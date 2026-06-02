Mise en garde à la population -Avis de ne pas consommer les viandes hachées préparées et vendues par l'entreprise Supermarché Madina

QUÉBEC, le 2 juin 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal et l'entreprise Supermarché Madina, située au 17, rue Ontario Est, à Montréal, avise la population de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau ci-dessous, car ils n'ont pas été préparés, conditionnés et entreposés de façon à assurer leur innocuité.

Dénomination du produit Format Lot visé VIANDES HACHÉES Tous les formats Toutes les unités vendues du 31 mai au 1er juin 2026

Rappel (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde étaient offerts à la vente du 31 mai au 1er juin 2026 inclusivement, et ce, uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Les viandes hachées étaient préparées par le commis à la demande des clients, au moment de l'achat, et vendues sans étiquette.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le MAPAQ et la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Même si les produits visés ne présentent pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, leur consommation peut représenter un risque pour la santé.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5713

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Relations médias: Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected], Québec.ca