ».

La Ville de Bromont sera la première au Québec à implanter une CVCB à la suite de l'entrée en vigueur du projet pilote visant à évaluer la cohabitation des différents usagers de la route sur ce type de chaussée.

D'autres municipalités pourraient également être autorisées à participer au projet pilote, dans un nombre limité, puisque l'implantation de tels aménagements en est à un stade expérimental. Les municipalités peuvent proposer des sites au Ministère pour évaluation.

Citations

« Notre gouvernement est toujours en quête d'innovation en matière de gestion de la circulation en vue d'assurer des déplacements sécuritaires. Il s'agit d'une première au Québec, qui pourrait inspirer d'autres villes à la recherche de solutions pour favoriser la sécurité des cyclistes et des autres usagers vulnérables à un endroit où les options traditionnelles d'aménagements cyclables sont limitées. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Je salue l'initiative de la Ville de Bromont, qui agira à titre de précurseur en ouvrant la voie à l'implantation de ce type d'aménagement sur son réseau routier municipal. Cette mise à l'essai comble un besoin exprimé par la Municipalité, et elle constitue une occasion de favoriser un mode de transport actif pour les citoyens. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi

« Nous sommes fiers d'annoncer une première au Québec, soit la mise en place d'une chaussée à circulation douce (chaucidou) ici, à Bromont. Ce projet innovant témoigne de notre engagement à promouvoir des solutions de mobilité durable et à inspirer l'action dans notre communauté, et même au-delà. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable nous a accordé son soutien en modifiant le Code de sécurité routière et ses normes, rien de moins. Nos équipes d'ingénieurs, ainsi que de nombreux collaborateurs, ont travaillé sans relâche pour en assurer la réussite. Chaque aspect a été soigneusement étudié pour garantir la sécurité et l'efficacité de ce nouvel aménagement. Il est d'ailleurs encourageant de constater que d'autres villes ont déjà manifesté leur intérêt pour notre initiative en communiquant avec notre équipe, et c'est avec grand plaisir que nous partagerons avec elles les informations pertinentes. »

Louis Villeneuve, maire de Bromont

Faits saillants

Le concept, basé sur des aménagements européens, a également été adopté aux États-Unis et ailleurs au Canada , notamment à Ottawa et à Victoria.

, notamment à et à Victoria. La CVCB est formée d'une voie centrale bidirectionnelle bordée de deux voies polyvalentes (VP).

Ces dernières sont principalement réservées à la circulation d'usagers dits vulnérables, tels les piétons et les cyclistes.

Les conducteurs de véhicules routiers doivent circuler sur la voie centrale, mais sont autorisés à empiéter sur la VP située à leur droite lorsqu'ils croisent avec un autre véhicule routier en sens inverse.

Avant d'empiéter sur la VP, les conducteurs de véhicules routiers doivent ralentir et céder le passage à tout usager vulnérable qui s'y trouve, et retourner dans la voie centrale dès que l'autre véhicule est derrière.

La CVCB pourra être aménagée sur des routes à basse vitesse, là où la limite de vitesse est de 50 km/h ou moins.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Geneviève Tremblay, Conseillère stratégique, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 654-8246, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724