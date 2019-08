Mise en garde d'Hydro Ottawa contre une arnaque ciblant des clients

OTTAWA, le 21 août 2019 /CNW/ - Plusieurs clients ont signalé aujourd'hui à Hydro Ottawa qu'ils avaient reçu un appel suspect d'une personne prétendant représenter notre entreprise. Il s'agit d'appels frauduleux. Le Service de police d'Ottawa a été avisé.

Les fraudeurs ont demandé aux clients de se rendre à un certain endroit en apportant une grosse somme d'argent, faute de quoi ils menaçaient de leur couper le courant. Hydro Ottawa ne demande jamais ce type de paiement et ne menace jamais de couper immédiatement le courant de ses clients. Les clients ne doivent jamais communiquer des renseignements concernant leur compte ni faire des paiements dans un tel contexte. Ils doivent simplement raccrocher le combiné téléphonique.

En outre, Hydro Ottawa rappelle à ses clients de ne cliquer sur aucun lien dans un courriel ou un message texte les invitant à accepter un virement électronique.

Hydro Ottawa encourage ses clients à faire preuve de prudence. Si un appel leur semble suspect, ils devraient demander à leur interlocuteur de s'identifier. Les clients devraient aussi nous appeler au 613‑738‑6400 pour vérifier s'il s'agit d'un appel légitime.

Nous recommandons aux clients victimes de cette arnaque de communiquer avec le Centre antifraude du Canada au 1-888-495-8501 et le Service de police d'Ottawa au 613-236-1222, poste 5433.

Pour en savoir plus sur les mesures à prendre afin de vous protéger contre les arnaques et les fraudes, consultez la page Sensibilisation à la fraude sur le site Web d'Hydro Ottawa.

À propos d'Hydro Ottawa

Hydro Ottawa alimente en électricité plus de 335 000 habitations et entreprises à Ottawa et à Casselman. Elle assure depuis 100 ans un approvisionnement fiable grâce au réseau de distribution d'électricité qu'elle construit et dans lequel elle investit. Fière d'appartenir à une municipalité, Hydro Ottawa contribue au bien-être de la collectivité qu'elle dessert. Ses services novateurs aident les clients à gérer leur compte et leur consommation d'énergie.

www.hydroottawa.com

