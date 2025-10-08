Mise en ligne de deux nouveaux référentiels géographiques en données ouvertes

QUÉBEC, le 8 oct. 2025 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) annonce aujourd'hui la mise en ligne de deux nouveaux référentiels géographiques, disponibles en données ouvertes : le Référentiel québécois des adresses (RQA) et le Référentiel québécois du réseau routier (RQRR). Ces référentiels, riches en informations, répondent à une grande variété de besoins et s'adressent à une clientèle variée, notamment aux aménagistes, aux chercheurs et chercheuses ainsi qu'à la population générale.

Le RQA regroupe des adresses municipales géolocalisées détaillées, fiables, uniformes et à jour. Il constitue la référence en matière d'adresses pour l'ensemble du territoire québécois. Grâce à cette source unique et complète, il est possible d'afficher une adresse dans une carte interactive ou de rechercher une adresse rapidement et avec précision, par exemple pour une livraison à domicile.

Pour sa part, le RQRR présente le réseau routier géolocalisé, comprenant le réseau routier municipal et supérieur (autoroutes, boulevards, etc.), accompagné de multiples caractéristiques relatives à la route, entre autres le gestionnaire et le numéro de la route, la municipalité ou la classification.

Rappelons que cette démarche s'inscrit dans les orientations du gouvernement du Québec en matière de valorisation et d'ouverture des données à l'ensemble de la population. Ces initiatives visent à faire des données ouvertes un levier pour une administration publique plus transparente et performante.

D'ici la fin de l'année 2025, plusieurs jeux de données lidar (light detection and ranging) ainsi qu'une grande partie de l'imagerie orthorectifiée (corrigée géométriquement pour offrir une représentation fidèle et précise du territoire) produite depuis 1992 seront également accessibles gratuitement. Ces données seront disponibles sur le Répertoire des services Web et données géographiques, sur Forêt ouverte et sur Données Québec.

