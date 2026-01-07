Mise en garde à la population - Présence non déclarée de blé, de sulfites et de soya dans divers mets préparés et vendus par l'entreprise Boucherie JB Allard inc.

QUÉBEC, le 7 janv. 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Boucherie JB Allard inc., située au 820, route des Rivières, à Lévis, avise les personnes qui souffrent d'une allergie au blé, aux sulfites ou au soya et celles ayant la maladie cœliaque ou une autre maladie induite par l'ingestion de gluten de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau suivant. En effet, en plus des allergènes déjà déclarés, ces produits contiennent de ces substances allergéniques sans qu'il en soit fait mention sur l'étiquette.

Dénomination

du produit Allergènes Format Lot visé « SAUCE BRUNE MAISON » Blé Sulfites Soya 800 ml Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de blé, de sulfites et de soya Unitaire « SAUCE BBQ BRUNE MAISON » Blé Sulfites Soya Unitaire Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de blé, de sulfites et de soya « DINDE FORESTIERE PETIT » Sulfites Unitaire Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de sulfites « BŒUF BOURGUIGNON CUISINÉ » Blé Soya Variable Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de blé et de soya « VEAU MARENGO » Blé Soya Variable Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de blé et de soya

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Ils étaient présentés dans divers types d'emballages. La dinde forestière était vendue à l'état réfrigéré; les autres produits, à l'état congelé.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Cette mise en garde ne concerne que les personnes qui souffrent d'une allergie au blé, aux sulfites ou au soya et celles ayant la maladie cœliaque ou une autre maladie induite par l'ingestion de gluten. De plus, les personnes concernées qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Pour obtenir de l'information sur les allergènes, plus précisément sur leurs diverses appellations et les aliments dans lesquels ils peuvent se trouver, il est possible de consulter la page Allergènes et leurs différentes appellations sur Québec.ca.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de réaction allergique associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5544

