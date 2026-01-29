Mise en garde à la population - Avis de ne pas consommer les produits de pâtisserie et de boulangerie ainsi que les noix vendus par l'entreprise La Maison des Cinqs inc.

QUÉBEC, le 29 janv. 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal et l'entreprise La Maison des Cinqs inc., située au 6216, avenue Somerled, à Montréal, avise la population de ne pas consommer les produits de pâtisserie et de boulangerie préparés sur place ainsi que les emballages de noix vendus par l'entreprise, car ils n'ont pas été préparés et entreposés de façon à assurer leur innocuité.

Rappel d'aliments (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde étaient offerts à la vente jusqu'au 27 janvier 2026, et ce, uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Ils étaient vendus à la température de la pièce.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le MAPAQ et la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Même si les produits visés ne présentent pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, leur consommation peut représenter un risque pour la santé.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5624

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

[email protected]

Québec.ca

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation