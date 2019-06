Mise en garde contre le stratagème de « fraude du président »

MONTRÉAL, le 10 juin 2019 /CNW Telbec/ - L'Autorité des marchés financiers met en garde les Québécois, et plus particulièrement les assureurs et les intermédiaires en distribution d'assurance, contre les agissements récents d'un ou plusieurs individus qui utilisent actuellement le stratagème de « fraude du président ».

L'Autorité a reçu plusieurs signalements à l'effet qu'un ou plusieurs individus tentent d'extirper des fonds d'entreprises d'assurance par ce stratagème. Le fraudeur, qui se fait passer pour le président de l'entreprise visée, envoie un courriel à sa victime, qui est réellement à l'emploi de l'entreprise, et tente de la convaincre d'effectuer certaines actions. Par exemple, il peut demander de transférer des fonds d'un compte à un autre compte.

Afin de donner plus de crédibilité à son courriel, qui semble provenir de l'adresse courriel du président, le fraudeur mentionne que certains points doivent être respectés afin de suivre la réglementation de l'Autorité. Une fausse adresse courriel de l'Autorité (opa@lautorite-qc.com) est d'ailleurs mise en copie du courriel. L'Autorité n'est pas propriétaire du domaine lautorite-qc.com et n'en a donc pas le contrôle.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

