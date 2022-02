Mise en ligne du service ImpôtNet Québec - De nombreux outils pour accompagner les Québécois dans la production de leur déclaration de revenus

QUÉBEC, le 21 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Revenu Québec informe les citoyens et les préparateurs professionnels que le service ImpôtNet Québec est maintenant en ligne. Les Québécois qui l'utilisent pour transmettre leur déclaration de revenus à l'aide d'un logiciel certifié pourront recevoir leur remboursement d'impôt jusqu'à deux fois plus vite que s'ils transmettent leur déclaration par la poste.

En plus d'être simple à utiliser, ce service permet aux citoyens de limiter les risques d'erreurs dans la production de leur déclaration. Autre avantage : il permet de profiter d'un traitement accéléré de leur dossier, soit un délai de 14 jours suivant la réception de la déclaration, plutôt que 28 jours pour une déclaration papier.

La date limite de production de la déclaration de revenus est le 30 avril. Toutefois, puisque cette journée est un samedi, Revenu Québec considérera comme reçus à temps les déclarations et les paiements transmis au plus tard le jour ouvrable suivant, soit le 2 mai 2022 à minuit.

Voici toutes les dates importantes à retenir pour la prochaine saison des impôts :

Date limite de production pour les particuliers 2 mai 2022 Date limite de production pour les particuliers déclarant des revenus d'entreprise

et leur conjoint 15 juin 2022 Date limite de paiement de tout solde dû pour éviter la pénalité pour production tardive

et les intérêts 2 mai 2022

Les citoyens peuvent consulter le site Internet de Revenu Québec pour prendre connaissance des principaux changements pour l'année d'imposition 2021.

Retour de la démarche simplifiée pour déduire les dépenses de télétravail

Afin de faciliter la vie des citoyens qui ont dû travailler de leur domicile en raison de la pandémie, l'utilisation de la méthode à taux fixe temporaire permettant de demander la déduction pour dépenses relatives au télétravail est prolongée pour les années d'imposition 2021 et 2022. Celle-ci permet, sous réserve de certaines conditions, d'opter pour une déduction fixe de 2 $ par jour de télétravail. Par ailleurs, le montant maximal pouvant être réclamé est augmenté à 500 $ par année, et le nombre de journées admissibles passe à 250 jours par année.

Il est également possible d'utiliser la méthode détaillée, basée sur les dépenses réelles, auquel cas l'employeur devra fournir le formulaire Conditions générales d'emploi (TP-64.3). Afin d'aider les citoyens à choisir la méthode la plus appropriée en fonction de leur situation, le ministère des Finances a mis à jour l'outil de calcul interactif disponible au www.finances.gouv.qc.ca.

Pour vos questions sur les impôts, on est les mieux placés pour vous répondre

Dans le but d'accompagner la clientèle et de l'aider à exercer ses responsabilités fiscales, Revenu Québec met à nouveau en ligne la plateforme numérique justepourtous.ca, qui bénéficie cette année d'une refonte complète. Les citoyens y trouveront encore plus de réponses à leurs questions les plus fréquentes. L'information y est classée par profil et est illustrée, entre autres, sous forme de questions-réponses. Le tout dans un langage simple et facile à comprendre. Cette plateforme va de pair avec une toute nouvelle campagne publicitaire qui sera diffusée partout au Québec. Adoptant un ton léger et humoristique, son but est de rappeler aux Québécois que Revenu Québec est leur allié dans la production de leur déclaration de revenus.

Des séances virtuelles ou en présentiel du Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles

Les personnes à faible revenu et ayant une situation fiscale simple peuvent obtenir du soutien pour remplir leurs déclarations de revenus grâce au Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles. Appuyé par Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada, le service les aide à recevoir les prestations et les crédits d'impôt auxquels elles ont droit. Encore une fois cette année, des séances de préparation des déclarations de revenus en présentiel ou des séances virtuelles pourront être offertes par les organismes participants, selon leur préférence et les règles de santé publique en vigueur. Pour plus d'information sur le service d'aide en impôt ou pour vous impliquer en tant que bénévole, visitez le revenuquebec.ca/benevole.

La dernière année d'imposition en quelques chiffres clés

Le mode de transmission électronique a encore une fois été largement privilégié par les Québécois pour l'année d'imposition 2020. En effet, 88,7 % d'entre eux y ont eu recours, ce qui représente plus de 5,9 millions de déclarations.

Québécois Une majorité de citoyens avaient droit à un remboursement, soit 52,7 %, contre 39,7 % qui avaient un solde à payer. Il est donc avantageux de produire sa déclaration le plus tôt possible.

Plus de 95 % des citoyens ont produit leur déclaration de revenus dans les délais prescrits, sans que Revenu Québec ait à intervenir.

Le revenu total moyen était de 51 802,16 $.

