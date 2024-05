Mise en marché de proximité et agrotourisme - 4 M$ pour favoriser l'achat de proximité des produits agroalimentaires

QUÉBEC, le 31 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce un soutien de 4 millions de dollars afin de favoriser l'achat de produits directement auprès des producteurs agricoles et des transformateurs artisans.

La députée d'Iberville et adjointe gouvernementale au bien-être animal, Mme Audrey Bogemans, en a fait l'annonce aujourd'hui, à l'occasion du lancement de la saison des marchés publics, au nom du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne. L'initiative ministérielle Proximité 2024-2026 appuie les initiatives de mise en marché de proximité et d'agrotourisme, autant collectives qu'individuelles.

La mise en marché de proximité est un levier de développement important à la fois pour les entreprises bioalimentaires et pour les territoires. Elle permet par exemple de soutenir la planification commune de la mise en marché de produits locaux ou encore de financer des projets visant à mieux positionner les produits d'une entreprise sur les marchés de proximité. En outre, en établissant un lien plus direct avec les consommateurs, les entreprises sont en mesure de mieux saisir la demande et donc d'adapter leur offre de produits.

La période de dépôt des projets débutera le 3 juin 2024 et se poursuivra jusqu'au 31 octobre 2024 ou jusqu'à l'épuisement des crédits, selon la première éventualité.

Citations

« Je suis très heureux de ce nouvel appui qui favorisera la mise en marché de proximité et contribuera à rapprocher encore davantage les consommateurs de ceux et celles qui nous nourrissent! Les projets soutenus permettront d'offrir aux Québécois et Québécoises encore plus de produits frais et de qualité. J'invite les entreprises et les regroupements d'entreprises de partout sur le territoire à soumettre leurs projets. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« L'été arrive à grands pas, et c'est le moment idéal pour aller découvrir ce qui se fait de mieux en agriculture, partout et tout près! Laissez-vous surprendre par la richesse du terroir et l'authenticité des producteurs. Tous y gagneront, même vos papilles! »

Audrey Bogemans, députée d'Iberville et adjointe gouvernementale au bien-être animal

Faits saillants

Rappelons qu'au Québec, une entreprise agricole sur cinq vend directement aux consommateurs, soit dans un marché public, soit par la vente de paniers ou encore directement à la ferme.

L'an dernier, l'initiative a permis de soutenir 132 projets pour des aides totales offertes totalisant 2,75 millions de dollars.

À titre de complément des autres réseaux de distribution alimentaire, les circuits de mise en marché de proximité favorisent la diversification des sources de revenus des entreprises bioalimentaires et donnent, dans certains cas, une valeur ajoutée à leurs produits.

La nouvelle mouture de l'initiative présente entre autres une bonification des aides financières pour les projets visant des produits biologiques ainsi que pour ceux qui concernent une entreprise de la relève agricole.

Lien connexe

Initiative ministérielle Proximité

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Renseignements: Source : Sophie J. Barma, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Cell. : 581 993-5016, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]