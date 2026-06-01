Mise en garde à la population - Présence non déclarée de blé, de sésame et de soya dans divers produits préparés et vendus par l'entreprise Domaine de l'Ange-Gardien

QUÉBEC, le 1er juin 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Domaine de l'Ange-Gardien, située au 1031, chemin Pierre-Laporte, à L'Ange-Gardien, avise les personnes qui souffrent d'une allergie au blé, au sésame ou au soya et celles ayant la maladie cœliaque ou une autre maladie induite par l'ingestion de gluten de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau suivant. En effet, en plus des allergènes déjà déclarés, ces produits contiennent de ces substances allergéniques sans qu'il en soit fait mention sur l'étiquette.

Pets de soeur_endo (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) Boulettes de jambon (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) Pets de soeur (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Dénomination du produit Allergènes Format Lot visé « BOULETTES DE JAMBON » Blé Sésame Soya 750 g Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de blé, de sésame et de soya « PETS DE SŒUR SUCRE À LA CRÈME D'ÉRABLE » Soya 980 g Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de soya

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente à l'établissement désigné ci-dessus ainsi que sur son site Internet. Les boulettes étaient emballées dans une barquette d'aluminium munie d'un couvercle de plastique, tandis que les pets de sœur étaient emballés dans une boîte de carton munie d'une fenêtre. Les produits étaient vendus à l'état congelé.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Cette mise en garde ne concerne que les personnes qui souffrent d'une allergie au blé, au sésame ou au soya et celles ayant la maladie cœliaque ou une autre maladie induite par l'ingestion de gluten. De plus, les personnes concernées qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Pour obtenir de l'information sur les allergènes, plus précisément sur leurs diverses appellations et les aliments dans lesquels ils peuvent se trouver, il est possible de consulter la page Allergènes et leurs différentes appellations sur Québec.ca.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de réaction allergique associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5711

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

[email protected]

Québec.ca

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation