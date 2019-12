Mise en garde conjointe des quatre plus grandes compagnies d'électricité d'Ontario contre les fraudes pendant les fêtes

Les compagnies d'électricité invitent leurs clients à se protéger et leur rappellent quelques conseils de sécurité :

Ne faites aucun paiement pour des frais qui ne figurent pas sur votre facture la plus récente.

Ignorez les messages textes ou les courriels contenant un lien suspect qui offrent un remboursement.

Ne composez pas le numéro de téléphone indiqué dans un message suspect. Appelez plutôt directement votre compagnie d'électricité pour vérifier l'état de votre compte.

Ne communiquez pas de renseignements personnels ni de détails concernant votre compte.

Sachez que les compagnies d'électricité ne menacent jamais de débrancher immédiatement les clients dont le compte est en souffrance.

Si vous vous sentez menacé de quelque façon que ce soit, communiquez avec votre service de police local.

Vous pensez être victime de fraude? Communiquez avec le Centre antifraude du Canada au 1‑888‑495‑8501 et avec votre compagnie d'électricité locale. Pour en savoir plus, consultez le site Web de votre fournisseur d'électricité :

Alectra Utilities - https://alectrautilities.com/fraud/ (en anglais seulement)

Hydro One - https://www.hydroone.com/newsroom/fraud-alert (en anglais seulement)

Hydro Ottawa - https://hydroottawa.com/fr/comptes-et-services/comptes/facturation-et-paiement/sensibilisation-la-fraude

- https://hydroottawa.com/fr/comptes-et-services/comptes/facturation-et-paiement/sensibilisation-la-fraude Toronto Hydro - https://www.torontohydro.com/fraud (en anglais seulement)

À propos d'Alectra Utilities Corporation

Alectra Utilities Corporation dessert plus d'un million de ménages et d'entreprises dans la grande région du Golden Horseshoe en Ontario, ce qui en fait la plus grande compagnie d'électricité appartenant à une municipalité au Canada. Elle contribue à la croissance et au dynamisme économiques des 17 collectivités réparties sur son territoire en investissant dans une infrastructure énergétique essentielle, en assurant un approvisionnement en électricité sûr et fiable et en proposant des solutions énergétiques novatrices.

Alectra Utilities s'est donné pour mission d'être un allié en matière d'énergie en aidant ses clients et les collectivités qu'elle dessert à découvrir les possibilités que recèle l'avenir énergétique.

À propos d'Hydro One Inc.

Hydro One Inc., plus grand transporteur et distributeur d'électricité en Ontario, est une filiale en propriété exclusive d'Hydro One Limited. Elle compte près de 1,4 million de clients et un actif de plus de 25,6 milliards de dollars et a enregistré en 2018 des revenus annuels de plus de 6,1 milliards. Ses quelque 8 600 employés compétents et dévoués se chargent avec fierté de la construction et de l'entretien d'un réseau d'électricité sûr et fiable, qui est essentiel pour assurer la vigueur et la prospérité des collectivités qu'elle dessert. En 2018, Hydro One a investi près de 1,6 milliard dans son réseau de transport haute tension (30 000 km) et ses réseaux de distribution primaires (123 000 km). Elle a aussi injecté environ 1,3 milliard de dollars dans l'économie ontarienne en se procurant des biens et des services. Hydro One Inc. se fait un devoir de redonner à la collectivité où vivent et travaillent ses employés en y investissant et en menant des initiatives pour en assurer la pérennité et la diversité. Elle détient la désignation d'entreprise Électricité durableMC attribuée par l'Association canadienne de l'électricité. Les actions ordinaires d'Hydro One Limited sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX:H).

À propos d'Hydro Ottawa

Hydro Ottawa alimente en électricité plus de 335 000 habitations et entreprises à Ottawa et à Casselman. Elle assure depuis 100 ans un approvisionnement fiable grâce au réseau de distribution d'électricité qu'elle construit et dans lequel elle investit. Fière d'appartenir à une municipalité, Hydro Ottawa contribue au bien-être de la collectivité qu'elle dessert. Ses services novateurs aident les clients à gérer leur compte et leur consommation d'énergie.

À propos de Toronto Hydro

Toronto Hydro possède et exploite le réseau de distribution d'électricité de la plus grande ville du Canada. Détenant depuis 2014 la désignation d'entreprise Électricité durableMC, elle compte environ 775 000 clients sur le territoire de la Ville de Toronto et distribue approximativement 18 % de l'électricité consommée en Ontario.

SOURCE Société de portefeuille d'Hydro Ottawa inc.

Renseignements: Alectra Utilities, John Friesen, gestionnaire - Communications externes, john.friesen@alectrautilities.com, 905-741-5578; Hydro One, Relations avec les médias, Ligne pour les médias en tout temps : 1‑877‑506‑7584 (sans frais en Ontario) ou 416‑345‑6868; Hydro Ottawa, Daniel Séguin, directeur - Communications, danseguin@hydroottawa.com, Ligne pour les médias : 613‑738‑5499, poste 2345; Toronto Hydro, Russell Baker, porte‑parole, media@torontohydro.com, Ligne pour les médias : 416‑903‑6845

Related Links

http://www.hydroottawaholding.com/holding/