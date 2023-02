Mise en ligne du service ImpôtNet Québec - La saison des impôts 2022 est officiellement amorcée

QUÉBEC, le 20 févr. 2023 /CNW/ - Revenu Québec annonce que le service ImpôtNet Québec est maintenant en ligne et qu'il est dès aujourd'hui possible de transmettre les déclarations de revenus pour l'année d'imposition 2022 qui sont produites électroniquement au moyen d'un logiciel autorisé. Il s'agit, pour les Québécoises et les Québécois, de la façon la plus simple, la plus fiable et la plus efficace de s'acquitter de leurs obligations fiscales et de recevoir le plus rapidement possible les remboursements auxquels ils pourraient avoir droit.

Pour la prochaine période des impôts, les dates importantes à retenir sont les suivantes :

Date limite de production pour les particuliers 1er mai 2023 Date limite de production pour les particuliers déclarant des revenus d'entreprise

et leur conjoint ou conjointe 15 juin 2023 Date limite de paiement de tout solde dû pour éviter la pénalité pour production tardive et les intérêts 1er mai 2023

Pour vos questions sur les impôts, on est les mieux placés pour vous répondre

Revenu Québec est un allié des citoyens et des citoyennes en ce qui concerne la production de leur déclaration de revenus. C'est dans cette optique qu'il lance également aujourd'hui sa campagne publicitaire annuelle, sous le slogan « Pour vos questions sur les impôts, à Revenu Québec, on est les mieux placés pour vous répondre ». Dans le but de joindre une plus large audience et de toujours mieux répondre aux besoins de la clientèle, la campagne a été bonifiée cette année par l'ajout de plusieurs nouveautés, dont des publicités télé et un volet destiné à la communauté étudiante.

De plus, la plateforme numérique justepourtous.ca renferme des réponses à une multitude de questions courantes, rédigées de façon simple pour faciliter la compréhension. Elle permet également d'obtenir plusieurs conseils pour remplir sa déclaration de revenus soi-même.

Recevez vos documents par voie électronique

Par ailleurs, Revenu Québec offre désormais aux particuliers la possibilité de recevoir par voie électronique uniquement toutes les communications qui peuvent être transmises en ligne via l'espace sécurisé Mon dossier pour les citoyens. Les particuliers peuvent ainsi, de façon rapide et pratique, accéder aux documents et recevoir une notification par courriel lorsqu'une nouvelle communication est déposée. Il s'agit également d'un petit geste qui fait une grande différence d'un point de vue écologique. Pour savoir comment consentir à l'envoi de communications par voie électronique uniquement, voyez la page Mon dossier pour les citoyens.

Revenu Québec continue d'appuyer le Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles

Parce qu'il a à cœur de soutenir les clientèles vulnérables et de s'assurer qu'elles bénéficient de l'ensemble des sommes qui leur revient, Revenu Québec appuie une fois de plus cette année le Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles, qu'il administre conjointement avec l'Agence du revenu du Canada. Bon an mal an, le programme permet à 165 000 personnes ayant un revenu modeste et une situation fiscale simple d'obtenir de l'aide pour remplir leurs déclarations de revenus, et ce, grâce à la participation de 3 000 bénévoles. Pour en savoir plus, consultez la page Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles.

Faits saillants de l'année d'imposition 2021

Près de 6,9 millions de particuliers ont produit une déclaration de revenus et l'ont transmise à Revenu Québec.

Le mode de transmission électronique a continué de gagner en popularité. 89 % des particuliers ont utilisé cette méthode pour transmettre leur déclaration.

Une majorité de particuliers, soit 77,5 %, avaient droit à un remboursement (contre 21,8 % qui avaient un solde à payer). La proportion importante de remboursements s'explique par l'octroi du 500 $ à titre de montant ponctuel pour pallier la hausse du coût de la vie.

Au total, Revenu Québec a remis des remboursements totalisant plus de 7,5 milliards de dollars aux Québécoises et aux Québécois.

