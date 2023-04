MONTRÉAL , le 8 avril 2023 /CNW/ - PricewaterhouseCoopers Inc. (le « Contrôleur ») a obtenu le 24 mars 2023 une ordonnance de la Cour supérieure du Québec approuvant la mise en place d'un processus de sollicitation d'investissement et de vente (« PSIV ») pour certains actifs de Groupe Sélection (la « Compagnie ») par le biais de son aviseur PricewaterhouseCoopers Corporate Finance LLC (« l'Aviseur PSIV »).

Ainsi, en vertu du PSIV, le Contrôleur sollicite des offres pour et au nom de la Compagnie pour un ou des investissements dans, ou l'achat d'une partie ou de la totalité des biens de la Compagnie. Le PSIV vise à générer de l'intérêt pour une restructuration de GS, ou pour l'entreprise ou ses actifs, afin de maximiser le rendement des actifs de GS et de jeter potentiellement les bases d'un plan de compromis ou d'arrangement pour toutes les parties prenantes de Groupe Sélection.

La direction de la Compagnie a aussi préparé un plan de relance qu'elle pourrait être en mesure de partager avec des parties intéressées.

Les procédures du PSIV ont débuté le 31 mars 2023 avec la transmission d'une lettre de sollicitation aux parties potentiellement intéressées. La date limite de soumission des lettres d'intention non contraignantes par les soumissionnaires qualifiés est le 28 avril 2023, avec comme cible une date de clôture de transaction au plus tard le 31 juillet 2023. Les parties intéressées souhaitant obtenir plus d'informations sur les procédures PSIV peuvent consulter le site Web du contrôleur : www.pwc.com/ca/groupeselection

Pour toute information concernant le PSIV, nous vous prions de contacter l'Aviseur PSIV à l'attention de Frederic Bouchard ([email protected]) ou Eric Lemay ([email protected]).

Pour toute demande d'information relative au processus de LACC, veuillez vous adresser au Contrôleur, M. Christian Bourque ([email protected]).

Renseignements: Chiara Battaglia, 514-833-3337, [email protected]